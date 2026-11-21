Manifestantes de varios países de Europa unieron fuerzas para lanzar a partir de este viernes una movilización contra el costo de vida y la militarización creciente en la región.

Tras semanas de protestas en diferentes países, sindicatos y activistas de Francia, Reino Unido, Bélgica, España, Italia, Portugal y Grecia subieron la apuesta y comenzaron una protesta simultánea que se extenderá todo el fin de semana.

Aunque las multitudinarias protestas se basaron en quejas nacionales, las preocupaciones son compartidas a escala continental, entre ellas el aumento de la inflación, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de la educación y la ampliación de los presupuestos militares.

“Son quejas legítimas”, afirmó a la agencia AFP el nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien alerta de que “gran parte de la población” no puede “alcanzar el nivel de vida de sus padres” por “el lento crecimiento y la mayor desigualdad”.

Las protestas tienen lugar cuando la invasión rusa de Ucrania se aproxima a su quinto año y antes de una serie de elecciones clave en España, Francia, Italia y Grecia entre este año y 2027.

“Es un evento realmente importante para hacer oír la voz de la juventud y expresar nuestra necesidad de un cambio sistémico e inmediato para nuestro futuro”, dijo Zennor Tyndale-Biscoe, un joven dirigente estudiantil de Inglaterra.

Organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios de una veintena de países europeos convocaron también a una huelga internacional de la juventud, bajo el lema “Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras”.

En Francia, la movilización coincide con el octavo aniversario del movimiento de los chalecos amarillos, que surgió para protestar contra un alza del combustible, y en España, con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Ambos eventos potenciaron la movilización de los jóvenes.