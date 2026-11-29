Nueve años después del femicidio de Micaela García, su familia volverá mañana a los tribunales de Gualeguay para escuchar un veredicto que considera decisivo en su búsqueda de justicia. A partir de las 8, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de esa ciudad entrerriana dará a conocer su decisión sobre la responsabilidad penal de Néstor Roberto Pavón, acusado de haber participado como coautor del crimen.

El segundo juicio contra Pavón comenzó el pasado 29 de octubre y contó con la declaración de más de treinta testigos, entre peritos, investigadores, vecinos y personas vinculadas con los imputados.

Micaela desapareció durante la madrugada del 1° de abril de 2017, cuando regresaba a su domicilio después de haber ido a bailar al boliche King, en Gualeguay. Durante una semana, familiares, amigos, vecinos y efectivos de las fuerzas de seguridad participaron de su búsqueda, hasta que el 8 de abril su cuerpo fue encontrado en un descampado en las afueras de la ciudad. Había sido abusada sexualmente y estrangulada.

Wagner se encontraba en libertad condicional desde julio de 2016, pese a que cumplía una pena de nueve años de prisión por dos abusos sexuales y existían informes técnicos que desaconsejaban su liberación. La decisión del entonces juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, derivó en un proceso de enjuiciamiento contra el magistrado, que concluyó con su absolución en 2018.

En 2017, Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua por el femicidio, mientras que Pavón recibió una condena por encubrimiento. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia contra este último al considerar arbitraria la valoración de las pruebas y ordenó la realización de un nuevo debate.

Pavón era propietario del lavadero de autos en el que trabajaba Wagner. En el primer juicio había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento agravado, una pena que posteriormente fue reducida a tres años y cuatro meses. La discusión judicial sobre su grado de participación en el crimen llegó al máximo tribunal del país.

La querella, que representa a la familia de la joven, sostiene que Wagner no actuó solo y reclama que Pavón sea condenado como coautor del femicidio.

Entre los elementos sometidos nuevamente a discusión durante el debate figuran los testimonios sobre la presencia de más de una persona en el vehículo en el que fue secuestrada Micaela. Pavón declaró ante el tribunal, negó haber participado del crimen y cuestionó las acusaciones de Wagner, quien compareció en esta oportunidad como testigo.

“La familia de Micaela nunca pidió venganza. Pidió la verdad, y esperó nueve años para que se juzgue a todos los responsables de su femicidio. Confiamos en que el tribunal va a valorar toda la prueba con la perspectiva de género que exige la ley”, señalaron los abogados.

Además de la condena, reclamaron una serie de medidas de reparación, entre ellas que Pavón reciba capacitación obligatoria en perspectiva de género durante una eventual permanencia en prisión y que se realicen distintos homenajes a la joven en espacios públicos de Gualeguay.

Durante su alegato, el abogado querellante Marcelo Boeykens recuperó un mensaje que Micaela había publicado en las redes sociales el 7 de noviembre de 2016, cinco meses antes de ser asesinada.

Micaela tenía 21 años, estudiaba para ser profesora de Educación Física y militaba en el movimiento Ni Una Menos. Su asesinato, en abril de 2017, generó una fuerte conmoción social e impulsó la sanción de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para quienes integran los tres poderes del Estado.

Para mañana, familiares y organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos convocaron a acompañar la lectura del veredicto frente a los tribunales de Gualeguay.