Una discusión por el volumen de la música terminó en un crimen brutal durante la madrugada del viernes en la localidad santafesina de Villa Guillermina.

Según fuentes policiales, un carnicero de 40 años fue asesinado a tiros por un vecino que, después de la pelea, se retiró del lugar, buscó dos armas de fuego y regresó para atacarlo. La secuencia quedó registrada en un video filmado por testigos

Todo comenzó alrededor de las 4.30 de la madrugada, durante una reunión en la que varias personas escuchaban música a un volumen elevado. El ruido provocó el malestar de una familia que vivía en las inmediaciones y uno de sus integrantes salió a reclamar que bajaran el sonido porque no podían descansar.

De acuerdo con los voceros, quien realizó el primer reclamo fue el hijo de Leandro Hipólito Pezz, un farmacéutico de 62 años. La discusión fue subiendo de tono hasta que intervino su padre, quien mantuvo un enfrentamiento verbal con Elbio Geiser, un carnicero de 40 años.

Lejos de terminar allí, el conflicto tuvo una escalada inesperada. Según reconstruyeron los investigadores, Pezz se retiró a bordo de una camioneta y regresó minutos después armado con una escopeta y un arma corta.

Las imágenes que se conocieron del ataque muestran el momento en que el hombre se aproxima a Geiser y, a corta distancia, efectúa un disparo que impacta en el abdomen de la víctima.

Malherido, el carnicero intentó escapar y buscó refugio dentro de una camioneta estacionada en las inmediaciones. Sin embargo, el atacante continuó disparando cuando la víctima ya se encontraba dentro del vehículo.

Geiser sufrió múltiples heridas y murió antes de recibir asistencia médica.

Alertados por un testigo, efectivos policiales llegaron hasta la esquina de San Martín y Rosario, donde encontraron el cuerpo y varias vainas servidas.

La escena fue preservada para realizar las pericias y, por orden judicial, el cadáver fue trasladado a la morgue de Reconquista para la autopsia.

Los voceros señalaron que la Policía detuvo inicialmente al farmacéutico y a su hijo, aunque este último recuperó la libertad tras las primeras actuaciones.

Durante un allanamiento en una propiedad vinculada con los sospechosos se secuestraron una escopeta, una carabina y varias pistolas, que serán sometidas a peritajes balísticos.