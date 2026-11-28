La sombra de la guerra en Ucrania ya no se limita a las fronteras orientales de la OTAN. Un nuevo informe del prestigioso Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) advierte que los actos de sabotaje dirigidos por la inteligencia rusa en Europa se están intensificando, elevando la posibilidad de un incidente que provoque un conflicto mayor en la región.

Las operaciones de Moscú apuntan especialmente contra infraestructuras críticas como líneas ferroviarias, aeropuertos y redes energéticas. Aunque el Kremlin no está directamente en guerra con ninguna otra nación europea aparte de Ucrania, libra un conflicto encubierto a través de intermediarios con la intención de debilitar el respaldo del continente a Kiev.

El estudio del IISSrevela una mutación táctica clave en los últimos doce meses. Si bien el volumen global de actividad atribuida a los servicios de inteligencia rusos descendió respecto a periodos anteriores, las acciones de sabotaje efectivo crecieron un 16%.

La caída paralela de las tareas de vigilancia previa sugiere que Moscú ya completó buena parte de su cartografía de objetivos y pasó directamente a la fase de ejecución.

Ese salto cualitativo se refleja en los métodos empleados sobre el terreno. Los incendios provocados pasaron de representar el 7% al 16%, mientras que el uso de artefactos explosivos improvisados (IED) se triplicó en proporción, del 4% al 12%.

Aunque la inteligencia rusa sigue recurriendo a redes de intermediarios y reclutas descartables de bajo perfil para abaratar costos y así poder negar en forma plausible su intervención, el informe detecta la aparición de una capa operativa intermedia más sofisticada, capaz de manipular detonadores temporizados, activación remota y drones cargados con explosivos.

La geografía de estos ataques confirma que la ofensiva responde a una lógicacalculada desde Moscú. Más de la mitad de los incidentes registrados en el último año golpearon directamente la columna vertebral del apoyo occidental a Kiev: el sector militar-industrial (28%), el transporte (22%) y la energía (7%).

Polonia y Alemania concentran el grueso de la presión por su papel irremplazable como corredores ferroviarios y centros de suministro, seguidos de cerca por los Estados bálticos, que acumularon 18 incidentes en el año frente a solo tres en los países nórdicos.

Sin embargo, el balance que traza el IISS expone una paradoja central para el Kremlin. Rusia logra encarecer la seguridad europea y sembrar inquietud, pero fracasa en su meta principal: las operaciones encubiertas no han quebrado la voluntad política de las capitales europeas ni han frenado el flujo de asistencia militar hacia Ucrania.

Al mismo tiempo, la respuesta occidental muestra sus propios límites. El arresto de ejecutores locales y la expulsión de diplomáticos desarticulan células puntuales, pero no imponen un costo estratégico suficiente para disuadir a los aparatos de inteligencia en Moscú.

Con la mirada puesta en cuatro escenarios posibles hacia 2029, el diagnóstico del IISS es contundente: el margen de error se estrecha peligrosamente. Un atentado ferroviario con víctimas civiles o un apagón prolongado cruzaría un umbral político irreversible, empujando a Europa hacia respuestas directas o profundizando sus fracturas internas.

Frente a esa amenaza, la contención defensiva ya no basta, y los aliados de la OTAN deberán trazar líneas rojas mucho más explícitas antes de que un sabotaje encubierto desencadene una crisis abierta.