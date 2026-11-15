“Hoy hay una necesidad de ir al teatro y cumplir”

Son un sello de éxito y continuidad, se les dice “las Marull”, pero ellas son María y Paula, cada una con su lista de estrenos como autoras y directoras, pero el espectáculo Lo que el río hace las juntó además como intérpretes, junto a William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Debora Zanolli. Anticipan que continuarán el próximo año también en el teatro Astros, con dos funciones semanales llegando a la sexta temporada.

María Marull es además la dramaturga y directora de La Pilarcita, que cumplió doce años en cartel en el Camarín de las Musas, con dos funciones los días viernes. Mientras que Paula mantiene su creación: Yo no duermo la siesta en su octava temporada los lunes a las 20 horas y repone el martes 17 de noviembre su ópera prima, Vuelve, ambas en el teatro Astros.

—El público va a ver sus espectáculos y no hay actores muy conocidos. ¿Cuál es la fórmula del éxito?

MARIA: No dejo de sorprenderme y de agradecer con tantos años ininterrumpidos de La Pilarcita o de Lo que el río hace. Me cuesta dar una respuesta concreta. Puedo imaginar, hacer especulaciones o tener sensaciones. Son obras que la gente disfruta mucho y se identifica. La Pilarcita transcurre en un pueblito de Corrientes, donde se lleva a cabo la celebración de esta santita popular. El público siente empatía con los personajes que van a pedir un milagro y van detrás de los sueños. Todo somos iguales, no importa si sos rico o pobre, no te queda más que conectarte con lo milagroso de la vida. Un corazón que late y que no está enchufado a nada. Tenemos elencos que aman lo que hacen y eso es importante rescatar porque hemos atravesado muchas circunstancias.

PAULA: Creo que son quizás una mezcla de cosas. Primero tenemos mucha suerte en encontrar elencos que aman lo que hacen. Se forman grupos que ya terminan siendo familias. Pienso en Yo no duermo la siesta, que va por su octava temporada, con intérpretes que tienen el deseo de seguir brindando su tiempo y que quieren continuar compartiendo. Los espectáculos duran también porque el público viene, sino no sería posible. Son obras donde la temática es un poco atemporal.

—”Lo que el río hace se estrenó” en el San Martín en el 2022 y ahora siguen en el Astros: ¿Cuál es la fórmula?

MARIA: Es algo muy particular lo que pasa con la obra. La gente vuelve varias veces a verla. Creo que es un conjunto de cosas, hay un trabajo grupal muy firme. Es un texto apropiado por cada uno de los actores que pone el cuerpo y el corazón y eso hace que llegue al público. Me parece que hoy hay una necesidad de ir al teatro y cumplir con ese ritual único porque no tenemos teléfonos. Si vas a un recital filmás y lo mismo sucede en un partido de fútbol. Sabés que en el teatro no lo podés hacer, entrás en otro tipo de viaje. Los espectadores están ahí con todos los sentidos, viendo actores y mirando algo que se sabe que es irrepetible. Además aquí también la gente se identifica con la historia, porque todos en mayor o menor medida estamos atravesados por el tema del tiempo, vivimos tan enajenados, a las corridas y desconectados. Es un espectáculo que tiene humor, la gente se divierte y siento que sale transformada de la experiencia.

PAULA: Incluso me sorprende, porque es mi universo, desde donde escribo y observo. Ese padre que se nombra es el retrato del nuestro, en mayor o en menor medida está muy inspirado en él. Fue un padre muy distinto, se fue a vivir al campo y era muy singular en un montón de cosas. Por ejemplo, nos llevaba al colegio en un tractor. Cuando era chica me avergonzaba, pero él era una persona muy libre, hacía lo que sentía, con un corazón muy grande. Y la gente que nos espera al terminar la función dice que se identifican con ese padre. ¿Cómo retratando a un padre tan particular puede ser un padre para todos?”. Es pinta tu aldea y pintarás al mundo.

—¿Son miembros de la Academia de las Artes Escénicas de España?

MARIA: Si. Cuando Lo que el río hace ganó el premio Thalía, que entrega la Academia de las Artes Escénicas de España como Mejor Espectáculo Latinoamericano en el 2023 viajamos para recibirlo y pasamos a ser integrantes de la Academia. Fuimos solamente a la entrega de premios y al año siguiente fuimos a dar el galardón a los nuevos ganadores.

PAULA: Fue emocionante. En estos últimos años estuvimos yendo bastante por temas teatrales. En el 2025 se hizo un semimontado de Lo que el río hace, con una directora en una sala en Barcelona. También dictamos seminarios y empezamos a tener más intercambio.

De rosario para el País

A.S.

Tanto María como Paula Marull mantienen su manera de hablar tan rosarina y ambas han mantenido con sus hijas la tradición del carnaval. Ellas se sumaron a una comparsa y vistieron traje de Islas Malvinas. Siguen yendo los veranos a Esquina y buscan no perder ese contacto con la otra realidad argentina.

María confiesa con respeto a Lo que el río hace: “Nosotras teníamos un temor, nos preguntábamos si a la gente le interesaría esta historia tan nuestra, de Paula y mía, porque tiene mucho de nuestro pasado, la fiesta del Pacú, el baile de los locutores, nuestro folclore y mucho Corrientes. Ojalá hayan muchas obras más de autores y autoras nacionales que cuenten historias nuestras y que el público confíe en eso. Termina siendo algo exótico que se escuche un chamamé. La música la creó Antonio Tarrragó Ros y ganó premios”.

Las dos aman dar clases, la docencia corre por sus venas, aunque con tanta actividad escénica se les complica. Mientras María espera retomar el próximo año, anticipa: “Participé de la segunda temporada de la ficción Cóppola, que se estrenó hace poquito. También filmé otra serie que todavía no se conoció sobre el caso de Nora Dalmazzo, la filmamos en Córdoba para Flow”.

Paula agrega: “Hace unos años que estoy en la cátedra de la Diplomatura de Dramaturgia del Centro Cultural Paco Urondo de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Los que egresan tienen que hacer un taller, unos alumnos y alumnas van Javier Daulte y el otro grupo conmigo. Me da mucho placer leerles los textos”.