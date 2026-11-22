En el Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815), de jueves a domingo a las 17:30, una peculiar propuesta acerca a la escena local a un autor norteamericano poco frecuentado. Se trata de la versión local de El misterio de Irma Vap, de Charles Ludlam (1943 1987), realizada por la compañía La espada de pasto, con Ignacio Bartolone y Malena Schnitzer, al frente del equipo. Este equipo artístico independiente –La madre del desierto y La piel del poema– ahora hace una producción en teatro oficial, con los actores Hernán Franco y Juan Isola y el músico Valentín Pelisch en escena. Bartolone dirige el texto previamente traducido por Julián Cnochaert (autor y director de Pampa escarlata, y actor actualmente en Amaru). Y aquí, brinda detalles de la propuesta.

—¿Podrías presentar quién fue y cómo es la obra de Ludlam?

—Es un autor que ha pasado ampliamente desapercibido para los estudios teatrales, en parte porque nosotros tenemos un Copi, que es una homóloga en varias vertientes de Ludlam. Él es un director, actor, autor, montajista, escenógrafo neoyorquino que, durante mucho tiempo, con su compañía Teatro del Ridículo, hacía performances o instalaciones en el escenario de un cine porno, cuando las películas se terminaban. Sus escenas remitían a sus anhelos, a sus pasiones: el melodrama, las películas de monstruos de Universal, María Callas, el expresionismo alemán y el uso de la parodia. El misterio de Irma Vap es la obra, cuya alcurnia alcanzó más escenarios en Estados Unidos.

—¿Qué trama, qué personajes se dejan ver entre tantos materiales?

—La trama acude a la película de Hitchcock, Rebeca: en el fondo de la mansión de una novela antigua, una familia de alcurnia inglesa se dedica a la caza y al ocio. La señora de la casa, Irma Vap, fallece, y el señor Edgar trae a una nueva esposa, la señorita Enid. Propio de la goticidad, lo viejo que habita en la casa se manifiesta a través de elementos sobrenaturales. Enid tiene que sobrevivir o replegarse. El ama de llaves tiene doble personalidad, el encargado de los cerdos es un hombre lobo, hay un viaje a Egipto. Es un collage de géneros. La narración de lo folletinesco se va acumulando, relegando la trama principal.

—¿Qué criterios emplearon para la traducción? ¿Acercaron la obra al castellano rioplatense?

—No. La mantuvimos en una zona neutra, ambigua. Julián conoce la materialidad [reflejado en, por ejemplo, Pampa escarlata]: oficia, no solo de traductor, sino también de fanático. Si la voluntad hubiese sido llevar la obra a un rioplatense, hubiese sido necesario hacer más adecuaciones. Pero esto no sucede en la Pampa profunda, sino en lo profundo de una novela inglesa. De por sí, el original parece una traducción: no es Jane Austrin escribiendo una novela, sino Charles Ludlam reescribiendo Jane Austin.

—¿Cómo atraviesa lo queer a este espectáculo?

—Lo queer es fundante de la obra. Las transformaciones hacen escindir al sujeto protagonista o personaje. Eso ya es queer: la idea de una identidad movible, transformable. La vida natural va tomando forma, los movimientos metamórficos propios de la naturaleza: de oruga a mariposa, de mariposa a ceniza, de ceniza al cosmos. Pero no hay manifiestos o postulaciones de banderas en la obra, salvo pequeños guiños: el personaje de Enid dice “Un hombre que se viste de mujer no debe ser tan malo”. Sin embargo, la obra hace del cambio permanente, algo completamente queer, su materia, y tiene un dictamen legal que dice que solo puede ser representada por dos personas del mismo sexo biológico: por dos varones o por dos mujeres biológicas.

“Los trabajadores son El Cervantes”

A.M.

—A la luz de la mirada de género que indirectamente plantea “El misterio de Irma Vap”, ¿cuál es tu balance sobre la última Marcha del Orgullo?

—Yo acompaño el Orgullo y la Marcha del Orgullo. Todos mis amigos van. Yo no he ido nunca, desde mi lugar de hetero-cis. Pero me parece muy bien que existan esas manifestaciones, como la oleada del feminismo: son los últimos movimientos donde uno ve algún tipo de organización posible, sea para devolverle al pueblo algún tipo de goce, sea para conquistar derechos, ahora que se instala el discurso pedante y canalla que dice que el problema serían los derechos conquistados. El espíritu de Ludlam está en esa Marcha, donde hay transformaciones todo el tiempo, donde la gente juega identidades que son y no son. La continuidad de la marcha es importante; más, teniendo en cuenta el ataque a las trabajadoras sexuales en los Bosques de Palermo.

—¿Cómo describirías el clima laboral en el Cervantes, donde existen reclamos y a la vez se realizan espectáculos impecables?

—Los trabajadores son El Cervantes. De los teatros en los que he trabajado, es donde mejor se trabaja. La gente está peleando cuestiones que son esenciales para la dignidad, respecto de los horarios que deben cumplir y demás. Pero los trabajadores del Cervantes tienen enorme afecto por los materiales con los que trabajan, con los que se vinculan estéticamente. Los reclamos no restan al trabajo y a la vocación de prestar servicio para los elencos y para la infraestructura. Sin embargo, uno no puede pretender que la gente que trabaja esté dando lo mejor de sí, pero estando mal paga.