En un intento por mantener cierta cuota de poder, el primer ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, propuso formar un gobierno de unidad nacional bajo un acuerdo de rotación en el que aceptaría que su rival, Gadi Eisenkot, ocupe primero el cargo de jefe de Gobierno, mientras él asumiría inicialmente como primer ministro alterno.

El anuncio, difundido a última hora del sábado en redes sociales por el mandatario que más tiempo ha permanecido en el poder en el país, llevó a Eisenkot a convocarlo a conversaciones inmediatas para evaluar la “seriedad” de la oferta.

“Mi responsabilidad como líder me exige dejar todo de lado y aceptar que Gadi Eisenkot ocupe primero el cargo de primer ministro, mientras que yo ejerceré como primer ministro alterno al comienzo del mandato”, declaró Netanyahu al presentar su iniciativa en medio del bloqueo político que atraviesa el país.

Tras la propuesta del líder del partido derechista Likud, Eisenkot —quien recibió del presidente Isaac Herzog el encargo de formar ejecutivo tras las inconclusas elecciones de finales de octubre— respondió con una invitación formal para iniciar el diálogo.

“Si el Likud está dispuesto a lograr una unidad genuina, estoy preparado para comprobar su seriedad en las próximas 24 horas. Invito a Netanyahu y a su equipo a reunirse conmigo esta noche en el Hotel Dan Accadia de Herzliya para llevar a cabo negociaciones sinceras y aceleradas”, afirmó Eisenkot. El día anterior, el exjefe militar había prometido anunciar la conformación de un nuevo gobierno antes de la fecha límite oficial del 6 de diciembre, descartando solicitar una prórroga de 14 días.

Desde que recibió el mandato presidencial tras la falta de mayoría de los dos bloques principales, Eisenkot intentó articular una coalición para relevar a Netanyahu. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron obstaculizados por las divisiones internas de su bloque frente a la posibilidad de depender de los partidos árabe-israelíes o asumir compromisos con las formaciones ultraortodoxas.

A pesar de que se esperaba que conformara una alianza exclusivamente con las fuerzas opositoras a Netanyahu, Eisenkot instruyó a su partido centrista, Yashar, para que entablara negociaciones con el Likud del mandatario.