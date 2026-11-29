El próximo domingo, como es bien sabido, nos toca votar. Las ciudadanas y los ciudadanos estamos llamados a las urnas para decidir democráticamente quiénes serán sus representantes en las Cortes y el Senado. Es un derecho que lo podamos hacer, pero también, tal y como está todo, es un deber. Porque este derecho ha costado mucho ganarlo.

“Este derecho, como todos los derechos que se han ganado, a la libertad, a la sanidad pública, a la educación pública, a la decisión de la sexualidad, al respeto a las ideas... Estos derechos que hoy parecen una cosa tan natural, como si los hubiésemos tenido toda la vida, han costado mucho. Son el resultado de la lucha de muchas mujeres y muchos hombres que han dejado su sangre y su vida para que el domingo podamos ir a votar.

“Voy a votar por mis hijos. Y también por mis padres. Y también por las mujeres y los hombres que a lo largo de la historia han peleado, han luchado, se han dejado la piel por conseguir el derecho a este voto que nos permita elegir libremente a nuestros representantes.

Lo haré fijándome bien en quiénes se postulan, fijándome bien en cuáles son las propuestas, los proyectos que plantean, cuáles son los éxitos que han conseguido hasta la fecha en cualquier sentido, cuáles son sus amigos, la gente con la que se juntan.

Hay mucho en que pensar, aunque realmente yo no les voy a engañar, yo tengo ya decidido desde hace mucho tiempo el sentido de mi voto. Es un sentido que tiene que ver con el bien común. Yo votaré a favor del bien común. Votaré a favor de un tiempo mejor, de un tiempo donde la libertad sea más amplia y más para todos, donde la justicia sea más justa, donde el mundo sea más empático, más solidario, más humanizado y democrático.

Así que yo les animo a que voten, que salgan a votar y que no dejen que nadie decida por ninguno de ustedes. Decidan ustedes por su futuro. Pero háganlo pensando en algo que es muy importante: los tiranos se perpetúan o se crean gracias a la complicidad de la buena gente que mantiene silencio.