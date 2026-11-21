Interpretó cuatro Shakespeare, pero desde el año pasado apostó por interpretar a uno de los más crueles de los personajes del dramaturgo inglés. Es Joaquín Furriel quien vuelve a encarnar La verdadera historia de Ricardo III, versión libre de Calixto Bieito y Adrià Reixach sobre el texto Ricardo III de Shakespeare, que tuvo la traducción de Lautaro Vilo y el mismo Calixto Bieito imaginó la puesta y asumió la dirección.

Estará hasta el 13 de diciembre en la sala Martín Coronado del teatro San Martín junto a un elenco ahora integrado por Horacio Acosta, Belén Blanco, María Figueras, Luis “Luisón” Herrera, Marcos Montes, Iván Moschner, Elvira Onetto, Silvina Sabater y Luciano Suardi. Será la despedida de Buenos Aires, luego de varias giras.

—¿Qué balance hacés de las giras

—El año pasado estuvimos en los teatros del Canal en Madrid y en el Arriaga en Bilbao. Es muy diferente el público en cada lugar y también pasa cuando se gira dentro de tu propio país. No es lo mismo un público que está acostumbrado a haberte visto en las telenovelas, como las que hice, que los que me pueden conocer ahora a través de alguna serie o película en alguna plataforma. Ricardo en esta puesta tiene mucha interacción con el público y apela a su carisma para poder ir convenciendo a los espectadores que lo que está haciendo está bien. Todos los teatros son muy diferentes, incluso en nuestro país, así el Broadway de Rosario, Mendoza o el Libertador de Córdoba tienen una estructura muy distinta al del Bicentenario de San Juan, que es súper contemporánea y mejor equipada. Fue muy importante participar de uno de los festivales de teatro más importantes de Europa, el festival griego que está en Barcelona. Allí hicimos dos funciones para mil ochocientos espectadores. Adaptamos el espectáculo para que se pueda ver en ese anfiteatro. Poder estar representando al Teatro San Martín, a nuestro país, en un festival internacional, que tiene una programación muy potente, no solo me llenó de orgullo, sino también tuve la sensación de que iba a ser algo histórico para mí y lo fue.

—¿Calixto participó de la adaptación en las distintas ciudades de España?

—Calixto no podía y directamente me cedió la dirección a mí, me dijo que lo adaptara y que me quedaba a cargo del espectáculo. Conozco mucho la obra, soy uno de los productores ejecutivos, porque generé este proyecto. Llamé a Calixto, trabajamos sobre la adaptación y aporté ideas. Me hice cargo de armar los reemplazos, cuando Ingrid Pelicori no podía venir a la gira la reemplacé por Elvira Onetto. Ahora entró Horacio Acosta porque Luis Ziembrowski está en Esperando a Godot. Estuve muy atento en los ensayos a ver por dónde íbamos. Con el equipo del San Martín tuvimos que tomar muchas decisiones por los diferentes escenarios.

—¿Y cómo te sentís en el papel de director?

—En este caso conozco mucho lo que estoy haciendo y me gusta. Observé y tuve la posibilidad de trabajar con grandísimos directores y directoras en teatro. Siento que aprendí y cada vez tengo más ganas de poder dirigir. Cuando veo las puestas de teatro ahora normalmente miro más las ideas del director que cómo los actores resuelven los personajes.

—¿Puede tener ahora otra resonancia este Ricardo que en el 2025?

—Creo que sí, porque Shakespeare es así. Sus textos siguen siendo contemporáneos porque seguimos cometiendo en diferentes etapas de la historia los mismos errores, con diferente magnitud, por supuesto y distintas formas. La estética puede cambiar, pero el contenido es el mismo. Ricardo III es una farsa sobre el autoritarismo. Es una manera de reírse de algo que normalmente a uno le genera dolor o hasta miedo. Es para perder el temor, para que te duela un poco menos y también ponerse un poco más crítico desde el humor y no tener que estar enfrascado solamente en el padecimiento. El mundo tuvo un viraje muy potente hacia la extrema derecha, los discursos de odio empezaron a aparecer como algo que marcó la agenda en Occidente. El espectáculo empezó a sonar de otra manera. Parece una ocurrencia hacer hoy en día Ricardo III, cuando uno los ve en todos lados y aparecen permanentemente. Shakespeare se fue cien años atrás para hablar de la dinastía Gloucester que ya no existía y no tenía más poder. La utilizó para hablar, porque no podía referirse a la reina Isabel y su corona, lo hubieran decapitado.

—Hay antagonismo entre tu anterior protagónico de Shakespeare (Hamlet) y éste: ¿Lo buscaste a propósito?

—No, lo que decís ahora es verdad, pero no fui consciente. Hamlet es el antihéroe más virtuoso que tiene Shakespeare y Ricardo, sin lugar a dudas, es de los villanos, el más criminal y bestial. Cuando empecé a leer obras, a ver con qué seguía después de Hamlet, que para mí fue el fin de una etapa de deseo y sentí que cerraba un período de mi vida. Quise seguir poniéndole el cuerpo al teatro para poder ampliar los interrogantes que tengo. Tener el desafío e intentar mantener una audiencia activa intelectualmente y entretenida. Le di muchas vueltas porque Hamlet es una obra perfecta, lo tiene todo, por eso es tan exigente para cualquier actor que se atreva a meterse ahí. Había hecho La vida es sueño con la dirección de Calixto y tenía muchas ganas de volver a trabajar con él. Fueron cuatro años de trabajo previo. Este Ricardo que estamos haciendo es un tipo que tiene múltiples caras, comportamientos y físicamente se va mostrando de diferente manera durante la obra. El objetivo es generar un efecto devastador en todo su entorno.

—¿Por eso es actual?

—Nosotros todo el tiempo escuchamos la falta de empatía de muchísimos líderes políticos y sobre todo los tecnócratas. Nunca la psicopatía estuvo tan en primer lugar, como cualquier manifestación de poder. Es el momento de los psicópatas, es su era. Uno escucha gente muy poco formada diciendo cosas muy terribles sobre cómo tendría que ser el país. Todos los días conecto con diferentes niveles de estupideces y también las de uno mismo. Justamente ahora lo que estamos haciendo es mostrar el autoritarismo para demostrar cómo necesita inevitablemente a un enemigo. Es lo que hace Ricardo, hasta sus sobrinitos que son menores de edad, terminan siéndolo. Es como el agua, se va metiendo, engañando a todos y lentamente va logrando sus objetivos. Lo interesante de esta versión de Calixto es que el protagonista está al principio presentado como un personaje limitado, medio tonto, pero cuando habla con el público se agregó un texto donde digo: “me hago el tonto pero no soy ningún tonto”.

—¿Qué buscás en el teatro?

—No tengo asociado al teatro con esa idea de importancia. Me parece importante un médico que tiene que operar a una persona. El mundo tuvo un viraje muy potente hacia la extrema derecha, los discursos de odio empezaron a aparecer como algo que marcó la agenda en Occidente. El espectáculo empezó a sonar de otra manera. Parece una ocurrencia hacer hoy en día Ricardo III, cuando uno lo ve en todos lados, aparecen permanentemente. Hacemos un tratado sobre el mal y hay textos añadidos sobre diferentes ideas del mal. El personaje es un personaje atravesado por la maldad. Hay gente que siente placer haciendo daño. Nosotros necesitamos llamarlos psicópatas porque a todo le ponemos nombre. Cuando no hay educación y cultura, uno puede estar más expuesto a cierto grado de primitivismo que no siempre funciona de la mejor manera. La historia ha sido manipulada siempre por quien ostenta el poder.