No estamos ante unas elecciones cualquiera, sino estamos ante unas elecciones históricamente fundamentales para nosotros. No quiero pertenecer a una generación de españoles que pueden ver cómo su país se pierde. Y no estoy dispuesto a que eso se ponga en riesgo sin hacer todo lo posible para evitarlo.

“Las próximas elecciones serán una gran Convocatoria Nacional. Los españoles decidirán con qué partido cuentan; lo contrario de ahora, en que un partido decide con qué españoles cuenta.

“Si el Gobierno dedica al PP las peores andanadas de su artillería, es porque le identifica correctamente como su única alternativa posible. Si fomenta el crecimiento de otras opciones, lo hace por idéntica razón.

“Desde hace ocho años, el problema para el equilibrio político de España no es simplemente con quién pactan los socialistas; es lo que pactan, haciéndolo suyo. La defensa de la nación española y la defensa de la idea de libertad deben seguir siendo, como lo son, los ejes de la propuesta política del PP.

España es una realidad nacional, no un mero caparazón administrativo, ni una simple expresión geográfica, ni mucho menos un error histórico que toque corregir.

“Reivindicar la unidad nacional es defender la Constitución. Pero no como en 1990: ya no hay que completar el desarrollo autonómico, sino evitar su desbordamiento. Concentrar el voto en las siglas del PP será el camino más corto para que un Gobierno fuerte pueda hacer lo contrario del sanchismo.

“Gobernar no es ir eslabonando campañas de márquetin cada cuatro años a costa de lo que sea. Si España está desordenada, vendida y expuesta, habrá que ordenarla, rescatarla y defenderla.

“Del pasado será responsable quien lo sea; del porvenir lo seremos nosotros. España no ha “salido más fuerte” de estas dos legislaturas. La percepción de una España averiada admite poca réplica.

“Lo que debe irse con el sanchismo no es solo una persona o un partido, es toda una práctica política. La concepción patrimonial del poder conduce a una auténtica privatización del Estado.e que mantiene silencio.