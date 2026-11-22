La risa puede ser un oficio, una forma de comunicación, una herramienta para mirar el mundo y hasta un recuerdo familiar. Para José María Listorti, también fue una vocación temprana: la imagen de su abuela, su padre y él compartiendo frente al televisor un mismo chiste, los tres riéndose al mismo tiempo, todavía funciona como una de las escenas fundacionales de su relación con el humor. Esa capacidad de reunir generaciones alrededor de una carcajada es, en cierto modo, una de las cosas que más extraña de la televisión de otras épocas. Y una de las cosas que vivió de primera mano.

Con más de tres décadas de trayectoria, Listorti construyó una carrera que atravesó distintos formatos y lenguajes. Desde los años de Videomatch y las cámaras ocultas hasta la conducción, la actuación, el teatro y la comedia musical, su recorrido nunca quedó limitado a una sola pantalla. Hoy conduce Re Tarde, de lunes a viernes de 9 a 13 por Pop Radio 101.5, y continúa explorando otros escenarios: el streaming, los musicales y la ficción, donde también participó en El encargado, la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat. En paralelo, prepara nuevos proyectos teatrales y sigue ampliando una agenda que, según reconoce, a veces le cuesta acomodar.

Ese presente profesional coincide con su participación en la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, el formato de Prime Video que propone una competencia tan sencilla como exigente: diez comediantes encerrados durante seis horas, con la misión de hacer reír a los demás sin reírse ellos mismos. Con Marcelo Tinelli a cargo de la conducción, la nueva edición reúne a humoristas de distintas generaciones y tradiciones.

—¿Cómo atravesás este momento de tu carrera? Durante mucho tiempo la televisión pareció ser el centro de tu vida profesional.

—Cuando era más joven, pensaba que después de los 50 se terminaba todo. Imaginaba que llegaba una generación nueva, se quedaba con todo y nosotros quedábamos relegados. Me angustiaba bastante. También me preguntaba qué iba a hacer si dejaba de trabajar en televisión, como si no existiera una vida posible por fuera de la pantalla. Y hace dos años, más o menos, que no hago televisión de manera cotidiana. Sin embargo, estoy en un momento hermoso. Hice comedias musicales, tengo la radio, el streaming, estoy empezando los ensayos de lo que voy a hacer en el verano y ya tengo una lectura de guion para un proyecto de abril. A veces me descubro pensando en abril cuando todavía ni siquiera empezó la temporada de enero. No me imaginaba que a esta edad iba a tener tantas propuestas. Hay cosas que no puedo contar todavía, pero la verdad es que no me alcanza el tiempo para todo lo que me ofrecen. Y eso me encanta.

—¿Te sorprendió descubrir que podías sostener una carrera tan activa sin depender de la televisión?

—Sí, porque durante mucho tiempo tuve la idea de que la televisión era el lugar donde sucedía todo. La radio, por ejemplo, tiene una relación muy particular con quienes te escuchan. El teatro es otra experiencia completamente distinta. Y el streaming también tiene sus códigos. Hoy estoy disfrutando mucho de esa variedad. No siento que haya dejado de hacer lo que me gusta; al contrario, estoy encontrando otras maneras de hacerlo.

—En ese recorrido, ¿qué lugar ocupa la televisión en la construcción de la popularidad?

—Es fundamental. Nosotros tuvimos la suerte de caer en un programa que llegó a tener 30 puntos de rating, en una época en la que la televisión tenía una centralidad enorme. Es algo que no te da fácilmente ningún otro medio. Podés ser un gran artista, tener una trayectoria, hacer cosas buenísimas, pero para llegar a una cantidad tan grande de personas necesitás una exposición muy fuerte. Incluso cantantes como Mercedes Sosa llegaban a mucha gente también porque aparecían en televisión, en los programas de Badía o en los especiales. La televisión hacía que el público te conociera. Antes había cuatro canales, la programación empezaba a media mañana y terminaba cerca de la medianoche. Lo que aparecía en la pantalla tenía un peso enorme. En mi casa, por ejemplo, mi mamá decía: “Lo dijeron en la tele”. Era casi una garantía. Hoy sucede lo contrario: mucha gente desconfía de lo que ve. Cambió por completo la relación con ese medio. Pero, más allá de eso, sigue siendo muy difícil construir una popularidad masiva si no tenés algún tipo de llegada a la televisión.

—¿Qué te pasa cuando ves que el humor de Videomatch y de los programas de aquellos años sigue siendo una referencia para nuevas generaciones?

—Lo miro con mucha nostalgia y muchísimo cariño. Ahora, cuando estoy en Blender, cada tanto aparecen invitados que fueron compañeros míos y terminamos hablando de aquella época. Fueron once temporadas en mi caso, una cantidad enorme de tiempo. No era llegar al canal, hacer una hora de programa y volver a casa. Estábamos ahí desde las ocho o las nueve de la mañana hasta las dos o tres de la madrugada. Teníamos reuniones, preparábamos cosas, nos disfrazábamos, nos maquillábamos y convivíamos todo el día. El canal era nuestra casa. A veces uno recuerda el resultado, los personajes o los sketches, pero detrás había muchísimo trabajo. Y también había una relación muy especial entre quienes hacíamos el programa. Pasábamos tantas horas juntos que terminábamos compartiendo buena parte de nuestra vida. Hoy lo recordamos con mucho afecto. Cuando aparecen compañeros de aquella época, enseguida volvemos a las mismas anécdotas.

—¿Cómo es hoy tu vínculo con el público, especialmente a través de la radio?

—Es muy lindo. Hay una conexión con la gente y con determinados códigos que se construyen con el tiempo. En la radio hacemos un humor que puede ser un poco más políticamente incorrecto, porque también hay una relación de confianza con quienes nos escuchan. El público entiende desde dónde estamos hablando. De todos modos, vivimos en un mundo mucho más sensible respecto de los chistes que se hacen, y me parece importante que uno pueda explicar cuál es la intención.

—¿Te preocupa que hoy se confunda el humor con una forma de apología de aquello sobre lo que se hace un chiste?

—Sí, porque me parece que hay que pensar un poco más. Si hacer un chiste sobre algo significa estar a favor de eso, entonces tampoco podríamos ver películas en las que alguien mata a otra persona, porque estaríamos haciendo apología del asesinato. No podríamos ver una película en la que violan a una mujer porque supuestamente eso haría que alguien saliera a hacerlo. No funciona así. Hay que poder distinguir entre representar una situación, hablar de ella, cuestionarla o reírse de una determinada conducta. No todo es lo mismo. Además, cancelar a alguien por un mal chiste me parece una exageración. Una cosa es una conducta delictiva y otra muy distinta es que alguien haya dicho algo que no te gustó o que te pareció fuera de lugar. Tenés todo el derecho a no escuchar a esa persona, a no compartir su humor o a criticar lo que hizo. Pero no creo que la respuesta tenga que ser automáticamente cancelar a alguien. Hay que poder discutir, entender el contexto y aceptar que un chiste puede ser malo sin que eso convierta a quien lo hizo en una persona que está haciendo apología de aquello que mencionó.

—Después de tantos años de carrera, ¿hay algo que todavía te gustaría hacer y que sentís que quedó pendiente?

—Por suerte hice de todo, y eso me pone muy contento. Pero hay algo que me hubiera encantado: protagonizar una tira diaria de Pol-ka. A mí me hubiera gustado esa rutina de prender la televisión, ver un capítulo y al día siguiente comentarlo con todo el mundo. Que la gente cenara con vos, que se encontrara con los personajes todos los días. Es algo que extraño de aquella televisión y que me habría gustado vivir desde ese lugar.