José Antonio Kast llegó al poder en Chile con la promesa de mano dura contra los delincuentes. Ocho meses después, el mandatario de derecha afronta la mayor crisis de su gobierno luego de que su ministro de Justicia concediera rebajas de penas a decenas de condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Además, otorgó beneficios similares a detenidos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, lo que agudizó la polémica.

La controversia golpea al presidente en su momento de más baja popularidad. Según la encuestadora Criteria, la aprobación de Kast cayó del 50% tras asumir el poder en marzo al 23%, arrastrada por una economía al borde de la recesión y el mayor desempleo en cinco años.

Origen de la controversia. Entre marzo y septiembre pasado el Ministerio de Justicia, liderado por Fernando Rabat, suscribió decretos que rebajaron condenas a 56 pederastas, pese a una exclusión legal vigente desde 2022.

El ministro Rabat defendió la legalidad de las resoluciones sosteniendo que se ajustaron al marco normativo y a criterios de jurisprudencia de la Corte Suprema asociados a la irretroactividad de la ley penal, algo que los especialistas cuestionaron.

El presidente Kast asumió la responsabilidad política general por la crisis, pero decidió respaldar y mantener a Rabat en su cargo, calificando lo sucedido como un “error político”. En cambio, removió al subsecretario de Justicia Luis Silva tras la difusión en redes sociales de un video no autorizado donde deslindaba responsabilidades y apuntaba hacia su superior.

De todas maneras, ante la presión pública y parlamentaria, el Ejecutivo ajustó su postura: primero paralizó los decretos de rebaja para delitos sexuales contra menores, luego planteó ajustes legales y finalmente pidió derogar la polémica ley de 2003 que había utilizado como argumento Rabat. También dijo que suspendería las reducciones de penas mientras se tramita la reforma.

Pero no le resultó tan fácil. El Congreso impulsó comisiones investigadoras con cuestionamientos sobre qué sabía el Ejecutivo y cómo se resguardó a las víctimas.

Cuestionado incluso en el oficialismo, el ministro Rabat enfrenta el lunes próximo en el Congreso una acusación impulsada por diputados opositores. Si fuera aprobada, quedará suspendido y luego el Senado decidirá si lo destituye en un juicio político. Según la encuestadora Criteria, 8 de cada 10 chilenos rechazan su continuidad. En el centro de Santiago, miles de mujeres se manifestaron esta semana con pancartas donde se leía “Fuera Rabat”.

Para el politólogo Mauricio Morales, Kast, que en el pasado defendió el régimen militar, decidió no “humillarse” ante quienes piden la cabeza del ministro porque quiere probar que tiene una alianza de gobierno “tan disciplinada y unida” que evitaría su caída en el Congreso. “Pero este caso contribuye a que la ciudadanía perciba un gobierno particularmente desordenado y encaprichado”, explica.

En medio de las críticas, el gobierno defiende su estrategia de mano dura contra la delincuencia y atribuye a operativos policiales y fronterizos una caída del 18% en los homicidios este año, aunque esa tendencia comenzó bajo el mandato de su antecesor Gabriel Boric.

Kast quiso cambiar la Constitución para implementar un estado de excepción y reformar la seguridad, su mayor promesa durante la campaña, pero no logró los apoyos legislativos necesarios.