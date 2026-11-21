El jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, fue despedido tras una serie de fallas tecnológicos masivas que paralizaron servicios esenciales en todo el país y reavivaron las alarmas sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas frente a las amenazas impulsadas por la inteligencia artificial (IA), según confirmó el jueves a la agencia AFP una fuente cercana a la administración.

La salida de Cairncross se produce al término de una semana marcada por el caos digital, después de que una ola de interrupciones en cascada afectara simultáneamente al tráfico aéreo comercial, las redes de cajeros automáticos y los principales servicios de correo electrónico. Además, millones de usuarios reportaron la imposibilidad de acceder a sus archivos y fotografías almacenadas en la nube, lo que generó la sensación generalizada de un colapso sistémico coordinado.

De acuerdo con informes de medios estadounidenses como The Washington Post y Politico, el malestar en la Casa Blanca venia gestándose desde hace meses debido a la falta de avances concretos en la modernización de las defensas federales. El presidente Donald Trump, afirman, respaldó plenamente la destitución de Cairncross al considerar que carecía de las credenciales técnicas necesarias para liderar la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad (ONCD) en un momento de creciente sofisticación tecnológica.

La crisis alcanzó su punto más crítico cuando los cortes de servicio trascendieron el ámbito civil y comercial —alterando viajes, transacciones bancarias y operaciones de comercio electrónico de millones de ciudadanos— para impactar directamente en la seguridad nacional. Según reveló The New York Times, las fallas afectaron temporalmente a una red interna de comunicaciones ultrasecreta utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), un incidente que encendió las alarmas en el Pentágono y en los comités de inteligencia del Congreso.

Para contener la crisis, la Casa Blanca anunció que la actual directora de Información (CIO) del Departamento de Defensa, Kirsten Davies, asumirá las funciones de directora nacional de ciberseguridad de forma interina. Fuentes citadas por la prensa en Washington destacan que Davies cuenta con un sólido respaldo tanto en el Pentágono como en el Capitolio, donde su nombramiento previo fue confirmado por el Senado, y es vista como un perfil eminentemente técnico frente al trasfondo político de su predecesor.

Antes de ponerse al frente de la estrategia cibernética nacional, Cairncross había construido su carrera principalmente en el ámbito partidario y administrativo: ocupó diversos cargos en el círculo interno de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.