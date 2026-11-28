La crisis de acceso a la vivienda desplazó el debate económico o territorial y se convirtió en el eje central de la campaña para las elecciones nacionales de este domingo en España. Más que un tema sectorial, el encarecimiento del alquiler y de la compraventa actuó como el detonante político directo de estos comicios.

Tras el rechazo parlamentario en octubre a dos decretos del Gobierno sobre prórrogas contractuales y regulación de alquileres de temporada, tumbados por los votos de la derecha y los separatistas, el bloqueo legislativo precipitó el adelanto electoral.

Las cifras detrás del malestar social. El protagonismo absoluto del problema habitacional responde a una brecha sostenida entre los salarios y los precios inmobiliarios, que ha convertido la emancipación juvenil y la estabilidad residencial de las clases medias en una urgencia social.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre de 2026 el precio de la vivienda creció un 12,2% interanual. En alquiler, el metro cuadrado alcanzó en octubre una media nacional de 15,1 euros mensuales, superando los 23,4 euros en Madrid y los 20,5 euros en Barcelona.

Economistas y analistas coinciden en señalar una elasticidad muy baja en la producción de obra nueva frente a una fuerte presión demográfica y turística. La escasez de espacios, las trabas burocráticas y la falta de mano de obra en la construcción han impedido absorber la demanda acumulada en las grandes áreas metropolitanas.

Dos modelos antagónicos. El malestar desbordó el marco institucional con manifestaciones multitudinarias a comienzos de noviembre y convocatorias de huelga de alquileres, obligando a todas las formaciones a situar la vivienda en la primera línea de sus programas y debates televisados. La campaña confrontó diagnósticos opuestos sobre el origen de la crisis y el rol del Estado en el mercado inmobiliario.

Socialistas. El PSOE de Pedro Sánchez sostiene que el encarecimiento responde a la especulación inmobiliaria, al desvío de inmuebles hacia el alquiler turístico y al déficit histórico de parque público. Para revertirlo, propone destinar el 1% del PBI anual a vivienda, crear un parque estatal de 100.000 inmuebles y aplicar un impuesto progresivo a grandes propietarios con pisos vacíos o turísticos.

Derecha. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo considera que la escasez de oferta deriva del intervencionismo de la actual Ley de Vivienda, la inseguridad jurídica y la parálisis urbanística. Plantea derogar esa ley, construir un millón de viviendas en cuatro años con una nueva Ley del Suelo, rebajar el IVA al 4% para menores de 40 años y agilizar desalojos por ocupación ilegal en 48 horas.

Desde la ultraderecha, Vox de Santiago Abascal atribuye el problema al exceso regulatorio, la carga fiscal, la presión migratoria y la falta de protección al propietario. Sus medidas pasan por derogar la Ley de Vivienda, instaurar la “prioridad nacional” en vivienda protegida y ayudas públicas, aplicar IVA del 0% a la primera vivienda nueva y ejecutar desalojos en menos de 24 horas.

Izquierda. El Frente Amplio, liderado por Ada Colau, y Podemos coinciden en señalar la mercantilización de un derecho constitucional básico y la concentración de propiedades en fondos de inversión como causas centrales. Buscan intervenir el mercado mediante topes legales al alquiler, contratos indefinidos por defecto y expropiación o cesión obligatoria de pisos vacíos.

Más allá de las propuestas, la vivienda se ubicó en el centro de la polémica. Con millones de jóvenes e inquilinos indecisos, la credibilidad de cada bloque ante esta emergencia define el 29-N.

“Usted calladita”, la frase polémica

Un intercambio televisivo a pocas horas de los comicios alteró la recta final de la carrera electoral. Durante el debate de este jueves, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se llevó un dedo a los labios y le dijo “Y usted calladita” a Ada Colau, aspirante por el Frente Amplio, luego de que ella le exigiera explicaciones por la tragedia de las inundaciones en Valencia en 2024, que dejaron más de 230 fallecidos.

La discusión había derivado hacia el manejo de la emergencia por parte de los gobernantes regionales de la derecha. Al escuchar la réplica de Feijóo, Sánchez cuestionó de inmediato el tono y lo acusó de machismo, mientras Colau reprochó que la mandaran callar.

Tras el debate, Feijóo dijo que retiraba la expresión si molestaba, pero habló de “teatrillo” y luego extendió la fórmula en plural a los aliados de izquierda por presuntos silencios ante casos de corrupción.

En el cierre de campaña de este viernes, Sánchez convirtió el episodio en un llamado directo al voto femenino. Vinculó el gesto del líder popular con la postura de Santiago Abascal, para alertar sobre una eventual “involución” de la derecha y pedir una movilización progresista pese a las encuestas que proyectan una mayoría absoluta conjunta del PP y Vox. En X, el mandatario sostuvo que el respaldo de las mujeres permitiría reeditar una coalición progresista.

Desde la derecha rechazaron esa lectura. Abascal calificó la reacción de Sánchez como una manipulación en directo. Colau, en tanto, respondió con un mensaje: “Las mujeres tendremos la última palabra. No vamos a estar calladitas”.