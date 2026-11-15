La escuela de hoy

Una escuela no solamente se observa: también se siente. Por eso, además de conocer su proyecto pedagógico y sus instalaciones, prestaría atención a tres dimensiones: el ambiente, los vínculos y la relación con el proceso de aprendizaje y conocimiento.

El ambiente habla de lo que allí sucede, puede contener la belleza de los proyectos, la estética, la luz, la naturaleza y el cuidado de los espacios que pueden generar bienestar, calma, concentración y favorecer los encuentros. Pero también es importante ver cómo esos espacios son habitados: qué posibilidades tienen los niños de moverse con autonomía, jugar, trabajar solos o con otros, investigar y expresarse a través de diferentes lenguajes.

Los vínculos se perciben en la vida cotidiana: en las conversaciones, en el modo de estar juntos, en la autonomía de cada grupo y en cómo se atraviesan los conflictos propios de toda convivencia.

Observaría qué lugar ocupa el conocimiento: qué están aprendiendo los niños, qué preguntas circulan, qué proyectos desarrolla la escuela y qué oportunidades tienen de pensar, investigar y relacionar saberes.

A veces una familia no sabe exactamente qué mirar, pero siente que allí sucede algo diferente. Esa primera percepción también merece ser escuchada.

Para comprender cómo es realmente una propuesta pedagógica, más que llegar con una lista interminable, pueden hacerse algunas preguntas que permitan pasar de las declaraciones a situaciones concretas. Como, por ejemplo, que narren un proyecto: cómo surgió, qué hicieron los niños y niñas, qué conocimientos y conceptos lo atravesaron, cómo intervinieron los maestros. Preguntar cómo se articulan matemática, lengua, ciencias, arte y tecnología y aprendizaje de una lengua extranjera; cuánto tiempo tienen los docentes para encontrarse y pensar juntos; qué formación continua reciben y qué especialistas o asesores acompañan el proyecto.

También es interesante escuchar qué preguntas hace la escuela a la familia. Qué quiere conocer de ese niño o niña, en sus primeros contactos, si se interesa por sus curiosidades, sus modos de aprender, de jugar y relacionarse. Las preguntas que formula una institución dicen mucho acerca de su manera de mirar la infancia.

Y, si existe la posibilidad, conocer algo de la escuela en su cotidianeidad. Una presentación explica un proyecto; la vida diaria permite percibir cómo ese proyecto se vuelve experiencia.

Formar mirada crítica. Esta mirada también permite reconocer si una institución promueve el pensamiento crítico y creativo, que se reconoce cuando los niños no solamente responden, sino que pueden preguntar, formular hipótesis, argumentar, escuchar otras ideas, buscar evidencias, equivocarse, revisar lo pensado y encontrar diferentes caminos para resolver un problema.

Esto no significa restarle importancia a los contenidos. Una escuela tiene la responsabilidad de enseñar y profundizar conocimientos matemáticos, lingüísticos, científicos, sociales, artísticos, corporales y tecnológicos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que esos conocimientos se conviertan en territorios aislados. Las disciplinas tienen su especificidad, pero sus fronteras pueden ser permeables: la lengua sostiene la posibilidad de comprender y argumentar un problema matemático; la matemática permite interpretar fenómenos científicos; el arte puede dialogar con la geometría, la historia o la tecnología. Los proyectos pueden favorecer esas alianzas. El mundo no se presenta dividido en materias y aprender también significa descubrir las relaciones entre los conocimientos.

Escuela contemporánea. En un contexto donde la tecnología y la inteligencia artificial tienen cada vez más presencia, no necesariamente una escuela con más pantallas es una escuela más contemporánea.

Preparar para el mundo que viene supone enseñar a utilizar la tecnología, pero fundamentalmente desarrollar aquello que permite relacionarnos críticamente con ella: curiosidad, creatividad, capacidad de discernir, buscar fuentes, argumentar, colaborar y construir una voz propia.

En este momento resulta especialmente interesante pensar cómo se complementan el pensamiento artesanal y el pensamiento tecnológico.

Hacer con las manos, dibujar, escribir, modelar, construir, trabajar en el atelier de carpintería con madera o textiles, observar la naturaleza y experimentar con materiales desarrollan formas de pensamiento que siguen siendo esenciales. La tecnología y la inteligencia artificial pueden ampliar esas experiencias, ofrecer nuevas posibilidades de investigación, representación y creación.

Experiencia concreta. La pregunta, entonces, no es solamente si los chicos usan inteligencia artificial, sino para qué la utilizan, qué hacen con aquello que reciben y cuánto pensamiento propio existe antes, durante y después de utilizarla.

A la hora de visitar un colegio, quizás una señal para prestar atención sea la distancia entre aquello que una institución dice y aquello que puede hacer visible.

Palabras como innovación, autonomía, creatividad, pensamiento crítico o educación personalizada forman hoy parte de muchos discursos educativos. Lo importante es poder comprender cómo se traducen en experiencias concretas.

También vale la pena observar si el proyecto parece algo terminado o si existe una cultura de reflexión, análisis y transformación. Una escuela necesita tiempo para formar a sus maestros, acompañar a quienes recién llegan y permitir que quienes tienen mayor trayectoria transmitan la cultura institucional.

La sociedad cambia, las infancias cambian y aparecen nuevos desafíos. Una escuela necesita conservar aquello que le da identidad y, al mismo tiempo, mantener viva su capacidad de aprender y transformarse.

Tal vez lo primero sea aceptar que no existe la escuela perfecta. Muchas veces los adultos buscamos una escuela influenciados por nuestra propia biografía escolar. Cuando volvemos a encontrarnos, ya grandes, con antiguos compañeros, aparecen recuerdos que creíamos olvidados: un maestro, un amigo, una canción, un patio, una salida, una experiencia que nos hizo sentir capaces. La escuela permanece en nosotros de maneras inesperadas.

Pero nuestros hijos no somos nosotros. Por eso, antes de buscar “la mejor escuela”, es importante mirar al niño o a la niña que tenemos delante y pensar qué experiencia educativa imaginamos para él o ella.

Habrá decisiones concretas: jornada simple o completa, idiomas, deportes, música, teatro, ciencias, arte, naturaleza, tecnología. Pero también importa preguntarse cuántos mundos diferentes esa escuela pone al alcance de los niños: si pueden cantar, hacer deporte, investigar, construir, representar una obra, visitar un museo, salir al campo o recibir en la escuela a un músico, un científico, un artista o un artesano.

Y hay una última dimensión que quizás sea menos tangible, pero profundamente importante: sentirse parte.

Cuando una familia abre la puerta de una escuela comienza una experiencia que también será propia. Elegir un proyecto educativo es elegir una comunidad con la que se compartirán muchos años, aprendizajes, conversaciones, acuerdos y seguramente también diferencias.

Por eso quizás no se trate de encontrar una escuela perfecta, sino una escuela cuyo proyecto podamos comprender, en la que nuestro hijo pueda desplegar sus potencialidades y en cuya comunidad podamos imaginar que, poco a poco, también nosotros podremos vivirla.

*Licenciada en Ciencias de la Educación. Referente de la pedagogía Reggio Emilia en la región. Autora, conferencista y directora de escuela.