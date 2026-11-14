La geopolítica de la fe en América Latina

La primera gira del papa León XIV por América Latina no es un mero viaje pastoral; es un acontecimiento de profunda carga geopolítica y sociológica en una región que experimenta una metamorfosis en sus identidades políticas y religiosas. Con un itinerario que abarca Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice no solo regresa a una geografía conocida, sino que se adentra en una región marcada por agudas tensiones institucionales y una creciente polarización civil. Este escenario se ve agravado por la implementación de una agenda de ultraderecha, la consecuente erosión democrática y la persistencia de demandas sociales insatisfechas.

El recorrido por los tres países seleccionados refleja una asimetría institucional fascinante. La gira comienza en Uruguay, históricamente reconocido como el Estado más secular de la región. En una democracia consolidada pero con una matriz laica de casi un siglo, la presencia de León XIV se evalúa bajo el prisma de la pluralidad y el respeto institucional. El encuentro con el presidente Yamandú Orsi simboliza una diplomacia de mínimos comunes denominadores: la defensa de la cohesión social y la sostenibilidad democrática. Aquí, el lema “Les anuncio una gran alegría” apela a un optimismo cívico en una sociedad donde la Iglesia católica compite en un mercado de creencias atomizado y profundamente secularizado.

El escenario cambia drásticamente al cruzar el Río de la Plata. Argentina recibe al pontífice en un clima de asfixia económica y polarización extrema. El lema local, “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, es una bofetada directa a la fragmentación social, la denominada “grieta”.

En una Argentina donde la pobreza supera umbrales alarmantes, la retórica papal sobre la dignidad humana actúa como un contrapeso ético a los discursos ultraderechistas de mercado, desafiando la legitimidad social de las reformas en curso sin necesidad de una confrontación partidista directa.

Finalmente, la estancia en Perú representa la consolidación del viaje bajo una clave identitaria y de crisis sistémica. El papa, que conoce al detalle las dinámicas del país tras haber sido obispo de Chiclayo, llega a una nación atrapada en una crisis de representación política crónica y una erosión institucional alarmante. El lema peruano “Abramos el corazón” resuena como un clamor por la reconciliación en un país fracturado.

La gira de León XIV permite extraer tres conclusiones fundamentales sobre el poder blando (soft power) de la Santa Sede en el siglo XXI. En primer lugar, la Iglesia católica ya no opera como un actor hegemónico en América Latina, sino como un gestor de consensos en un tablero donde el neopentecostalismo político avanza con fuerza en las agendas políticas de ultraderecha.

En segundo lugar, el viaje demuestra que la agenda del Papa de “fronteras abiertas” y “acogida al migrante” choca frontalmente con los giros nacionalistas de varios gobiernos de la región. La movilidad humana es, hoy en día, el mayor reto de gobernanza en el continente; al abordar la dignidad del migrante, el Papa redefine las fronteras de la soberanía nacional desde una ética global de la hospitalidad y dignidad humana.

Su gira es un recordatorio de que la fe, lejos de estar confinada al espacio privado, sigue siendo un actor político de primer orden capaz de sentar en la misma mesa a las periferias de la selva amazónica y a los despachos del poder presidencial. El éxito de esta gira no se medirá en el número de asistentes a las misas, sino en la capacidad de su discurso para ofrecer un territorio ético común en una América Latina fragmentada y desesperanzada.

*Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca y Licenciada en Geografía por la Universidad de Costa Rica. Especialista en geopolítica de América Latina, con énfasis en el análisis de partidos políticos religiosos y dinámicas de ultraderecha. Latinoamérica21.