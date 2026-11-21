Durante buena parte de la historia argentina, las fuerzas políticas identificadas con la derecha evitaron presentarse públicamente como tales, pues preferían definirse como liberales, conservadoras, nacionalistas o republicanas, denominaciones que expresaban aspectos de sus respectivas identidades sin asumir necesariamente su pertenencia a un mismo espacio ideológico. En los últimos tiempos, con la aparición de La Libertad Avanza, se produjo un fenómeno muy relevante que no ha sido destacado como correspondería.

Esta nueva fuerza política introdujo dos novedades importantes. Por un lado, Javier Milei reivindica abiertamente su pertenencia a la derecha, una identidad que durante décadas no había asumido buena parte de sus representantes políticos; por otro lado, su fuerza reúne corrientes que históricamente mantuvieron profundas diferencias, hasta el punto de que algunas de sus concepciones parecían difícilmente compatibles. Para poder comprender lo novedoso de la situación actual, en esta nota trataremos de ubicarla dentro de un contexto histórico amplio.

Una manera de abordar esta cuestión es tomar en consideración algunas de las observaciones que formulan los investigadores Ernesto Bohoslavsky y Sergio Morresi su libro Historia de las derechas en Argentina (2025). Los autores señalan claramente que las derechas nunca constituyeron un espacio homogéneo, sino un conjunto de tradiciones que fueron transformándose a lo largo de casi un siglo y medio. Dentro de ese amplio espacio de “las derechas” (así, en plural, pues no hay una “única” derecha), distinguen dos grandes “familias”, la “liberal-conservadora” y la “nacionalista-reaccionaria”.

Antes de referirnos a cada una de estas, cabe mencionar que el considerar que la derecha no es un todo homogéneo no es una caracterización propuesta solo por los citados investigadores. En una clásica obra dedicada a la cuestión, Las derechas. La extrema derecha en la Argentina, el Brasil y Chile, con otra nomenclatura la historiadora estadounidense Sandra McGee Deutsch diferenciaba la “derecha moderada” de la “extrema derecha o derecha radical” (clasificación semejante, aunque no equiparable, a la de los autores argentinos).

En cuanto a las dos “familias” de las derechas antes mencionadas, básicamente lo que las une es que ambas se oponen a los proyectos políticos igualitarios. Sin embargo, difieren en sus concepciones económicas y culturales. La primera familia, la “liberal-conservadora”, tiene sus antecedentes en las élites dirigentes que organizaron el Estado argentino durante las últimas décadas del siglo XIX. Su pensamiento combina la defensa de la propiedad privada, el liberalismo económico y los principios republicanos con una preocupación permanente por preservar el orden social. Aunque sus integrantes no necesariamente rechazaban la democracia, muchos consideraban que la participación de las mayorías debía encontrar determinados límites.

La segunda gran familia, la “nacionalista-reaccionaria”, comenzó a adquirir una identidad propia durante las primeras décadas del siglo XX. A diferencia de los “liberales-conservadores”, sus integrantes cuestionaban los fundamentos del liberalismo, tanto en el terreno político como en el económico. Su concepción de la sociedad descansaba sobre la defensa de un orden jerárquico, inspirado frecuentemente en los valores del catolicismo y en la reivindicación de la herencia hispánica. La nación era presentada como una comunidad histórica y cultural que debía preservar sus tradiciones frente a las influencias extranjeras y las ideologías consideradas disolventes, y tanto la Iglesia Católica como las Fuerzas Armadas ocupaban un lugar destacado como instituciones capaces de garantizar la continuidad de la identidad nacional. Por otro lado, en materia económica, los nacionalistas reaccionarios no compartían necesariamente la defensa del libre mercado, ya que muchos promovían una intervención activa del Estado destinada a proteger la producción nacional, regular las relaciones entre empresarios y trabajadores y evitar los conflictos sociales.

Estas diferencias entre las dos “familias” de la derecha permiten comprender por qué ambas, aunque habitualmente incluidas dentro de un mismo universo político, no siempre compartieron los mismos objetivos. Como recordaremos a continuación, las relaciones entre estas dos tradiciones en determinadas circunstancias dieron lugar a alianzas frente a adversarios comunes, pero a la vez también estuvieron atravesadas por conflictos entre ellas.

Sobre este doble juego de convergencia y divergencia entre las derechas, por cuestiones de espacio, recordaremos solo algunos episodios históricos. Una primera manifestación de esa dualidad apareció durante las décadas de 1920 y 1930. La llegada del radicalismo al gobierno, mediante elecciones que ampliaron efectivamente la participación política, había desplazado del poder nacional a los sectores conservadores tradicionales. Frente a esa situación, comenzaron a consolidarse tendencias que cuestionaban la democracia de masas. El golpe de Estado de septiembre de 1930 reunió a sectores conservadores y nacionalistas que coincidían en su oposición al gobierno de Hipólito Yrigoyen, coincidencia que a la vez ocultaba diferencias.

El general José Félix Uriburu, que encabezó el golpe, representaba una orientación nacionalista y autoritaria, partidaria de establecer un sistema político corporativo inspirado parcialmente en experiencias europeas. En cambio, los sectores liberal-conservadores preferían preservar las instituciones republicanas, aunque recurrieran al fraude electoral para garantizar su predominio.

Es decir, mientras los nacionalistas (que inicialmente prevalecían en el gobierno) cuestionaban el sistema liberal en su conjunto, los conservadores (que prevalecieron a partir de 1932) conservaron las formas institucionales de la república, pero restringieron la competencia electoral con prácticas fraudulentas.

Otro ejemplo claro puede verse luego del derrocamiento del gobierno peronista en 1955. El general Eduardo Lonardi, primer presidente del gobierno de facto, estaba vinculado al nacionalismo católico y su propuesta, expresada mediante la consigna “ni vencedores ni vencidos”, buscaba una fórmula de conciliación que permitiera desplazar a Perón sin eliminar completamente las organizaciones sociales surgidas durante su gobierno.

Sin embargo, Lonardi fue desplazado apenas dos meses después por el general Pedro Eugenio Aramburu, apoyado por sectores militares y civiles más próximos a la tradición liberal y al antiperonismo más intransigente. El cambio no fue solamente de autoridades, sino que expresó una disputa acerca del tratamiento que debía recibir el peronismo y del tipo de reorganización política que se pretendía impulsar. Mientras el primer proyecto contemplaba cierta continuidad de las estructuras sindicales, el segundo avanzó hacia su intervención y una política de proscripción.

Por otra parte, más allá de estos y otros posibles ejemplos de las convergencias y divergencias entre las derechas, conviene considerar qué sucedió con estas con la recuperación democrática de 1983. Debe tenerse en cuenta que la experiencia de la dictadura había desacreditado las alternativas autoritarias y las fuerzas de derecha debieron encontrar nuevas formas de participación dentro del sistema electoral. En ese contexto, primeramente adquirió protagonismo Álvaro Alsogaray, quien fundó la Unión del Centro Democrático (UCeDé). Aunque sus propuestas se identificaban claramente con el liberalismo económico, se evitaba presentar al partido como una fuerza de derecha. Su discurso privilegiaba la libertad de mercado, la reducción del Estado y la estabilidad monetaria, y la agrupación alcanzó importante proyección electoral durante los años ochenta. Sin embargo, la posterior adopción de políticas liberales por parte del gobierno peronista de Carlos Menem redujo considerablemente su espacio político.

No es este el único ejemplo del surgimiento de una fuerza política que puede asimilarse al espectro ideológico de la derecha durante la etapa democrática iniciada en 1983. Durante los años noventa, nace Acción por la República, partido fundado por el exministro de Economía Domingo Cavallo en 1997, que se constituyó en una alternativa electoral que alcanzó el tercer puesto en las elecciones presidenciales de 1999. Por otra parte, después de la crisis de 2001, surge dirigido por Mauricio Macri el PRO, agrupación que consiguió ampliar la capacidad electoral de la centroderecha y llegó al gobierno nacional en 2015. Por cierto, ninguno de estos dos proyectos políticos se identificó en forma explícita con la derecha.

Ahora bien, esta situación cambió notoriamente con la aparición de La Libertad Avanza, ya que Javier Milei no solamente asumió públicamente una identidad política de derecha, sino que articuló dentro de su espacio elementos procedentes de las dos grandes “familias” históricas. Su programa económico se vincula con la vertiente más radical del liberalismo de mercado, ya que incluye reducción del Estado, desregulación económica, privatizaciones y cuestionamiento de las políticas redistributivas. Sin embargo, dentro del mismo espacio conviven posiciones asociadas con el nacionalismo conservador y las corrientes reaccionarias, particularmente en cuestiones culturales, en la defensa de valores tradicionales y en determinadas reivindicaciones vinculadas con las Fuerzas Armadas.

Esta combinación resulta especialmente significativa porque históricamente los nacionalistas reaccionarios habían sido críticos del liberalismo económico y partidarios de una intervención estatal más activa. En efecto, el nacionalismo político y cultural no suponía la defensa de un mercado libre de regulaciones, sino que en muchas ocasiones significaba exactamente lo contrario. La novedad de La Libertad Avanza consiste en que esas orientaciones, antes frecuentemente enfrentadas, encuentran posibilidades de convivencia dentro de un mismo proyecto político.

La historia argentina muestra que las derechas han sabido establecer acuerdos cuando compartían determinados adversarios, pero también que esas coincidencias podían desaparecer cuando debían definir un proyecto de gobierno. La Libertad Avanza representa una experiencia particular dentro de esa larga trayectoria, ya que es una fuerza que reivindica abiertamente su pertenencia a la derecha y que reúne corrientes históricamente contrapuestas. Por supuesto, queda por ver si esa convergencia dará lugar a una identidad política duradera.

*Licenciado en Letras (UBA), magíster en Sociología de la Cultura (UNSAM). IG@carloscampora100.