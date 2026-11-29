A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.212 del Diario PERFIL, de este domingo 29 de noviembre de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Domingo, Espectáculos, Marie Claire y El Observador:

Tras la dura derrota en el Tribunal del Mar, Milei insistirá con la Ley Malvinas. La bronca en la Casa Rosada es difícil de disimular: por 18 votos contra 3, con los jueces de Brasil y Chile alineados con Londres, Hamburgo rechazó frenar el proyecto Sea Lion y el cronograma británico de perforación en el Atlántico Sur sigue en pie desde el 21 de marzo de 2027. El Gobierno apunta ahora al Congreso, y exige sancionar la semana próxima la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Mientras, la Argentina espera que se constituya el tribunal arbitral.

España decide entre la continuidad y el giro a la derecha. Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, protagonistas de un día electoral clave. Escriben: Joan Manuel Serrat y José María Aznar.

El swap de china no se usará en el vencimiento de enero para los tenedores de bonos. Milei. El tema del candidato a vicepresidente 2027 conmociona al oficialismo. ¿Hay un tapado?

La tapa del Diario PERFIL del domingo 29 de noviembre de 2026 | Crédito: Cedoc

Cómo será el Festival del Mate en Avenida de Mayo con catas especiales.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Johan Rockström, científico sueco que creó el marco de los límites planetarios.

Israel. El primer ministro Netanyahu intenta mantener una cuota de poder al proponer un gobierno “rotativo”. Negociaciones con Eisenkot.

Testeos. En el Día Internacional de la Lucha contra el Sida, habrá jornada gratuita de prevención sanitaria en Plaza Houssay.

Entrevista exclusiva: habla Jonathan Morel, luego del giro en la causa: “Les pido disculpas a los Caputo”.

La vida de Pity Álvarez en una clínica y con prisión domiciliaria.

Femicidio. A nueve años del caso, la familia de Micaela García escuchará mañana un veredicto decisivo en la búsqueda de justicia.

River jugó un buen partido y le ganó a un difícil Instituto. Fue un 1 a 0, de visitante, en Córdoba. Enfrentará a Independiente en una de las semifinales del Clausura.

Estudiantes quedó cerca, pero la Copa Libertadores fue para Palmeiras

HB