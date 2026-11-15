La tarea de soñar

Con más de treinta años, Nathaniel Hawthorne, el que soñó la literatura norteamericana, puritana e infernal, anotaba mil y uno argumentos de cuentos con su moralejas, a metros del cadalso de Salem. Entre ellos, en 1836: “Que ocurran acontecimientos extraños, misteriosos y atroces, que destruyan la felicidad de una persona. Que esa persona los impute a enemigos secretos y que descubra, al fin, que él es el único culpable y la causa. Moral, la felicidad está en nosotros mismos”. Años después publicaría El artista de lo bello, en una de las tantas revistas en las cuales se cruzaría con otro padre fundador, enemigo íntimo, Egdar Allan Poe, y que tendría Hawthorne la novedad de incluir un insecto robótico. Y el anuncio de una emancipación de la época del aparato, que rehaga la imaginación en una temporalidad insólita, y que enseñe a perderte en la maquinaria.

Estas ideas de Walter Benjamin, un archivista devenido en narrador y filósofo del día después, del alemán que entendía el trabajo del sueño en la modernidad, antes de la plusvalía de la máquina de vapor, desplazamiento del afecto, condensación y diferencia de sensibilidades, cercano a otro asediado de posguerra, Franz Kafka; precursores ambos de esta historia decimonónica de Hawthorne: dedicada al consternado hombre sin atributos relojero Owen Warland, y su incansable búsqueda del movimiento perpetuo, guerreando en las tierras del brío irreproducible del artista. Por eso responde a su maestro, la amada y el competidor herrero, “¿El movimiento perpetuo? ¡Qué tontería! Eso es imposible descubrir. Es un sueño capaz de engañar a quienes se dejan confundir por la materia, pero no a mí… No tengo la ambición de ser honrado con la paternidad de un nuevo tipo de hiladora”

A la manera de otros cuentos iniciales, algunos recuperados ya en Wakefield y otras alegorías (2025) de la misma editorial, en el camino del condenado como en “Young Goodman Brown”, el mal está en nosotros mismos, al igual que en uno la redención de “llevar a cabo su misión en la tierra”.

Ante el destrozo material del Rosebud de Warland, de la mecánica mariposa por un niño “puño” norteamericano, se reflexiona, “cuándo el artista se elevó lo suficiente como para alcanzar lo bello, el símbolo a través del que lo hizo perceptible a los sentidos mortales se volvió, para él, de muy poco valor, mientras que su espíritu, ya dueño de sí mismo, pudo gozar de la realidad”.

Hawthorne, al igual que sus admiradores Poe y Henry Melville, lidiaba con la tensión que se producía entre el individuo y la masa, la democracia y la industria, y el trascendentalismo postkantiano volcado en el romanticismo gótico. El gesto de Nathaniel, presente en El artista de lo bello, postula una rotura del engranaje, una discontinuidad fundante, en que el artista “debe alzarse contra la Humanidad y ser el único discípulo de sí mismo, tanto en lo que respecta a su genio como los objetos a los que apunta”. ¿Cómo? Sostendría Jorge Luis Borges, “Muerto Hawthorne, los demás escritores heredaron su tarea de soñar.”

El artista de lo bello

Autor: Nathaniel Hawthorne

Género: relato

Otras obras del autor: La letra escarlatra; El espantapájaros; Veinte días con Julián y Conejito; Musgos de una vieja casa parroquial; Historias dos veces contadas; Wakefield; La casa de los siete tejados

Editorial: Caballo Negro, $ 22.000

Traducción: Laura Wittner