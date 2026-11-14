La trama detrás de la increíble detención del hijo de un poderoso capo narco rosarino

La detención de Santino Alvarado (21) volvió a poner bajo investigación una estructura criminal que, según la hipótesis de los fiscales, nunca dejó de funcionar pese a que su principal jefe lleva años preso. El hijo de Esteban Lindor Alvarado, uno de los narcotraficantes más poderosos de Rosario, fue arrestado el jueves en un country de Funes, acusado de ocupar un lugar central en una organización que habría continuado comercializando drogas y armas, moviendo dinero y realizando inversiones para ocultar sus ganancias.

El procedimiento fue parte de 38 allanamientos realizados por la Policía Federal en Rosario y distintas localidades santafesinas. Hubo doce detenidos en el conjunto de las investigaciones, entre ellos Claudio Tavella, abogado histórico del jefe narco, y María Fernanda Rojas, señalada como una de las personas encargadas de administrar los movimientos económicos del grupo.

La causa tuvo un nuevo avance este viernes, cuando Esteban Alvarado fue indagado por el juez federal Carlos Vera Barros. Los fiscales Diego Iglesias, Matías Scilabra, Diego Velasco y Juan Argibay Molina le atribuyen haber mantenido el control de operaciones delictivas desde el penal de Ezeiza, donde cumple prisión perpetua. Nada nuevo en su historial.

La acusación sostiene que Santino y Tavella habrían actuado como organizadores y enlaces de esa estructura. Ambos figuraban entre las visitas autorizadas al detenido, una circunstancia que los investigadores consideran relevante para reconstruir las comunicaciones entre el jefe narco y su entorno.

Amenazas y dólares. La detención del joven también expuso una disputa con Los Menores, una organización criminal que ganó protagonismo en Rosario después del asesinato del histórico jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, ocurrido en noviembre de 2024.

Durante un período, Los Menores mantuvieron una alianza con el entorno de Alvarado para disputar territorios y negocios vinculados con el narcotráfico. Sin embargo, esa relación se deterioró y derivó en enfrentamientos y amenazas. Algo parecido a lo que pasó en la década pasada con los clanes Cantero y Bassi.

Según una investigación publicada por José Maggi en Rosario|12, Rosa Capuano, madre de Santino y expareja de Esteban Alvarado, recibió una exigencia de 300.000 dólares. Los extorsionadores advirtieron que matarían a uno de sus hijos si no entregaba el dinero.

En septiembre, Santino se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe acompañado por un testigo de identidad reservada y aportó información sobre los presuntos responsables. Entre los señalados apareció Matías Gazzani, uno de los referentes de Los Menores, que permanece prófugo y por quien se ofrece una recompensa de 80 millones de pesos.

La organización también había sido vinculada con mensajes intimidatorios colocados en establecimientos educativos de Rosario, donde apareció mencionado el hijo del narcotraficante.

Los investigadores analizan si el enfrentamiento respondió a un intento de desplazar a la estructura de Alvarado de determinados negocios.

Vuelos con cocaína. La pesquisa también puso bajo la lupa el patrimonio del joven. Al parecer, entre julio de 2023 y septiembre de 2026 adquirió numerosos vehículos, entre ellos camionetas Toyota Hilux, una Ford Ranger Raptor, una Volkswagen Amarok y otros automóviles.

Los fiscales sospechan que algunas operaciones se realizaron mediante terceros para disimular el origen del dinero. Además, las intervenciones telefónicas incorporadas al expediente lo vincularían con ofrecimientos de armas de fuego, municiones y explosivos.

Durante el allanamiento de su vivienda en Funes, Santino habría destruido tres teléfonos celulares, uno de los cuales terminó parcialmente quemado. Los efectivos secuestraron armas y municiones.

Otro de los capítulos investigados conduce a Paraguay. Es que la Justicia atribuye a Esteban y Santino participación en una operación frustrada de transporte de cocaína en marzo de 2024, cuando fue interceptada una avioneta Cessna 206 con 433 kilos de droga.

Según la hipótesis fiscal, la pérdida del cargamento habría representado un perjuicio de aproximadamente medio millón de dólares para la organización. Un mes después, sus integrantes habrían coordinado otro traslado de 300 kilos de cocaína hacia una pista clandestina cercana a Rosario.

La frustrada fuga en helicóptero

El intento de escapar de una prisión de máxima seguridad mediante un helicóptero fue uno de los planes más audaces atribuidos a Esteban Alvarado. En marzo de 2023, el narcotraficante buscó abandonar el penal federal de Ezeiza utilizando un Robinson R44 adquirido en España a través de un intermediario paraguayo.

La aeronave fue ensamblada en un hangar de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y debía participar de una maniobra organizada para sacar al condenado del establecimiento penitenciario.

El operativo fue frustrado antes de llegar a la cárcel, cuando el piloto aterrizó en un country de Francisco Álvarez, en la provincia de Buenos Aires.

La investigación de aquella fuga frustrada permitió identificar contactos y movimientos económicos que dieron origen a la causa que ahora involucra a Santino Alvarado y otros integrantes del entorno familiar.