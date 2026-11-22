Escritor, músico y editor, Camilo Ballena nació en 1975 en la comunidad wichí de El Sauzalito, en la región del Impenetrable, y se formó en un entorno donde la lengua wichí y las tradiciones ancestrales constituyen la vida cotidiana. Docente bilingüe en la Universidad Nacional del Chaco Austral e investigador en la Universidad Nacional de San Martín, la recreación y transmisión de la cultura originaria define el conjunto de sus preocupaciones y se proyecta en Tañhi Iyahinpho / Cuando despierta el monte, el libro con el que obtuvo el primer Premio de Poesía Indígena Argentina.

Ballena escribió los poemas en wichí y luego hizo su traducción al español. En una nota final al libro explica la radical alteridad entre ambas lenguas, “donde intervienen estructuras gramaticales distintas, cosmovisiones diferentes y formas diversas de entender el mundo”. También manifiesta ciertos reparos ante lo que subsiste de su lengua de origen en cuanto a expresividad, música y sonidos “que nos ligan a nuestro territorio y a nuestra historia”.

Sin embargo, para el lector común Cuando despierta el monte revela un espacio poético consumado. En el poema “Lengua ancestral”, Camilo Ballena declara que “cada palabra wichí/ es un puente invisible” hacia el pasado y las tradiciones de la comunidad y al mismo tiempo hacia el presente y el ambiente del monte, un medio de vida en sentido amplio.

Los poemas se ordenan en tres secciones: “Cotidiano” despliega una serie de escenas en torno al trabajo, la división de espacios y tareas entre el hombre y la mujer y los rituales festivos y de sanación en la comunidad; “Dueños” presenta figuras a las que se atribuye la posesión de los bienes naturales, en un ambiente cuyos habitantes desconocen el concepto de propiedad privada; y “Mensajes”, recoge voces y llamados del monte “allí donde el forastero/ solo oye pájaros”.

El conjunto queda comprendido entre otros dos poemas: “El fin”, donde Ballena toma la voz de su pueblo para concientizar al lector en lengua española sobre las derivas ruinosas del mundo actua,l e “Inicio”, en el que reflexiona sobre la dificultad de lo que se propone. “¿Cómo cuento el monte a quien nunca lo ha atravesado? –se pregunta- (…) ¿Cómo le cuento sus seres a quien solo ve ramas, leña, fuego?” En este plano, la poesía de Ballena puede ser puesta en relación con una línea de la poesía argentina que problematiza la percepción del paisaje. Pero el monte del poeta wichí no está perdido ni es un horizonte utópico sino que configura un espacio físico y a la vez espiritual en el que transcurre la existencia; en todo caso se encuentra bajo amenaza.

El Premio Poesía Indígena de Argentina se propone “generar canales de inclusión, difusión y promoción para el reconocimiento y la publicación de escritores y escritoras de pueblos y nacionalidades indígenas”, explican en el prólogo Violeta Percia y Edgardo Antico, los organizadores. Camilo Ballena fue premiado por el jurado que integraron Diana Bellessi, Liliana Ancalao y Yana Lucila Lema Otavalo.

Tañhi Iyahinpho / Cuando despierta el monte

Autor: Camilo Ballena

Género: poesía

Editorial: La Flor Azul, $ 25.000