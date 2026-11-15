Lanús: la familia busca a un operario que trabajaba en el lugar de la tragedia

A casi 48 horas de producida la explosión seguida de un pavoroso incendio en la zona de Remedios de Escalada, la familia de Marcelo García, el operario de MetroGAS de 47 años que se encuentra desaparecido desde ese momento.

Como se recordará, la tragedia ocurrió el viernes a la mañana cuando una tuneladora impactó un caño de gas de media presión y provocó un escape de gas que derivó en un gran incendio. El hecho dejó como saldo una persona fallecida, y unos 30 heridos, de los cuales siete, se encuentran en estado grave. Además, del operario desaparecido.

Los familiares de García aseguraron que todavía no tienen noticias sobre su paradero, al tiempo de desmentir las versiones que circularon sobre su supuesto hallazgo con vida.

“Salió a trabajar como todos los días. Cuando nos enteramos de la explosión por las redes y los noticieros, pensamos en él por el tipo de

trabajo que hace. Empezamos a llamarlo y después nos enteramos de que estaba ahí”, relató una integrante de su familia.

Según pudo saberse, el celular y la billetera del hombre quedaron en el interior del vehículo que utiliza habitualmente para trabajar.

“Eso es lo único que sabemos. Por el momento está desaparecido”, agregó, sin ocultar su angustia.

El día después. A 24 horas del brutal siniestro ocurrido en Remedios de Escalada, la esquina de Beltrán y

Del Valle Iberlucea era dantesca. Locales destruidos, frantes de edificios y casas linderas dañados parecían una escenografía de una película bélica.

Amedia mañana y desde la empresa distribuidora informaron a este Diario que “el caño de media presión dañado recién pudo ser obturado a las 2,10 de la madrugada de ayer, con el cual, el incendio pudo ser controlado y extinguido”.

En el documento se explicó que la demora en apagar el fuego y cortar la pérdida de gas se debió a que hubo que prensar el caño en vario tramos de la red de distribución.

Una vez obturado el caño, recién pudo apagarse el fuego.

Susto. Por otra parte, en el cruce de Melo y Sáenz Peña ayer al mediodía se produjo un escape de gas en la entrada de un PH, que, por obvias razones, alertó a los vecinos de la zona.

Según testimonios recibidos de vecinos, personal de Bomberos y Defensa Civil se hicieron presentes en el lugar y pidieron a los residentes de varias cuadras a la redonda que corten el suministro de gas en los domicilios a fin de evitar cualquier incidente.

Hechas las consultas del caso, desde MetroGAS aseguran que se trato de un hecho “casual” en un domicilio que no tenía nada que ver con lo sucedido el viernes.

De todas maneras, se hizo presente en el lugar una cuadrilla de la empresa que solucionó el tema.