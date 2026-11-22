Tras las elecciones legislativas del 27 de octubre pasado, Israel atraviesa un complejo escenario de bloqueo parlamentario y negociaciones contrarreloj para conformar un nuevo Ejecutivo. Los comicios arrojaron un Parlamento altamente fragmentado de 120 bancas, en el que ningún bloque logra por sí mismo la mayoría absoluta de 61 diputados necesarios.

Al advertir que el eje derechista carecía de los votos necesarios para blindar las exenciones militares de los estudiantes religiosos, las formaciones jaredíes optaron por no atar su destino político al primer ministro saliente y mantener abierta la puerta a negociaciones con otros sectores.

División opositor.

En contraste, el exjefe del Estado Mayor y líder del partido Yashar (¡Recto!), Gadi Eisenkot, emergió como la figura central de la oposición y recibió el 7 de noviembre el encargo formal del presidente Isaac Herzog para intentar formar gobierno. Eisenkot dispone de un plazo legal que vence el 6 de diciembre —prorrogable por 14 días adicionales, hasta el 20 de diciembre— para presentar una coalición ante el Parlamento.

Sin embargo, los comicios confirmaron una profunda atomización del voto opositor: desde el centro de Yashar y el regreso electoral de figuras como Naftali Bennett, hasta los sectores laicos nacionalistas de Avigdor Líberman y la izquierda de Los Demócratas de Yair Golan. Aunque la oposición ya dio una muestra de fuerza el 17 de noviembre al elegir a Matan Kahana como presidente del Congreso, trasladar ese control legislativo a un Ejecutivo estable resulta complejo porque cada socio potencial conserva un alto poder de veto y teme ceder en sus banderas principales.

Ante la dificultad de alcanzar los 61 escaños de manera orgánica, las conversaciones de las últimas jornadas se centran en tres escenarios posibles:

Un gobierno en minoría con apoyo árabe: Eisenkot ya anticipó que, de no lograr una coalición amplia antes de que expire el mandato que le otorgó el Presidente, optará por conformar un Ejecutivo en minoría. Esta fórmula dependería del respaldo parlamentario externo del partido islamista Ra’am y de la abstención de la progresista Lista Conjunta. No obstante, esta vía enfrenta el rechazo de los sectores más nacionalistas de la propia oposición, reacios a depender de los representantes árabes.

El pacto con los ultraortodoxos: En respuesta al anuncio de Eisenkot, Avigdor Líberman advirtió que un gobierno minoritario sería una “trampa” y una “continuación” indirecta de Netanyahu. Líberman sostiene que la única salida estable por cuatro años pasa por atraer a las formaciones ultraortodoxas Shas y UTJ. El principal escollo aquí es la ley de reclutamiento militar: Eisenkot exige limitar drásticamente las exenciones del servicio militar para los estudiantes religiosos, una línea roja para los partidos jaredíes.

Un gobierno de unidad nacional: existen presiones externas —incluidos contactos informales de enviados de la administración estadounidense— para explorar un acuerdo de unidad que integre al Likud sin los socios de extrema derecha del sionismo religioso. Sin embargo, la oposición exige que Netanyahu rompa con sus aliados extremistas y acepte un liderazgo encabezado por Eisenkot, una condición que hasta ahora bloquea cualquier acercamiento posible.

Claves

◆ Aunque el Likud de Benjamín Netanyahu fue el partido más votado con 27 escaños, su coalición de derecha y religiosa sumó solo 53 bancas, quedando lejos de los 61 necesarios para conservar la mayoría parlamentaria.

◆ Tras los comicios, todos los partidos opositores coincidieron en recomendar a Gadi Eisenkot ante el presidente Isaac Herzog para que el mandatario le encomendara formar gobierno. El objetivo era quitarle la iniciativa a Netanyahu y evitar que el primer ministro continuara en el poder.

◆ La diversidad ideológica de la oposición dificulta un acuerdo antes de diciembre. Si Eisenkot fracasa en su misión, Israel irá a nuevas elecciones en 2027.