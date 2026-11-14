León XIII y León XIV, dos papas frente a las revoluciones tecnológicas

Cuando Robert Prevost fue elegido papa en mayo de 2025, decidió adoptar el nombre de León XIV y esa elección no fue casual. Según explicó pocos días después, buscaba establecer una continuidad con León XIII, quien en 1891 había publicado “Rerum Novarum”, una encíclica destinada a abordar los problemas sociales provocados por la Revolución Industrial. Más de un siglo después, León XIV considera que la humanidad atraviesa una transformación de semejante magnitud, esta vez impulsada por la inteligencia artificial, preocupación que quedó plasmada en “Magnifica Humanitas”, su encíclica publicada en mayo de 2026.

Recordemos que a fines del siglo XIX la industrialización había transformado profundamente las sociedades europeas. En efecto, la expansión de las fábricas, el crecimiento de las ciudades y la formación de una numerosa clase obrera convivían con extensas jornadas laborales, bajos salarios y condiciones de vida precarias. Mientras la riqueza se concentraba en sectores reducidos, millones de trabajadores enfrentaban situaciones de pobreza y explotación.

En ese contexto, León XIII publicó “Rerum Novarum”, cuyo título puede traducirse como “De las cosas nuevas”. La encíclica constituyó un acontecimiento decisivo porque la Iglesia Católica intervenía abiertamente en los grandes conflictos económicos y sociales de su tiempo, sentando las bases de lo que posteriormente se conocería como Doctrina Social de la Iglesia. En el documento se sostenía que el trabajo no podía considerarse una simple mercancía sometida a las leyes del mercado y se reclamaba por salarios suficientes para garantizar una vida digna, es decir, se partía de la convicción de que el progreso económico debía estar subordinado a la dignidad de las personas.

Ciento treinta y cinco años después, León XIV retomó aquella preocupación en “Magnifica Humanitas”, una encíclica dedicada a la protección de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial. El pontífice reconoce que las tecnologías digitales ofrecen posibilidades extraordinarias para mejorar numerosos aspectos, pero advierte que esas innovaciones también pueden profundizar las desigualdades existentes y generar nuevas formas de exclusión.

Uno de los principales problemas es la transformación del mundo laboral pues, así como las máquinas industriales modificaron las condiciones de trabajo durante el siglo XIX, la inteligencia artificial y la robótica están reemplazando numerosas tareas que hasta hace poco requerían intervención humana. Para León XIV, el desafío no consiste simplemente en compensar económicamente a quienes pierdan sus empleos, pues el trabajo constituye una fuente de identidad y realización personal.

La encíclica también cuestiona la creciente concentración del poder tecnológico en un número reducido de empresas, dado que puede convertirse en una nueva fuente de desigualdad económica y de influencia sobre las sociedades. Frente a estos riesgos, León XIV reclama que los gobiernos, las empresas y las instituciones sociales orienten las innovaciones hacia el bien común. Esto no quiere decir que proponga detener el desarrollo tecnológico, sino establecer criterios éticos y mecanismos de protección que permitan distribuir sus beneficios de manera más equitativa.

Aunque separados por más de un siglo, León XIII y León XIV comparten la preocupación sobre cómo evitar que las grandes transformaciones tecnológicas terminen perjudicando a las personas que deberían beneficiarse de ellas. El primero se enfrentó a las consecuencias sociales de la industrialización y el segundo a los desafíos de la inteligencia artificial. En ambos casos, la Iglesia Católica busca posicionarse frente a los cambios de su tiempo, ofreciendo una perspectiva moral que coloca la dignidad humana por encima de los intereses puramente económicos y tecnológicos.

*Licenciado en Letras (UBA), magíster en Sociología de la Cultura (UNSAM). IG@carloscampora100.