Una señorita. “Si saludas como Dios manda, la señora Levean te dará un rico caramelo”. La niña saluda reticente y recibe el dulce para soltar, “¡Lo que es la abstinencia!” Un par de diálogos de Los frustrados. Best of de Claire Bretécher que adentran las reglas del juego de quien Roland Barthes afirmó en 1979 que era “la socióloga del año” y Umberto Eco elogiaba por esas tiras mordaces en el semanario Nouvel Observateur. Una nueva dirección de crítica social a la vida cotidiana que imaginó la historietista francesa, en un medio hasta allí refractario y masculinizado, desde un cuarto propio que se reía pensando de los techos de cristal que aún astillan a las mujeres.

Otras de las viñetas muestran el diálogo de dos amigas que celebran la sororidad y se angustian, “así no es como voy a encontrar un tipo”. Bretécher explota en conversaciones y situaciones las limitaciones de la liberación sexual de los setenta que ponen de cabeza los nuevos consejos a las hijas y nietas contra las experiencias del sentir. En los mismos años que Lacan mencionaba del significante de La mujer “vaciado de la palabra, algo de lo que se quejan actualmente las mujeres”, Bretécher inscribe una cartografía emocional de las mujeres de los sectores progresistas. Y con el suplemento, siguiendo la jerga lacaniana, de dibujos de figuras pesadas y gruesas que había aprendido de Jean-Marc Reiser, y que Claire Bretécher había inaugurado en 1968 en la sátira serie feminista “Cellulite”; dentro de la revista de otro de sus maestros, la Pilote de René Goscinny, creador de Astérix. Muchos de los mejores dibujos serán sin palabras, en trazos atentos en los gestos de personajes desgarbados y cadencias risibles, que llenan de significados el cordón infernal del decir mujer.

La historietista nacida en Nantes es la precursora del humor confesional que campea en las tiras modernas. Burlándose de hombres y mujeres, de instituciones y roles, poniendo en jaque lo políticamente correcto cuando esa lápida aún ni siquiera se esbozaba -aunque Claire aguda halló sus simientes en los rebeldes luego domados-. Como el director de cine porno que lanza “¡Los trabajadores inmigrantes tienen un gusto de mierda porque todavía no fueron alienados! ¡Y no cuenten conmigo para acelerar el proceso! Dicho esto, si hago este trabajo no es por placer, sino para hacer mi película”. Cuál preguntan sus amigos cómodamente sentados en finos sofás, en volúmenes y vestimentas que proyectan una engañosa paridad de género, y responde detrás de lentes oscuros, “Política”

Una mirada profundamente estratégica en la que cada escena rechina con el orden de cosas, que puede surgir con una mujer que no encuentra su talla en el vestidor ante el fastidio de otra más joven, o las amigas que cuentan hombres incluyendo las que las violaron, y que activa una nueva enunciación en pedazos, la lengua en pedazos, la cultura en pedazos. Y allí mostrar el culo al Padre Político.

Cada cuadrito les parecerá una obra maestra. Los lazos en el Río de la Plata empezaron muy pronto. “La célebre humorista francesa no necesita palabrerío para expresarse. La profundidad de estas 16 páginas probablemente no sea advertida por muchos lectores. Pero a otros, cada cuadrito les parecerá –como a nosotros– una obra maestra” presentaba Andrés Cascioli en el primer número de SuperHumo® de 1980, la década que además de los andanzas de las mujeres “perforadas” Bretécher sumaría a su personaje más conocido, ganador del premio en Angoulême como Mejor álbum de humor en 1999, y que llegó a tener una serie animada, Agrippine. “Conocí las historietas de Bretécher en mi adolescencia temprana, a través de la revista Humo®, cuando lograba que mis padres me la prestaran. Me atraía mucho, era una mirada ácida y divertida creada por una mujer dibujante. Su gracia provenía de sus textos de un cotidiano reconocible y también de la expresión de los cuerpos que le emitían, de los ojos azorados agotados de los personajes, que no variaban demasiado en su apariencia física en la diferentes situaciones, con un tono minimalista que potenciaba el chiste” recuerda Isol, una de las contemporáneas herederas locales como Ale Lunik y Maitena.

Releer en la actualidad a estos frustrados, que tuvieron su tinta semanal entre 1973 y 1981, deriva en inoxidable caja de herramientas de análisis social. Y algo más. Con una realidad que hacen la iglesia universal de la literalidad y la pérdida de la capacidad metafórica, en las ruinas de la función simbólica bajo este ramplón reinado del sentido común algorítmico, resisten estos cuadritos en alétheia. Un acontecimiento en que se manifiesta algo del ser antes de quedar sumergido en las trampas de la escritura y la imagen. “¿Tú qué piensas: me encuentro muy liberada o completamente perdida?”, reflexionan dos amigas frustradas en un boulevard de pasiones aburridas y sueños rotos.

Noticias de ayer. “Me río de la izquierda y la progresía porque es un mundo que conozco y del que de alguna manera formo parte”, dijo Claire Bretécher poco antes de morir, cuando preparaba exposiciones de su archivo que guardaba desde los primeros trabajos en la mítica revista Tintin. “A la derecha la tengo bien lejos, y nunca me han resultado muy graciosos”, enfatizaba la autora además de Les Mères, Le Destin de Monique y la controvertida La Vie Passionnée de Thérèse d’Avila, que sugería que el éxtasis religioso de la mujer santificada serían en verdad ataques de epilepsia.

“Libre como Claire” apareció en la portada del diario francés Liberation, el día después de su fallecimiento en 2020, junto a cuatro páginas repletas de sentidas despedidas de colegas y público que mencionaban su impacto en la vida cultural francesa y la trascendencia en generaciones de dibujantes e historietistas, que se vieron minas al fin, reflejadas sin anteojeras hegemónicas. Aún se recordaba cuatro años antes una gran retrospectiva en el Centre Pompidou, la primera en vida de la enorme artista de Los frustrados. Best of, que Libros del Zorzal edita en bello libro de colección con traducción de Leopoldo Kulesz. “Les Frustrés siempre ha captado la esencia de una época, más que los hechos de actualidad en sí”, observaba en 2016 Claire Bretécher de sus cartas de amor atemporales a las humanidad, que anticiparon las olas rebeldes por romper.