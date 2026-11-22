Llamada “obra” y no solamente libro, porque el trabajo no puede encasillarse, “Eulin, Historias de mujeres y de lino”, es la más reciente obra de la socióloga Maria Josefina Cerutti. Mezcla poesía, historia, religión, agricultura en un proyecto que es versátil, como el propio lino.

“El hilado del lino requiere un delicado equilibrio entre la naturaleza y el proceso. La fibra no es uniforme: la finura, la longitud y la cohesión varían dentro del mismo tallo; las pectinas y las fracciones leñosas influyen en la disociación, la trabajabilidad y el resultado final. Por lo tanto, más que una secuencia de operaciones, el hilado es una disciplina de control y adaptación”, se lee en la introducción de la obra.

Y sigue: “Dentro de esta complejidad reside el cambio decisivo que marcó la cadena de suministro europea: del conocimiento artesanal, extendido por todas las regiones y basado en la experiencia y la destreza manual, a la construcción de una industria capaz de hacer que ese conocimiento sea medible, transferible y repetible. La mecanización, la especialización de las fases agrícolas y la organización de los procesos han transformado una habilidad transmitida de generación en generación en un método de producción”.

A continuación, el inicio de la obra, seguido por un extracto.

Presentación

(por Davide Flavin, dueño de la fábrica de lino

Linificio e Canapificio Nazionale).

“Hay un pasaje, en el trabajo con el lino, que no es pura técnica. Es aquel en el que dejas de pensar en la fibra como un material y comienzas a tratarla como un lenguaje. Quien trabaja el lino lo sabe, pero pocos saben que el lino tiene un alfabeto del que nace: Normandía, ese pliegue extraordinario de tierra incrustado en el norte de Francia. Tiene su propia sintaxis: el arranque de raíz, la maceración, el espadillado, el peinado, el hilado. Tiene su cadencia: el susurro de los campos cuando las cápsulas están maduras, la luminosidad particular que solo la flor del lino sabe devolver a la luz de la mañana, creando un horizonte único con el mar que tiene de frente.

“EULIN: Historias de mujeres y de lino” es un libro escrito con una estructura propia que imita el entrelazado del telar: hilos de urdimbre, que son la historia (Mesopotamia, Egipto, Israel, Etruria, Grecia, Roma); e hilos de trama, que son la poesía, la voz y la presencia de la autora en la fibra que describe. No es una operación simplemente decorativa. Se trata de una obra introspectiva que recorre algunos pasos de la historia de la humanidad a través de esta noble fibra.

Hoy se conoce al lino como materia, como economía de un territorio, como tradición industrial. El cliente final de un producto de lino lo aprecia cada vez más por su versatilidad, naturalidad y transpirabilidad.

“EULIN: Historias de mujeres y de lino” va más allá de la categoría editorial del ensayo. Es una “chanson de toile”, el género medieval francés en el que las mujeres cantaban mientras tejían. Las mujeres que aparecen en él —Cleopatra, Inanna, Penélope, EULIN, Lisístrata, Casandra, Rebeca, las sibilas, Christine de Pizan— no son figuras retóricas. Son conocedoras de un saber que Occidente ha relegado durante mucho tiempo a los márgenes. Tejer era femenino y, por lo tanto, secundario. La autora invierte esta jerarquía: sin las mujeres en los telares, no existirían las armaduras de lino de Alejandro Magno, ni la Sábana Santa, ni las velas del Amerigo Vespucci, el célebre velero de tres mástiles de la Marina Militar Italiana, botado en 1931.

La fibra precede al tejido, y el tejido precede a la escritura, porque el tejido y el texto pertenecen al mismo gesto y al mismo verbo: tejer, cuya raíz latina es “texere”. El vínculo entre tejido y texto revela cómo el lenguaje ha sido imaginado desde la antigüedad como un trabajo artesanal de conjunción, de relación con las palabras que dan forma al relato y que, a su vez, determinan la realidad. Cerutti lo demuestra con la paciencia de un hilandero antiguo. El Liber linteus Zagrabiensis —el único libro de tela de lino que sobrevive, escrito en etrusco— se convierte en la clave de toda una arqueología de la escritura. Primero la piel, luego el lino, luego el papel, donde las personas y la naturaleza interactúan entre sí.

Pero hay algo más, que el mercado actual ha redescubierto en los últimos años y que este libro relata en la segunda parte, donde Giorgio Rondi y Jean Marc Hémeryck analizan el pasado, presente y futuro de esta fibra: el lino es la fibra más sostenible que tenemos. Crece sin riego. Puede dejar el terreno más rico. No produce desechos: la semilla se convierte en aceite, el cañamizo en aislante, e incluso las fibras cortas encuentran uso en la industria del papel. Es una planta que no pide nada y lo devuelve todo.

En un momento en el que el sector textil está bajo presión por su impacto ambiental, el lino es una de las pocas respuestas creíbles, no por moda, sino por estructura. El lino ha atravesado los siglos porque nació para durar o, usando una hermosa palabra francesa, pour la pérennité (para la perennidad).

El Linificio e Canapificio Nazionale —la principal hilandería europea— y Terre de Lin —la principal cooperativa francesa de productores de fibra— han apoyado esta obra como expresión concreta de una asociación que une dos almas de la cadena: la tradición manufacturera italiana y el corazón productivo de Normandía, donde crece todavía hoy la mayor parte de los tallos de lino de Europa.

“Historias de mujeres y de lino” se plantea como objetivo dar a conocer a la mayor cantidad de personas posible este enorme legado: una cadena corta, trazable y europea, que no necesita inventarse la sostenibilidad porque la lleva en su ADN. No es casualidad que la escritora haya visitado esos campos junto a nosotros, y que Normandía aparezca en el libro no como un paisaje, sino como un lugar vivo habitado por personas que se transmiten esta tradición que se renueva año tras año. Una colaboración agrícola e industrial que también produce cultura, porque ambos creen que la fibra del lino necesita raíces profundas”.

Lino y música (Cerutti).

Finitas. Altas poco más de un metro, hojas puntudas y flores azul-celeste de cinco pétalos, las plantas de lino. El fruto, una cápsula acuna siete semillas. Marrones o doradas: saben a nuez, son chatas, pequeñas, ovaladas. Luminosas.

Linum usitatissimum es la semilla del lino; la primera fibra vegetal que usamos para vestir, decorar, anudar y navegar.

“Yo la vi florecer

como el lino

de un campo argentino

maduro de sol…

¡Si la hubiera

llegado a entender

ya tendría

en mi rancho el amor!”

(tango Flor de lino, Expósito y Stamponi).

Un campo de lino es como lo pinta Degas.

Amarillo, celeste y azul

Mar y cascabeles: ¿sonajeros?

Cuando las plantas están maduras el campo de lino se mueve como el mar, y si los capullos murmullan, llega el arranque, no la cosecha porque el lino no se cosecha.

De raíz se arranca el hilo de la tierra.

Cuando es música y fruscio

De raíz se arranca el hilo de la tierra.

Ssskk ssskk ssskk,

Suenan los campos,

como falda de lino,

Entre las piernas,

Al caminar.

Si el lino suena, fibras trae.

Francia, Bélgica, Italia, Gran Bretaña, los Países Bajos y Alemania, son las áreas históricas de cultivo de linaza y producción de lino.

Francia es el país que más lino produce Europa. En 2023 de las 140.000 toneladas europeas 122.000 son francesas. Francia produce el 87% del total de las fibras largas que produce Europa.

Flores, semilla, remedio o tela.

Como sana es sacro el lino.

Hilar, tejer, hacer lienzos o linteum. Trama. Lino es piel y pliegue que es “contacto y trenza que se retuerce como el lino”.

Música en la raíz,

Cascabel,

Danza,

Susurros,

Desgarro.

“Nuestros ancestros rodeaban el fuego y fue alrededor del hogar que empezaron a levantarse las protecciones contra la intemperie: el suelo, el techo, la envolvente (la piel que separa el interior del exterior, también se la llama vestimenta) ”, escribe Cynthia Edul.