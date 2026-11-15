Llegó como refugiada a la Argentina, logró reunirse con sus hijos dos años después, y representó a los migrantes ante León XIV

Martine Kyakimwa Kitsa (49) revive una y otra vez su encuentro con el papa León XIV en Argentina. Lo hace mirando los videos en YouTube, repasando los gestos, las fotos, y respondiendo mensajes de conocidos que –asegura– hicieron estallar su teléfono de mensajes. Tampoco desaprovechó la oportunidad de hacerlo ante las consultas de PERFIL: primero ensayó unas respuestas escritas de puño y letra en un cuaderno, cuyas fotos compartió con este medio y que muy probablemente quedarán para siempre en ese registro. No había imaginado este momento cuando llegó huyendo de la violencia en Kivu del Norte (República Democrática del Congo) en 2012, con parte de su familia y el deseo de empezar una vida más tranquila en Argentina. Fue una de las tres mujeres seleccionadas para llevar el mensaje de los inmigrantes al sumo pontífice en la misa oficiada el lunes posterior a su llegada, en el Monumento de los Españoles.

“Hasta hoy sigo mirando la misa, para entender la dimensión de lo que pasó y de la cantidad de gente que estuvo ahí, en un momento en el que yo también fui protagonista”, cuenta con entusiasmo y en un español bastante fluido para alguien que lo desconocía por completo al llegar. Un protagonismo que es casi la reivindicación de una población invisible, al menos en las estadísticas. En el censo de 2022 y en los informes de la Comisión Nacional para los Refugiados (Co.Na.Re. ) figuran bajo el genérico “otros países de África”.

Entrega de ofrendas durante la misa papal del lunes 9 de noviembre en Buenos Aires | Crédito: ACNUR

Pero las circunstancias en su país de origen –como la de todos– eran particulares. Según un reporte de Human Rights Watch, a finales de 2011 (poco antes de que Martine iniciara el viaje primero hacia Kenia con tres de sus diez hijos) miembros y simpatizantes de partidos de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas fueron amenazados, arrestados y asesinados durante los periodos electorales presidenciales y legislativos. En 2012 los combates entre fuerzas gubernamentales y el movimiento rebelde M23 generaron al menos medio millón de desplazamientos internos y hacia países vecinos, según la ONU.

“La población siempre es víctima de una realidad que no sabemos. Se dice que cuando los elefantes se pelean las que sufren son las hojas. Había muchas víctimas entre la población, chicos que quedaban sin padres, sin familia, violaciones a mujeres y torturas”, cuenta Martine.

“Cuando llegué a la Argentina la gente nos recibió muy bien, nos asistieron, nos orientaron. Todo esto ayudó a que el resto de mis hijos llegaran, porque ellos habían quedado allá y eran menores”. Los más chicos (mellizos de seis meses y un hermano de dos años) habían podido viajar con ella. El resto tenía entre seis y catorce años. Si hay un día que Martine recuerda y revive tanto como lo ocurrido esta semana es ese 29 de abril de 2014, cuando por fin logró reencontrarse con ellos gracias a gestiones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que inició los trámites en el marco de un proceso para el reconocimiento del derecho a la reunificación familiar.

Reunificación familiar, en 2014, en Ezeiza. | Crédito: ACNUR

“Hoy tengo la ciudadanía y no tuve problema para acceder, porque tenía todo en regla. En mi trabajo estaba registrada y esto me permitió hacer el trámite más fácilmente”. Venía con experiencia voluntariado atendiendo a personas enfermas en una parroquia de su país. En Argentina se capacitó primero como acompañante terapéutica y luego como auxiliar en enfermería. Había empezado a trabajar formalmente en tareas de cuidado y, explica, quería hacerlo bien.

El encuentro con León XIV

Martine compartió el encuentro con el papa con otras dos mujeres migrantes: Milanya Páez Baldallo, venezolana; y Mireille Joseph, proveniente de Haití. Juntas acercaron las ofrendas al altar. Sus historias fueron elegidas para representar al resto por organizaciones de la Iglesia Católica, el Servicio Jesuita a Migrantes Argentina-Uruguay (SJM ARU) y la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes (CEMI), que trabajan en alianza con la Acnur.

“Entre tantos millones de argentinos y migrantes ser elegida para un evento tan grande es una bendición para mí, una alegría, un día inolvidable en mi historia, en mi vida”, comparte Martine. “Voy a imprimir una foto para dejar a mis hijos, para que cuando ellos tengan hijos y yo nietos les muestren que la abuela tuvo la oportunidad de estar cara a cara con el papa”.

Captura de pantalla de la transmisión oficial de la misa del lunes 9 de noviembre | Crédito: Captura

Sobre ese día Martine contó que León XIV tomó la hostia, sus manos, y la miró a los ojos. “Esta reunión para mí significó unidad, amor sin distinción. La sensación de que todos somos uno y tenemos que compartir, porque sin la unidad no podemos hacer nada”.

En Argentina logró reunir a su familia chica, aunque en su tierra natal quedaron su madre de 88 años, sus hermanos y sus sobrinos. “Tengo una parte de mi vida allá. Extraño la cultura, las tradiciones y la forma en la que se hace la misa”. Afirma que en Argentina las ceremonias son “más tímidas” al tiempo que va perdiendo la timidez para contar la historia de su vida. Una vida en la que puede reversionar platos típicos con ingredientes que consigue en el barrio chino o en Liniers, y en un país en el que dice sentirse “como en casa”.

*Para apoyar al Acnur se puede hacer a través de fundacionacnur.org