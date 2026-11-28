El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró este viernes la puerta a cualquier posibilidad de aplicar recortes en los programas de asistencia social o en el presupuesto educativo. Sin embargo, el mandatario admitió que su administración llevará adelante una revisión de las cuentas públicas con el objetivo de depurar los registros oficiales y eliminar el cobro irregular de subsidios.

Las definiciones del jefe de Estado se produjeron durante un acto con estudiantes en la ciudad de Niterói, en el estado de Río de Janeiro, apenas veinticuatro horas después de que el Ejecutivo confirmara al banquero Luiz Carlos Trabuco como futuro ministro de Hacienda.

Frente a las especulaciones sobre el rumbo económico, Lula buscó enviar un mensaje de tranquilidad a su base electoral: “No existe posibilidad de que yo recorte ningún beneficio del pueblo pobre de este país o de la educación”, sentenció. Sin embargo, advirtió: “Ahora bien, tendremos que hacer algunos ajustes, porque no puede recibir un beneficio quien no tiene derecho”.

Para ilustrar la necesidad de estas auditorías, el presidente apuntó directamente contra las anomalías detectadas en el seguro-defeso, una prestación destinada a sostener a los pescadores durante los períodos de veda. Según advirtió, las bases de datos arrojan inconsistencias alarmantes, con municipios brasileños donde la cifra de trabajadores pesqueros inscriptos supera a la población total de la localidad.

“No es posible permitir que las personas que no tienen derecho estén recibiendo, y que las personas que sí tienen derecho no reciban. Eso no es correcto”, remarcó el mandatario, quien vinculó la eficiencia del gasto con la sostenibilidad de la economía: “Brasil necesita crecer. Y para crecer, no podemos gastar dinero en vano; tenemos que gastar el dinero correcto”.

En el tramo final, Lula ratificó que “la educación continuará intacta” y renovó su promesa de expandir al nivel universitario el programa de becas estudiantiles Pé-de-Meia, además de sostener las inversiones en escuelas de tiempo integral.