De Córdoba a París, de los bailes populares al jazz, del bombo legüero a la palabra hablada: la trayectoria de Minino Garay parece responder a una curiosidad que no reconoce fronteras. Percusionista, compositor y productor, lleva más de tres décadas radicado en Francia, donde construyó una carrera internacional que lo llevó a compartir escenarios y grabaciones con artistas tan diversos como Mercedes Sosa, Cuchi Leguizamón, Dee Dee Bridgewater, Michel Legrand y Richard Bona. Su recorrido, sin embargo, nunca implicó abandonar sus raíces: desarrolló proyectos personales como Speaking Tango, donde combina poesía, palabra hablada, tango e improvisación. Ahora vuelve a la Argentina junto al saxofonista francés Baptiste Herbin para presentar Los Arregladores, un álbum que propone un encuentro entre los estándares del jazz y las canciones sudamericanas. La gira coincide con la décima edición del Divino Music Festival, el encuentro itinerante que Garay creó para conectar músicos de ambos lados del Atlántico. La gira argentina se desarrollará entre el 6 y el 19 de diciembre, con presentaciones en San Rafael, Buenos Aires, Río Cuarto, Córdoba capital y Villa Giardino. El 8 de diciembre, Garay y Herbin actuarán en Bebop Club, con Abel Rogantini en piano y Flavio Romero en contrabajo, en el marco de la décima edición del Divino Music Festival. ¿Qué descubrió desde la distancia que quizás no veías cuando vivías en Córdoba? Garay: “La visión de la música cambia con la experiencia, pero cuando estaba en Córdoba ya conocía muchísimas músicas. Era una ciudad universitaria, donde te vinculabas con distintas comunidades. Iba a escuchar músicos colombianos, había muchos haitianos y aprendí la música de Haití. A fines de los setenta y durante los ochenta, si uno tenía interés, podía descubrir un montón de cosas. A Europa llegué con una formación bastante completa: tenía estudios clásicos, conocía las músicas latinoamericanas y también los bailes populares, porque empecé en el cuarteto cordobés. Estaba formado tanto en lo académico como en lo popular”.

—Trabajaste con artistas de mundos muy distintos, desde Mercedes Sosa y Cuchi Leguizamón hasta Dee Dee Bridgewater y Michel Legrand. ¿Qué tienen en común esos músicos?

—Todos tienen algo en común: el universalismo, la genialidad y la humildad. Trabajé doce años con Dee Dee Bridgewater. Recuerdo exactamente el momento en que le puse unos auriculares y le hice escuchar por primera vez a Mercedes Sosa. Empezó a llorar y me miraba. Se sacó los auriculares y me preguntó: «¿Pero qué le pasó a esta mujer?». Le expliqué que Mercedes forma parte de nuestra cultura más profunda, que es una de las mayores voces de América, y le conté un poco de su historia y que yo había grabado con ella. Dee Dee nació en el sur de Estados Unidos. Yo estuve en Flint, la ciudad donde se crió, caminando por sus calles con ella, y ahí pude entender el infierno que había vivido en una ciudad racista. También pienso en Michel Legrand, que había estudiado tantos años con Nadia Boulanger, una gran compositora y profesora de músicos como Quincy Jones, Piazzolla y Gismonti. A todos me acerqué de una manera diferente. Cuando toco, a veces pienso en ellos y en lo que me dijeron. Saben que tengo una tradición y que voy hacia algo más profundo. Eso es maravilloso.

—Se te reconoce como uno de los músicos que introdujeron el bombo legüero en el jazz francés. ¿Cómo se produjo ese cruce?

—Cuando llegué a Francia, en 1988, ya había habido músicos que habían tocado el bombo legüero, como Domingo Cura, pero yo me instalé acá y empecé a desarrollar ese lenguaje. Fui el primero, digamos, en incluirlos de manera sostenida en el jazz francés. Grabé el bombo legüero y los cajones peruanos en muchos discos, y también incorporé algo del tambor uruguayo.

Las tradiciones en juego

J.M.D.

—En Los Arregladores, ese diálogo entre las tradiciones populares y el jazz se convierte en el centro del proyecto. ¿Cómo surgió la sociedad con Baptiste Herbin?

—A Baptiste lo había invitado unos años antes al Divino Festival. Ahí establecimos una amistad. Un día, hablando, me dijo: «Vos no tocás lo convencional del jazz americano». Le contesté que cuando agarro los clásicos del jazz siempre les meto los ritmos sudamericanos, como hacemos muchos músicos de nuestro continente. Entonces, durante los ensayos, le tocaba el bombo y le cantaba algún estándar para mostrarle cómo podía sonar. Por ejemplo, le fraseaba Night in Tunisia, de Dizzy Gillespie, en clave de chacarera. Encontré en él a una persona muy abierta y generosa. Es uno de los mejores saxofonistas del mundo, tiene una técnica increíble y, al mismo tiempo, una enorme curiosidad musical. Le propuse hacer un disco con esos estándares y otras composiciones, homenajeando el trabajo de los arregladores y llevándolo hacia los ritmos latinoamericanos. El álbum reúne músicas de ambos mundos, pero interpretadas desde nuestra perspectiva rítmica. Para mí es un honor trabajar con Baptiste.

—Hace más de veinte años comenzaste Speaking Tango, un proyecto que combina tango, poesía, palabra hablada e improvisación.

—El tango siempre tiene mucho para romper y para investigar. La historia de Speaking Tango empezó hace 22 años, cuando estaba en Estados Unidos y conocí a una poeta cantante llamada Dana Bryant, que me inspiró en la improvisación. A mí siempre me gustaron los textos por mi madre, que es profesora y escritora de literatura.