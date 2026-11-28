Cuando el 21 de julio pasado fue detenido en Salta el presunto jefe de una organización dedicada al tráfico de cocaína, un integrante de la Policía Federal Argentina comenzó a hacer averiguaciones entre sus compañeros de la fuerza para conocer la situación del sospechoso. El interés del uniformado por la suerte del narcotraficante terminaría convirtiéndose en uno de los elementos de prueba en su contra. Casi cuatro meses después, fue detenido en su domicilio y quedó involucrado en la misma causa judicial.

Entre la captura del jefe narco y la detención del sargento pasaron cuatro meses

Se trata de Roberto Carlos Aranda, un sargento primero de la Delegación Salta de la Policía Federal con experiencia en investigaciones vinculadas al narcotráfico. El conocimiento adquirido durante su carrera policial es uno de los aspectos que cobra relevancia en la acusación: los fiscales sospechan que el suboficial utilizaba información obtenida a través de su función para favorecer a una organización que se abastecía de cocaína procedente de Bolivia y tenía entre sus mercados a la provincia de Buenos Aires.

Operativo. Las mujeres detenidas en julio, parte de la cocaína incautada. | Crédito: Diario Epoca

Aranda fue arrestado el 17 de noviembre en su vivienda del barrio Santa Ana, en la capital salteña. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron 7,5 millones de pesos y 2.100 dólares en efectivo, armas, teléfonos celulares, documentación y una motocicleta, según detalló el Ministerio Público Fiscal.

Dos días después, el policía compareció ante el juez federal de Garantías N° 2 de Salta, Diego Anzorreguy, quien le dictó la prisión preventiva hasta el 25 de enero próximo. La auxiliar fiscal Roxana Gual le atribuyó los delitos de transporte agravado de estupefacientes, almacenamiento y violación de los deberes de funcionario público.

Datos del celular. Uno de los inconvenientes con los que se encontraron los investigadores al intentar reconstruir los vínculos del sargento con los integrantes de la organización fue el estado de su teléfono celular. De acuerdo con la acusación, Aranda habría eliminado prácticamente toda la información almacenada en el dispositivo.

Sin embargo, los investigadores disponían de otros teléfonos que habían sido secuestrados durante los procedimientos anteriores. El análisis de esos aparatos permitió establecer conexiones entre el policía y algunos de los sospechosos.

A eso se sumaron registros audiovisuales que ubican al suboficial en una propiedad del microcentro salteño donde, según la hipótesis fiscal, se coordinaban actividades de la organización.

El juez Anzorreguy dispuso la prisión preventiva del suboficial hasta el 25 de enero

En la audiencia la fiscalía valoró como prueba las comunicaciones que Aranda mantuvo con otros integrantes de la Policía Federal tras la detención del presunto cabecilla, aunque las autoridades no precisaron públicamente qué información concreta buscaba obtener ni si sus interlocutores llegaron a proporcionársela.

La sospecha sobre Aranda adquiere una dimensión particular por sus antecedentes profesionales. Su experiencia en investigaciones de narcotráfico supone familiaridad con los procedimientos policiales, las actuaciones judiciales y el manejo de información sensible. Para la Fiscalía, el aporte del sargento habría consistido precisamente en reducir las posibilidades de que los miembros de la organización fueran descubiertos.

Por lo pronto, los investigadores buscan determinar si el efectivo recibió una remuneración a cambio de esa presunta colaboración, desde cuándo habría mantenido relaciones con los imputados.

El tanque de nafta de uno de los vehículos inspeccionados por narcotráfico. | Crédito: Diario Epoca

Nueve meses. La causa que terminó con la detención del policía federal comenzó el 24 de febrero, cuando efectivos de Gendarmería Nacional descubrieron 17 kilos de cocaína durante un control vehicular en las inmediaciones de Rosario de la Frontera.

El conductor del automóvil, identificado como Julio Norberto Cabrera, fue condenado en agosto a dos años y seis meses de prisión mediante un acuerdo judicial. Pero la información obtenida durante aquel procedimiento permitió avanzar sobre otros sospechosos.

La investigación, dirigida por el fiscal general Eduardo Villalba, contó con la participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía de Salta. Durante los meses siguientes, ambas fuerzas reunieron evidencias sobre una estructura que almacenaba droga en la capital provincial y abastecía a distintos mercados del país.

La sospecha sobre Aranda adquiere una dimensión particular por sus antecedentes profesionales.

El 21 de julio fueron secuestrados otros 117 kilos de cocaína en Cabeza de Buey, sobre la ruta nacional 34. A ese cargamento se agregaron 70 kilos encontrados durante un allanamiento en Cerrillos. Entre los tres procedimientos, la cantidad de droga incautada ascendió a 204 kilos.

La ofensiva judicial de julio alcanzó al presunto jefe de la organización, a su pareja, a transportistas y a un comerciante que les habría suministrado teléfonos celulares. También quedó involucrado un hombre señalado como financista, que ya cumplía una condena por narcotráfico bajo arresto domiciliario.

Lejos de concluir con aquellos procedimientos, las pesquisas continuaron sobre las personas que presuntamente brindaban asistencia a la estructura criminal. Así, los investigadores avanzaron sobre el policía federal y una mujer de 25 años, también detenida el 17 de noviembre.

La joven está acusada de participar en el traslado de cocaína desde la Puna salteña. En su defensa, sostuvo que realizaba viajes para transportar trabajadores de una empresa minera, una explicación que fue cuestionada por la Fiscalía.

Durante la audiencia en la que se formalizó la acusación contra Aranda, la Fiscalía advirtió sobre la posibilidad de que los nuevos imputados interfirieran en la investigación si recuperaban la libertad. El juez compartió esos argumentos y expresó su preocupación por la presunta vinculación de un miembro de una fuerza federal con una estructura narcocriminal.

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Ruedas y tanques de combustible

Los neumáticos y los tanques de combustible de automóviles, camionetas y camiones figuran entre los lugares de ocultamiento de estupefacientes detectados por las fuerzas de seguridad en los corredores del narcotráfico argentino. Distintos procedimientos realizados en los últimos años en el norte del país dan cuenta de la magnitud de los cargamentos transportados bajo estas modalidades.

El pasado 12 de noviembre, Gendarmería Nacional secuestró más de 108 kilos de cocaína en un camión cisterna de bandera boliviana que circulaba por la ruta nacional 34, en Salta. El conductor quedó detenido a disposición de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal.

En septiembre de 2025, en esa misma provincia, fueron incautados 417 kilos de cocaína ocultos en los neumáticos de un camión. Por aquel procedimiento, siete personas quedaron imputadas con prisión preventiva. La investigación estaba vinculada con el hallazgo de otros 425 kilos de la misma sustancia en una gomería de General Mosconi, ocurrido cuatro meses antes.

También en noviembre de 2025, la Policía Federal detuvo en Jujuy a cuatro personas acusadas de transportar 48 kilos de cocaína escondidos en los depósitos de combustible de dos automóviles.

La utilización de escáneres y perros especialmente entrenados forma parte de los recursos empleados por las fuerzas federales para detectar estos cargamentos. Sin embargo, el desafío judicial no termina con el decomiso de la droga: identificar a los financistas y desarticular las estructuras responsables de su distribución constituye uno de los principales objetivos de la lucha antinarco.