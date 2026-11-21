La anticrista y las langostas contra los vírgenes encratitas es una obra de Gonzalo Demaría, que el joven actor y director Santiago Lasarte lleva adelante en una destacable producción del ámbito independiente. Los viernes a las 22.30 en el Teatro El Grito (Costa Rica 5459), sucede la historia de un bizarro personaje, la gobernadora de Santiago del Estero, que vampiriza a su población. Cuando se agota la sangre local, un pacto diabólico la acerca a un grupo de gauchos. Esta historia que cruza el folklore argentino, lo vampírico e ideas y estéticas del universo LGTBIQ+ tiene un elenco numeroso que actúa, canta, baila y toca instrumentos, y está encabezado por Lasarte. Se destacan el vestuario de Jo Vera y Noelia Langle, pelucas y maquillaje.

―Santiago, ¿cómo llegaste al texto de Gonzalo?

Santiago Lasarte: Tenía el sueño de dirigir un texto de Gonzalo Demaría, uno de los pocos autores que mantienen vivo el teatro en verso. Su teatro es barroco, bizarro, cómico, travesti, puto, y siempre con una crítica a los poderes opresores. El día de mi cumpleaños le hablé por Facebook y le confesé mi admiración y ganas de trabajar con él. Me dio para leer varias obras y total libertad de creación.

―Gonzalo, ¿cómo aceptaste ceder tu texto?

Gonzalo Demaría: Santiago se me acercó a pedirme un texto para dirigir. Nos encontramos en un café y en la charla surgió La anticrista, mi primera obra en verso, que yo había escrito y dirigido en 2010. Santiago y su maravilloso equipo, con la idea de incluir música de Andrés Chazarreta, muy auténtica para este relato, todo me pareció una genialidad.

―¿Quiénes son, cómo surgen los personajes?

S. L: Los gobernadores vampiros de Santiago del Estero agonizan ante la desaparición de su fuente: la sangre de los santiagueños. Cuando la gobernadora invoca al Diablo, unas langostas, siervas infernales, le ofrecen una solución: unos gauchos sobrevivientes pueden permitirle alimentarse y perpetuarse.

G. D: Inspirado en los autos sacramentales de Calderón de la Barca, de allí tomé elementos bíblicos como la plaga de langostas y la figura del Anticristo. Su versión femenina surgió como parodia de cierta gobernadora de provincia. En cuanto a los encratitas, secta paleocristiana de vírgenes varones, aparecieron como contraposición irónica del gaucho fértil de nuestra mitología. La obra nació de una doble necesidad expresiva: practicar el verso calderoniano y escribir una sátira política, género que está en las raíces más hondas de nuestra dramaturgia.

―¿Y qué inspira a las decisiones de dirección?

S. L: La primera inspiración, de la que nos reímos, es nuestra propia historia argentina, llena de vampiros chupasangre. La música nos conecta con Santiago del Estero (provincia de mis abuelos) y con sus rituales. Tengo gustos muy diversos: soy muy bizarro, kitsch y fashion. El vestuario es una mezcla de Jean Paul Gaultier y los Chalchaleros; conos de Gaultier, faldas y mangas renacentistas, medias rojas, pelucas rococó, maquillaje drag y también el folclore (ponchos, bombachas y boleadoras). Soy un puto al que le gustan los tacones pero también escucho y canto folclore.

―¿Qué mirada sobre la bipartición maniquea tipo varón-mujer tiene esta obra?

G. D: Yo escribí el texto hace bastantes años, mucho antes de que estas consideraciones entrasen en el discurso cotidiano. Por lo tanto, lo hice con toda libertad y ninguna consideración.

S. L: Yo creo que la obra es amoral, como la vida misma. Hay sexo entre hermanos, hermanos que se matan, gobernadores que se alimentan de sangre joven, todo lo que existe en la realidad y lo tapamos, porque no se puede. En relación a géneros y sexualidades, no hay límites.

Pero felices…pa

―¿Hay vínculos entre el espacio y tiempo de la ficción de La anticrista… y coordenadas de la realidad argentina?

S. L: Los feudos se instalan en el poder por generaciones, como la familia Juárez que devastó gobernando Santiago del Estero por décadas. Los gobernadores vampiros existen en la realidad y no tienen la piel pálida y colmillos. La obra podría estar situada en cualquier época: es atemporal y distópica.

―¿Qué música y coreografías aparecen?

S. L: El músico santiagueño Andrés Chazarreta hizo el registro documental de nuestras canciones y danzas nativas. Las de la obra, con el aval de la familia Chazarreta y arreglos de Tomás Rivera, salen de allí. Hay, resignificadas, danzas quichuas como la arunguita y el pala pala; chacareras, vidalas santiagueñas, zambas y canciones patrias. Las coreografías de Sol Luque incluyen, también, cantos caminados o de procesión, como la baguala.

―¿Qué importancia tiene la Escuela Metropolitana de Arte Dramático en el equipo?

S. L: Yo estudié en la EMAD la carrera de Puesta en Escena. Del equipo, Guido Botto Fiora y Paula Félix, actuación, también en la EMAD. Tomás Rivera egresó del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” y Sol Luque, de la UNA. La formación pública nos dio mucho. Aguante la educación pública.

―¿Qué expectativas económicas tiene este elenco independiente numeroso?

S. L: Es poco común que una obra del under junte hoy tantas personas: no ganamos un peso pero somos felices haciéndola. Somos esclavos del arte, pero felices. Decimos que los gobernantes nos han consumido todo el capital económico y espiritual: encontramos nuestra forma de expresarnos.