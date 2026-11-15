Operativo en diez países por material de abuso sexual infantil

La primera pista surgió en España, cuando la Policía Nacional detectó grupos en una aplicación de mensajería en los que se distribuía material de abuso sexual infantil. La sección de Protección al Menor identificó a usuarios y remitió los primeros indicios al Centro Especializado en Cibercrimen de Ameripol. Ese intercambio permitió que cada país investigara a los sospechosos en su jurisdicción.

La coordinación pasó por Buenos Aires. El 29 y el 30 de junio, policías y fiscales de 16 países de la región y de España se reunieron en la capital argentina para preparar el operativo. Los procedimientos se concretaron entre julio y septiembre en diez países. Además de la Argentina y España, participaron Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay.

En la Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria encabezó seis allanamientos. Intervinieron las fiscalías 9 y 5 del Departamento Judicial de Morón y Gendarmería colaboró en uno de los procedimientos. Según informó este sábado Todo Jujuy, hubo una persona detenida y otra aprehendida. Los investigadores habían identificado a usuarios sospechados de almacenar y distribuir ese material.

En su balance del 5 de noviembre, Ameripol contabilizó 195 dispositivos electrónicos incautados en el conjunto del operativo, entre computadoras, teléfonos y unidades de almacenamiento. La Argentina concentró la mayor parte de esos secuestros. Los balances difieren en el recuento local: Ameripol informó 123 dispositivos y la PSA reportó 122 elementos de interés para la causa. En España hubo seis detenciones, el número más alto entre los países que participaron.