España acude hoy a las urnas en unas elecciones generales anticipadas que funcionan como un plebiscito sobre la permanencia de Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa.

Tras una legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria, el desgaste por investigaciones de corrupción en el oficialista PSOE, la crisis habitacional que movilizó a la ciudadanía y la ruptura definitiva con Junts(separatistas catalanes) tras el rechazo a los decretos de vivienda, el presidente socialista enfrenta un escenario adverso. Pese a ello, en el tramo final de la campaña logró recortar la ventaja que le llevaban sus rivales.

Enfrente, el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo y la formación de ultraderecha Vox capitalizan el descontento con un margen que la mayoría de los estudios de consultoras sitúa en el umbral de la mayoría absoluta.

A pesar de la veda electoral vigente desde el lunes pasado, que prohíbe la difusión de nuevas mediciones en los cinco días previos a los comicios, la mayoría de los sondeos muestra un favoritismo para el bloque conservador. Los últimos publicados por las principales consultoras privadas coinciden en otorgar al PP el primer lugar y a Vox un fuerte impulso que lo consolida como tercera fuerza nacional y llave indispensable para formar gobierno.

El diario El País y la Cadena SER sitúan al PP con el 31,8% de los votos (130 bancas) frente al 30,9% del PSOE (124 escaños). Sin embargo, el salto de Vox hasta el 17,3% (57 diputados) permitiría a la derecha alcanzar las 187 bancas, once por encima de las 176 necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso.

La consultora SocioMétrica proyecta un 32% para el PP (135 escaños, sumando su alianza navarra con UPN) y un 29% para el PSOE (115 diputados). Con Vox en el 18,1% (61 bancas), el bloque conservador treparía hasta los 196 escaños. La firma Sigma Dos (para el diario El Mundo) coloca al PP en el 31,9% (entre 124 y 130 escaños), confirmando su liderazgo en intención de voto.

La única nota discordante proviene del oficialista Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo último estudio da ganador al PSOE con 34,4% frente al 24,7% del PP y el 15,6% de Vox, una brecha de casi diez puntos que las consultoras privadas no avalan. De acuerdo con las simulaciones estadísticas de RTVE basadas en el promedio de encuestas, existe un 94% de probabilidades de que PP y Vox logren la mayoría absoluta.

El análisis de los datos revela una paradoja central: aunque el Partido Socialista logró estrechar la distancia en la recta final y Sánchez sigue figurando en las encuestas como el líder preferido por los ciudadanos para presidir el Ejecutivo, la aritmética parlamentaria juega en su contra.

El retroceso del espacio situado a su izquierda —con Frente Amplio estancado en torno al 5,7% y Podemos al borde de desaparecer del Congreso— deja al oficialismo sin socios suficientes para reeditar la coalición progresista. Mientras el PSOE logra retener o incluso mejorar levemente su marca de 2023, la fragmentación y desmovilización del voto alternativo le impiden traducir ese respaldo en una mayoría viable.

A esta ecuación se suma la pérdida de influencia del bloque nacionalista e independentista que sostuvo la gobernabilidad en la última legislatura. Formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts, EH Bildu, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Coalición Canaria conservarán en conjunto una treintena de bancas en el nuevo Parlamento. Pero todos están distanciados de Sánchez.

Por el contrario, el crecimiento sostenido de Vox, que prácticamente duplicaría su representación respecto a hace tres años, compensa con creces el ligero retroceso porcentual del PP.

En una campaña atravesada por el encarecimiento de los alquileres, el impacto social del accidente ferroviario de Urda y las recientes medidas fiscales anunciadas por el Ejecutivo para atraer al electorado progresista, las opciones de continuidad para Sánchez pasan por una participación masiva superior al 70% que altere el reparto en las circunscripciones pequeñas. De lo contrario, los sondeos apuntan a un cambio de ciclo político liderado por Feijóo, y acompañado por Vox.