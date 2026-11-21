Y pocos son los que van a zafar”, canta Pity Álvarez en Homero, un clásico de Viejas Locas. La frase, escrita mucho antes de aquella madrugada del 12 de julio de 2018 en la que mató de cuatro disparos a Cristian Díaz, adquiere ahora otro significado. Por el Pity no zafó. El músico, que retrató como pocos la vida en los barrios populares, fue finalmente condenado a 12 años de prisión por un crimen cometido en Villa Lugano. Pero no escuchó la sentencia: se negó a conectarse cuando los jueces regresaron del cuarto intermedio y permaneció en una clínica psiquiátrica de Castelar, sin conocer en vivo la decisión que acababan de tomar sobre su futuro.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 llegó ocho años y cuatro meses después del asesinato ocurrido en el complejo habitacional Cardenal Samoré. Aquella madrugada, una discusión entre Álvarez y Díaz terminó con cuatro disparos que provocaron la muerte de la víctima. El músico fue juzgado por ese homicidio en un proceso que atravesó sucesivas suspensiones debido a su estado de salud.

El debate oral finalmente se extendió durante tres meses, con unas 20 audiencias y cerca de 40 testigos. Este viernes, mientras su hermana, integrantes de su banda y familiares de Díaz aguardaban la resolución, Álvarez participó de manera remota desde la clínica Solar Colonial, donde permanece internado involuntariamente. Antes de que los jueces pasaran a deliberar, aprovechó la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras.

“Quiero decir que me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal. Yo me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, expresó.

Luego insistió: “Me pareció excesivo. Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir”. Fue su última intervención. Cuando terminó el cuarto intermedio y llegó el momento de escuchar el veredicto, decidió no volver a conectarse. Las cámaras de televisión enfocaron la pantalla en la que se veía su silla vacía.

Sin noticias. Sebastián Queijeiro, uno de sus abogados, explicó a la salida de los tribunales que el cantante todavía no sabía qué habían resuelto los jueces y que se preparaban para viajar hasta allí junto con su hermana y algunos integrantes de la banda.

“No sabe nada, así que por eso estamos yendo a buscar los bolsos para ir a la clínica”, señaló el letrado, que describió una situación personal mucho más compleja que la discusión sobre los años de prisión.

“Detrás de esto hay una persona, hay una persona que necesita rehabilitarse, hay una persona que necesita un seguimiento”, sostuvo Queijeiro, quien insistió en que el consumo problemático de drogas continúa condicionando la vida del músico.

Su descripción fue muy cruda: “Lo único que le importa a él es consumir, nada más que eso. Además, uno de los problemas que tenemos es que donde él está, obviamente, no puede consumir, y él está desesperado por consumir a tal punto que prefiere ir a un penal”.

Según el abogado, el cantante llegó a plantear esa posibilidad porque considera que en una cárcel podría acceder a sustancias. “Llegó a tal punto de pedirme que quiere estar en un penal para poder consumir, así que fíjense el estado en que está”, agregó.

Queijeiro también vinculó el desarrollo del juicio con las dificultades que atraviesa Álvarez y cuestionó la decisión de realizar presentaciones musicales mientras avanzaba el proceso.

“Ustedes piensen que este juicio, estos tres meses, estos 40 testigos, estas 20 audiencias, fueron la condena. La condena de él fueron esos tres recitales”, afirmó.

El alivio de la defensa. Pese a los 12 años de prisión, los abogados del músico recibieron la resolución con alivio. El tribunal dispuso el arresto domiciliario, una alternativa que la defensa considera fundamental frente a la posibilidad de que Álvarez fuera enviado inmediatamente a una cárcel común.

“Dentro de la gravedad que es una condena por 12 años de detención, salimos muy tranquilos”, reconoció el abogado Javier Baños, quien destacó que la pena quedó cerca del mínimo correspondiente a la calificación legal sostenida por la fiscalía.

El letrado explicó que la decisión permite afrontar las próximas instancias judiciales sin que el cantante deba ingresar, por ahora, a un establecimiento penitenciario.

“El único título jurídico válido que se puede exhibir para legitimar una ruptura del principio de inocencia es una sentencia condenatoria firme. Estamos lejísimos de que haya una sentencia firme”, sostuvo.

Y agregó: “De acá en más empieza toda la vida recursiva, que va a ser muy ardua, muy larga y que va a pasar por varios tribunales”.

La situación inmediata de Pity depende también de otro expediente. Actualmente permanece bajo una internación psiquiátrica involuntaria dispuesta en el fuero civil, por lo que el arresto domiciliario no implica necesariamente una salida inmediata de la clínica.

Los abogados tienen cinco días para proponer un domicilio, aunque todavía deben resolver dónde podría cumplir la medida y quién asumiría la responsabilidad de acompañarlo. “Hasta que no termine esa internación, no se puede hablar de trasladarlo a ningún domicilio”, aclaró Baños.

Del otro lado, Fernando Burlando, abogado de la familia de Cristian Díaz, también expresó su conformidad con la sentencia. Consideró que los jueces actuaron con prudencia y que la pena resultó adecuada.

“Vimos un tribunal con un aplomo, con una idea de lo que es el sentido común muy, pero muy elevado, realmente. Cualquiera hubiese pensado que esto iba a ser una sentencia mucho más elevada”, sostuvo.

Burlando remarcó que, más allá del estado actual del cantante, durante el juicio quedó acreditada su responsabilidad penal por el homicidio. “La familia se fue con una respuesta de parte de la Justicia que la necesitaba. Ahora, obviamente, tendremos el camino de lo que son las sucesivas apelaciones. Seguramente todos tenemos algo para apelar”, afirmó.

Una discusión y cuatro tiros

L.N.

La madrugada del 12 de julio de 2018, Cristian “Pity” Álvarez asesinó de cuatro disparos a Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, de 36 años, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

El ataque ocurrió después de una discusión entre ambos en la vía pública. Según la reconstrucción judicial, el músico extrajo un arma de fuego y disparó contra la víctima, que murió en el lugar.

Después del crimen, Álvarez escapó y permaneció prófugo durante varias horas. Al día siguiente se presentó en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y reconoció públicamente lo ocurrido. “Lo maté porque era él o yo”, afirmó ante las cámaras de televisión, al intentar justificar su conducta.

La investigación determinó que Díaz recibió cuatro impactos de bala y que el cantante actuó con intención homicida. El episodio marcó el comienzo de un largo proceso judicial, atravesado por las adicciones y los problemas de salud mental del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.