Apenas terminó la lectura del veredicto que condenó a Cristian “Pity” Álvarez a 12 años de prisión, el abogado Sebastián Queijeiro salió de los tribunales junto a la hermana del músico. Ambos subieron al auto del letrado, pasaron a buscar a la hija del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados y, acompañados por otra integrante del equipo de la defensa, se dirigieron a Castelar. Los cuatro fueron los encargados de comunicarle personalmente la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29.

Álvarez no había escuchado el veredicto. Aunque durante la jornada estuvo conectado de manera remota desde la clínica Solar Colonial, donde permanece internado, y llegó a pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces pasaran a deliberar, no participó de la lectura de la sentencia.

La noticia fue recibida con tranquilidad por el músico, que esperaba una pena superior y contemplaba la posibilidad de ser trasladado a una unidad penitenciaria. El pedido del fiscal, de 18 años y seis meses de prisión, había llegado a sus oídos pese a las restricciones de comunicación que tiene dentro de la institución.

La condena, que incluyó el beneficio de la prisión domiciliaria, modificó también las perspectivas de su entorno familiar. Después de años de internaciones y dificultades para sostener sus tratamientos, la posibilidad de que permanezca en una vivienda bajo vigilancia electrónica representa para sus allegados una oportunidad de garantizar la continuidad de la asistencia médica.

Sin embargo, el traslado todavía no se concretó y dependerá, entre otras cuestiones, de la evolución de su cuadro clínico.

La nueva vida de Pity. En la institución de salud mental de Castelar, Álvarez ocupa una habitación individual, no tiene acceso a teléfonos celulares, televisión ni radio y permanece bajo supervisión médica. No cuenta con custodia policial, a diferencia de lo que ocurrió durante una internación anterior en un hospital porteño.

La clínica cuenta con horarios establecidos para las visitas, aunque la posibilidad de recibir familiares y allegados está condicionada por su estado de salud. Los profesionales que lo atienden pueden restringir los encuentros cuando consideran que podrían alterar su evolución.

Durante los primeros días de internación, el músico pasó extensos períodos durmiendo, en medio del tratamiento farmacológico y del proceso de abstinencia.

La internación fue dispuesta en el marco de un expediente que tramita en la Justicia civil, en el que se evalúa su capacidad jurídica. Allí todavía resta una intervención del Cuerpo Médico Forense, prevista para febrero próximo.

Esa fecha no implica necesariamente que Álvarez deba permanecer internado hasta entonces. Su eventual externación estará sujeta a la evaluación de los profesionales que lo asisten y a las decisiones judiciales correspondientes.

Mientras tanto, sus abogados avanzan con los preparativos para implementar el arresto domiciliario. Entre las cuestiones que deben resolverse están la adecuación de la vivienda y las condiciones técnicas necesarias para instalar el dispositivo de monitoreo electrónico.

Una vez concretado el traslado, el músico no podrá abandonar el domicilio sin autorización judicial y deberá continuar con los tratamientos médicos que correspondan.

Nulidades. La discusión judicial, sin embargo, está lejos de haber terminado. Mientras aguarda los fundamentos de la sentencia, Queijeiro analiza una serie de planteos con los que podría solicitar la nulidad del juicio.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las condiciones en las que Álvarez declaró durante el debate oral y con la existencia de estudios médicos que, según su abogado, acreditan que había consumido estupefacientes.

“Esto está en papeles. Hay documentación que respalda que estaba drogado cuando él declaró, no solo cuando estuvo presente”, aseguró Queijeiro a PERFIL.

Otro de los argumentos apunta a las interrupciones que sufrió el debate como consecuencia de las internaciones del acusado y de las complicaciones derivadas de su estado de salud.

“Un debate oral nunca puede estar suspendido durante más de diez días. Si se pasan más de diez días, se tendría que caer o empezar de nuevo, como pasó con Maradona”, sostuvo el abogado.

La defensa también cuestionará los criterios médicos que permitieron avanzar con el juicio después de años de postergaciones y la valoración que se hizo de los recitales que ofreció el músico antes de llegar al debate.

“La documentación médica dice que no puede curarse, que la afectación mental que tiene no tiene cura, y después por tres recitales dicen que puede tener una reserva cognitiva y se lleva el juicio adelante”, señaló.

A esos argumentos se suma la coexistencia del proceso penal con el expediente civil en el que se analiza la capacidad jurídica del músico.

“Todavía no está la sentencia, pero el expediente viene dando, en base a los informes, que no puede cumplir sus necesidades principales, como el aseo o la alimentación”, explicó Queijeiro.

El dilema de la familia. La posibilidad de conseguir la nulidad del juicio abre un escenario que genera incertidumbre entre los allegados de Álvarez. Una resolución favorable a la defensa podría derivar en la realización de un nuevo debate o en otra suspensión del proceso penal.

“Tenemos que charlarlo con la familia y con Álvarez, a ver qué es lo que quiere, porque la familia está, de alguna manera, contenta con una tobillera y que esté en una casa, porque lo pueden tener controlado”, reconoció el abogado.

El desgaste que significaría someter nuevamente al músico a un juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano, es otro de los factores que deberán evaluar antes de recurrir la sentencia. “Si yo hago que el juicio sea nulo, puede quedar suspendido por mucho tiempo, puede hacerse de nuevo. No sé si ese estrés lo podría tolerar, no sé si la familia quiere correr ese riesgo”, agregó.

Por ahora, la prioridad del entorno del músico es que pueda abandonar la clínica y continuar su tratamiento en una vivienda, bajo monitoreo electrónico. La estrategia judicial se definirá después de conocer los fundamentos de la condena y de discutir con la familia las consecuencias de una eventual impugnación.

¿Puede volver a tocar en vivo?

La condena a 12 años de prisión domiciliaria no clausura necesariamente la posibilidad de que Cristian “Pity” Álvarez vuelva a subir a un escenario. Sin embargo, cualquier salida de la vivienda en la que cumpla el arresto deberá contar con autorización judicial.

Una eventual presentación musical requeriría evaluaciones médicas que permitan determinar si el músico está en condiciones de afrontar un espectáculo sin poner en riesgo su salud ni la de terceros.

En su entorno no descartan que durante 2027 pueda realizar alguna presentación, aunque por el momento no existe una fecha confirmada ni una autorización de la Justicia.

La actividad musical podría ser planteada como parte de su proceso terapéutico o como una actividad laboral. Paradójicamente, fueron sus últimas presentaciones en vivo las que contribuyeron a modificar las evaluaciones sobre su capacidad para afrontar el juicio oral que terminó con su condena por homicidio.