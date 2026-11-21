Con la reciente ola de ansiedad en redes sociales, fallas tecnológicas masivas y tensiones globales, grandes cadenas en Estados Unidos como Costco y Walmart han registrado un fuerte aumento en la demanda de suministros de emergencia.

Estos kits se dividen en tres grandes categorías, cada una pensada para cubrir distintas necesidades ante cortes prolongados de servicios o desastres:

1. Baldes de comida liofilizada de larga duración (entre 60 y 230 dólares)

Son cubetas plásticas apilables y resistentes diseñadas para almacenarse en despensas o sótanos sin refrigeración. Su mayor atractivo comercial es que prometen una vida útil de entre 25 y 30 años.

Contienen bolsas selladas al vacío con entre 18 y más de 130 raciones de comidas deshidratadas (desayunos como avena o granola, y platos principales como pastas, arroces o guisos) además de bebidas en polvo.

No requieren cocción compleja; basta con agregar agua hirviendo (o incluso fría, dejando reposar más tiempo) dentro del mismo sobre para hidratar el alimento en pocos minutos.

2. Mochilas de evacuación de 72 horas (entre 40 y 100 dólares)

Conocidas en Estados Unidos como “Bug-Out Bags”, están armadas siguiendo la recomendación de las agencias de emergencia de poder sostener a una o dos personas de manera autónoma durante los primeros tres días de una crisis.

Incluyen sobres individuales de agua purificada con cinco años de vencimiento, pastillas potabilizadoras, barras alimenticias de alto aporte calórico, mantas térmicas aluminizadas para evitar la hipotermia, ponchos impermeables, mascarillas antipolvo, guantes de nitrilo y un botiquín básico.

Las versiones más completas suman una radio portátil a manivela o solar que funciona también como linterna LED, sirena de emergencia y cargador USB para teléfonos celulares sin depender de la red eléctrica.

3. Estuches compactos de herramientas y primeros auxilios (entre 20 y 110 dólares)

Son cajas rígidas, impermeables y de tamaño reducido, pensadas para llevar en la guantera del auto, en la oficina o dentro de una mochila de uso diario.

Contienen herramientas tácticas y de rescate como pedernales para iniciar fuego, sierras de alambre, navajas plegables, silbatos de alto alcance, brújulas, linternas pequeñas, pulseras de cuerda resistente (paracord) y martillos rompeventanas con cortacinturones.

Suelen incorporar un compartimento de primeros auxilios con vendajes, gasas estériles, antisépticos y, en los modelos más orientados a emergencias graves, torniquetes para controlar hemorragias.

Además de estos paquetes listos para llevar, el fenómeno de compras preventivas en ese país suele acompañarse de la adquisición por separado de generadores eléctricos portátiles, garrafas de propano, filtros de agua personales y bidones de almacenamiento.