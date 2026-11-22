Cuando Gimena Accardi y Agustina Navarro comenzaron a trabajar en TILF, no tenían demasiadas certezas sobre el territorio al que estaban ingresando. Las series verticales, concebidas para ser consumidas desde el teléfono celular, sin necesidad de girar la pantalla, ya eran un fenómeno internacional, pero tenían códigos narrativos y estéticos bastante definidos aunque poco celebrado aquí. La apuesta de las dos realizadoras consistió precisamente en apartarse de esas convenciones. En lugar de reproducir la velocidad, el tono y los recursos habituales de las ficciones pensadas para las redes sociales, decidieron trasladar al formato una sensibilidad cinematográfica, con otros tiempos, encuadres, climas y una particular concepción del erotismo. El resultado superó cualquier expectativa. La primera temporada alcanzó más de 100 millones de reproducciones y convirtió a TILF en una de las experiencias más llamativas de la ficción argentina reciente. La serie, protagonizada por Accardi y Seven Kayne, encontró una audiencia que no solamente siguió sus episodios, sino que también acompañó una propuesta que buscaba demostrar que la pantalla vertical podía alojar algo más que relatos de consumo rápido.

Ahora, con su segunda temporada disponible desde el 12 de noviembre en Shorta, la historia vuelve a ponerse en movimiento. Accardi sostiene: “Lo primero fue entender que no tenía sentido volver sobre el mismo recorrido. La historia había encontrado una identidad y una audiencia, pero eso no significaba que tuviéramos que quedarnos en el lugar conocido. En esta temporada profundizamos mucho más en la psicología de los personajes. Hay un componente dramático más marcado y una exploración de sus contradicciones que nos interesaba especialmente. La primera entrega tenía una dinámica y una relación de fuerzas muy particulares; ahora quisimos llevarlas hacia otro lugar”. Navarro suma: “Desde el principio nos interesó pensar el formato como una posibilidad narrativa y no solamente como una limitación técnica. Con Gimena veníamos trabajando juntas en distintos proyectos audiovisuales y habíamos empezado a prestar mucha atención a los cambios en los hábitos de consumo. Entendíamos que la gente estaba acostumbrándose a mirar contenidos desde el celular, pero también que eso no necesariamente tenía que modificar la profundidad de las historias. La verticalidad nos obligó a pensar de otra manera los encuadres, los movimientos y la relación entre lo que mostramos y lo que dejamos afuera”.

—En ese sentido, la transformación de Antonia parece ser uno de los principales motores de la temporada. ¿Qué cambia en ella?

ACCARDI: Hay una inversión bastante clara de los roles. En la primera temporada, Antonia estaba en una posición de sometimiento, mientras que ahora aparece desde un lugar de mayor dominio sobre la relación. Eso modifica completamente la dinámica con Mateo y permite explorar otras facetas de los dos personajes. Me interesaba que no fuera simplemente una continuación de lo anterior, sino que hubiera una transformación real. La relación cambia y también lo hace la manera en que cada uno se vincula con el otro.

—¿Qué posibilidades encontraron en ese encuadre que no ofrece necesariamente la pantalla tradicional?

NAVARRO: Para mí, la verticalidad tiene algo muy interesante porque es casi la madre del fuera de campo. Estamos acostumbrados a una imagen horizontal que nos permite abarcar una determinada cantidad de información, pero cuando trabajás en vertical tenés que seleccionar mucho más qué entra en el cuadro. Eso abre posibilidades para construir pequeñas porciones de un espacio y dejar que el espectador complete lo que falta. No se trata de adaptar una imagen horizontal, sino de pensar específicamente cómo contar desde ese encuadre.

—¿Cómo fue volver a trabajar con Seven Kayne después de la experiencia de la primera temporada?

ACCARDI: Fue mucho más fluido. En el primer rodaje había un proceso de descubrimiento muy grande, porque Seven estaba haciendo su primera experiencia actoral y todos estábamos construyendo juntos ese universo. Habíamos trabajado muchísimo antes de filmar, con ensayos muy intensos, para encontrar la química y la confianza necesarias. Esta vez ya existía un conocimiento compartido. Había una familiaridad con los personajes, con el equipo y con la manera de trabajar, y eso nos permitió concentrarnos en otros aspectos de la historia.

—En la primera temporada hubo un trabajo muy fuerte sobre el cuerpo y la actuación. ¿Mantuvieron esa metodología?

NAVARRO: Sí. Es una parte fundamental de mi manera de dirigir. Me interesa mucho lo corporal porque creo que un actor puede transmitir información sobre su personaje a través del cuerpo, incluso antes de que aparezca el texto. Los ensayos son centrales para encontrar esos movimientos, las pausas, las tensiones y las relaciones entre los personajes. En la primera temporada trabajamos durante dos meses, con jornadas muy extensas de preparación. También ensayábamos con parte del equipo técnico, porque muchas escenas estaban muy coreografiadas y requerían que todos conocieran exactamente cómo se iba a desarrollar cada plano.

Una nueva aventura juntas

J.M.D.

—La primera temporada se filmó en apenas cinco días. ¿La segunda también estuvo atravesada por esa dinámica de producción?

NAVARRO: La experiencia anterior nos había enseñado muchísimo sobre la organización del rodaje. En aquella oportunidad fueron cinco jornadas de trabajo extremadamente intensas, con jornadas de alrededor de veinte horas y muy pocas horas de descanso. Fue una experiencia agotadora, pero también un aprendizaje enorme. Había que resolver una cantidad muy grande de capítulos y sostener una propuesta visual que necesitaba mucha precisión. Para nosotras era importante que la rapidez de producción no se tradujera en una pérdida de calidad.

—La segunda temporada incorpora nombres muy importantes de la actuación argentina. ¿Qué significa ampliar el universo de TILF con un elenco de estas características?

ACCARDI: Cuando hicimos la primera temporada no sabíamos si nuestra manera de abordar el formato iba a funcionar. Habíamos decidido alejarnos de algunos códigos que ya estaban instalados y hacer algo más cinematográfico, con otros tiempos y otra manera de construir el erotismo. Es un lujo. Se suman actores que admiro muchísimo y con los que tenía muchas ganas de trabajar. Luis Machín es, para mí, uno de los mejores actores que tenemos en el país. También están Brenda Gandini y Mica Suárez, además de Ludovico Di Santo, que vuelve a formar parte de esta historia. Es un elenco soñado. La incorporación de estos intérpretes permite ampliar el mundo de los personajes y trabajar sobre nuevas relaciones, nuevas tensiones y otros conflictos.