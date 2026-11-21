El 10 de septiembre de 1985, Charly García y Luis Alberto Spinetta, el Flaco y Charly, dos de los héroes más grandes que haya dado el rock cantado en estas tierras se encontraron por primera –y única– vez en un estudio de televisión para grabar una canción en vivo.

Ese encuentro se concretó en los estudios de la entonces ATC, hoy Canal 7, en el programa Cable a Tierra, conducido por Pepe Eliaschev, mi padre.

El programa era una referencia para la música nacional de la época y, siguiendo el liderazgo de otros espacios de ese tiempo como Badía y Compañía, era habitual que hubiera recitales. Y en el tiempo que transcurrió Cable a Tierra tocaron Fito Páez, Soda Stereo, Fabiana Cantilo, entre otros. Judith (Yuyi) Blumenthal –asistente de producción del programa– fue una persona clave detrás de la realización de esos recitales.

De aquella noche sobrevive un video en el que se recortó la introducción, pero en el que se ve toda la grabación del tema.

Cuarenta años más tarde, la visión de aquellos músicos legendarios que nos devuelve ese registro es la definición misma de aura, una palabra siempre elocuente, mucho antes de su fugaz presencia en este 2026, pero es también la definición misma del swing, algo que no se define, se tiene o no.

Charly, calzando unas Adidas grises con un piloto, el Flaco, con unas botas amarillas, una camisa clara y un saco. Los dos, con auriculares, Luis Alberto con la guitarra, Charly en los teclados, con unas máquinas modernas que son lo más alto del estado del arte de ese entonces.

Después del riff inicial, riff que enseguida será un clásico de la música argentina, Spinetta empieza cantar y entona unas líneas que también marcan la historia de nuestra música.

La indómita luz

Se hizo carne en mí

Y lo dejé todo

Por esta soledad

Es Rezo por Vos, la única canción de coautoría entre el Flaco y Charly, dos artistas que en 1985 transitan la mitad de sus treinta y están en la cima de sus poderes creativos.

La historia es conocida; aquella canción podría haber sido la primera de un álbum conjunto que no se concretará. Luis grabará el tema en su disco Privé (1985), Charly lo hará para ese disco mágico que es Parte de la Religión de 1986 (de muchos momentos únicos de ese álbum, basta recordar el solo de Daniel Melingo –esta mención es un homenaje por su partida este año– en Ella adivinó para justificar la eternidad de esa placa).

En 2009 los músicos se reencuentran en el ciclo de recitales de Spinetta en Vélez y hacen una nueva versión juntos.

Pero la versión que tocan esa noche en Cable a Tierra es distinta a todo lo que vino después y ya no se repetirá. Hay un solo de guitarra de Luis Alberto que descubrí viendo el video una y mil veces al escribir este artículo. Antes hay un silencio, hay un punto de la grabación que la música parece detenerse y entonces Luis Alberto arranca con un riff ascendente, optimista, luminoso, muy de él, del estilo que escuchamos en “No te alejes tanto de mí” (1983) y en “Seguir viviendo sin tu amor” (1991). Son himnos de la música a partir de una guitarra que habla con George Harrison, con Tom Petty y con Andy Summers, pero con una voz propia tan poderosa que nunca la podremos olvidar. Y luego su solo, la música misma.

En el video recortado alcanzo a ver fugazmente a mi papá, joven, sonriente, eterno presentando a los músicos.

Una canción es tal vez la forma más potente de evocar a las personas que ya no están, hablar con ellas. Así canta de nuevo Spinetta en “La Montaña” (1991) cuando dice:

Hablaré con el que se fue

En mi memoria, escuchar Rezo por Vos me lleva a hablar con mi viejo, a hablar «con el que se fue», a pensar en él, a recordarlo, a –precisamente– rezar una plegaria en su bendita memoria, aunque duela, aunque siga doliendo.

Y lo dejé todo

Por esta soledad

La soledad, mi padre la evocaba, cuando, sobre el final de su vida, contaba de su actividad de periodista.

Horacio Ferrer en “Balada para un Loco” (1969) hablaba de la porteña soledad, tal vez esa soledad sea la misma soledad por la que se deja todo.

Las palabras no son casuales, nunca lo son.

Ese sábado a la noche de septiembre de 1985 Cable a Tierra fue el escenario de un encuentro milagroso y mi papá estuvo cara a cara con los héroes.

Imagino (aunque no lo recuerdo) que luego de terminar su programa mi papá volvió a la casa en la que entonces vivíamos (un departamento en Arenales, esa calle que también está mencionada en la Balada para un Loco) y me miró, con esos mismos ojos que habían presenciado ese momento único, con los ojos que habían visto a Charly y a Luis.

Borges ya la había escrito en El acercamiento a Almotásim (1936) cuando habló de “la insaciable busca de un alma a través de los delicados reflejos que esta ha dejado en otras: en el principio, el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra”.

Me gusta pensar que en mí hay un reflejo, un rastro, aunque sea tenue, de la mirada de mi padre, de una sonrisa suya o, acaso, de una o más de sus palabras.

*Abogado y docente. Hijo de Pepe Eliaschev. file:///Users/arte/Downloads/WhatsApp%20Image%202026-11-19%20at%206.14.43%20AM.jpeg