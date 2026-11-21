Vestidos con overoles, cascos y herramientas, dos hombres recorrían edificios del barrio porteño de Liniers con una apariencia que difícilmente despertaba sospechas entre los vecinos. Sin embargo, detrás de esa puesta en escena se escondía una modalidad delictiva: el robo de materiales de las instalaciones eléctricas.

La maniobra fue descubierta por efectivos de la Policía de la Ciudad que realizaban tareas de prevención en la zona conocida como las Mil Casitas. Los sospechosos, de 28 y 34 años, fueron detenidos y se constató que ambos tenían antecedentes.

El procedimiento comenzó cuando personal de la División Investigaciones Comunales 9 observó a dos hombres que se acercaban a un edificio ubicado sobre Murguiondo al 100.

Mientras uno permanecía en una esquina para vigilar los movimientos de la cuadra, su cómplice utilizó una llave para abrir una cámara eléctrica situada en el palier del inmueble.

Los policías advirtieron la maniobra, se identificaron e interceptaron a los sospechosos. Durante la requisa encontraron rieles de corriente y distintas herramientas utilizadas para acceder a las instalaciones.

Más víctimas. Pero el operativo no terminó allí. Un relevamiento realizado en un radio de 300 metros permitió identificar otros dos edificios, ubicados sobre la calle Ramón Falcón, donde también habían sido sustraídos materiales eléctricos.

En total, los investigadores recuperaron tres rieles de corriente, fusibles, guantes, pinzas, llaves de acceso a cámaras eléctricas, destornilladores, una barreta y un casco.

Los rieles sustraídos son componentes que permiten sostener y estabilizar dispositivos eléctricos, por lo que cumplen una función importante en las instalaciones de distribución de energía.

Los detenidos tienen domicilio en el partido bonaerense de Lanús. El menor registra un antecedente contravencional, mientras que el mayor había sido involucrado en una causa por hurto en diciembre de 2021.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42, a cargo del juez Villanueva, que dispuso la detención de ambos sospechosos y ordenó continuar con las diligencias judiciales.