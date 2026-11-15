Seis identidades y veinte años de prontuario: la última aventura de un viejo ladrón en CABA

La tecnología cambió, pero Sergio Gabriel Fernández siguió ligado al robo de vehículos. El hombre que años atrás aparecía en investigaciones sobre bandas que asaltaban concesionarias, utilizaban armas largas y conseguían coches para grandes golpes terminó nuevamente frente a la Justicia por una modalidad bastante diferente: la sustracción de camionetas mediante dispositivos electrónicos capaces de vulnerar sus sistemas de seguridad.

Fernández tiene hoy 56 años, seis variantes de nombre en los registros policiales y un prontuario que se extiende durante más de dos décadas. En ese recorrido aparecen secuestros extorsivos, enfrentamientos armados e intentos de fuga, pero también períodos de encierro en cárceles y condenas. Lo sorprendente es que su nombre nunca alcanzó la notoriedad de algunos de los delitos con los que estuvo relacionado.

La última investigación comenzó con el robo de una camioneta estacionada en Fitz Roy al 1200, en la Ciudad de Buenos Aires. El análisis de cámaras privadas y del Centro de Monitoreo Urbano permitió identificar un Renault Mégane II azul que habría funcionado como vehículo de apoyo. Los investigadores vincularon a la misma organización con la sustracción de otras cuatro camionetas de alta gama.

La pesquisa condujo a una propiedad de avenida Dellepiane al 4700, en Villa Lugano, allanada el 4 de noviembre pasado por la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad. Allí apareció Fernández y el automóvil que buscaban.

El operativo dejó al descubierto herramientas de una modalidad delictiva más sofisticada que los viejos asaltos: un copiador de llaves electrónicas, un detector de GPS, un medidor térmico, una pistola de calor y tarjetas de apertura de vehículos. También secuestraron teléfonos, documentación, patentes provisorias y una barreta.

Según la investigación, el medidor térmico podía utilizarse para localizar componentes electrónicos ocultos, como rastreadores y módulos de seguridad. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, a cargo de Alejandro Ferro, avaló la detención y los secuestros.

Entre bandas y grandes asaltos. Para encontrar los primeros capítulos conocidos de su trayectoria hay que retroceder varios años. Por ejemplo, hasta 2004, cuando la empresaria Patricia Nine fue secuestrada y permaneció 25 días cautiva hasta que la Policía logró rescatarla en Merlo.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la Policía de la Ciudad, Fernández estuvo vinculado con aquella banda. Su tarea consistía en ocultar los vehículos utilizados durante los primeros traslados de la víctima.

Su nombre volvió a aparecer en investigaciones sobre organizaciones dedicadas al robo de autos y transportes de mercadería. En marzo de 2014 integraba una banda dirigida por el expolicía Federico Esteban Jerez, especializada en asaltar concesionarias para apoderarse de vehículos nuevos.

En uno de aquellos golpes, cometido contra la concesionaria Guido Guidi, los delincuentes encerraron a empleados en los baúles de los autos y escaparon con cinco unidades cero kilómetro. Los vehículos robados podían convertirse luego en herramientas para cometer otros delitos.

Esa conexión aparece también en el ataque a un transporte de caudales ocurrido el 24 de noviembre de 2010 en la Panamericana, donde

fueron asesinados los policías Darío Fabián García y Rubén Fangio.

Los investigadores relacionaron con aquel episodio a organizaciones conocidas como Los Pinochos y Los Talibanes. Según la reconstrucción periodística de la época, dos Ford Focus sustraídos de una concesionaria habrían terminado en poder de los atacantes. Los antecedentes policiales atribuyen a Fernández una participación en el suministro de vehículos.

En 2011 también fue vinculado con Los Polaquitos, una banda que operaba en la zona sur del conurbano y se dedicaba al robo de camiones y mercaderías mediante el uso de armas de fuego.

Tiroteos y nuevas causas. Su historial también incluye un enfrentamiento armado ocurrido en Avellaneda durante 2011. Fernández resultó herido y fue detenido junto con otro sospechoso. En el tiroteo también recibió un disparo en un pulmón una mujer embarazada de seis meses, familiar de uno de los investigados.

En marzo de 2014 volvió a ser detenido después de un episodio que incluyó el asalto a un cobrador de La Serenísima, un secuestro y enfrentamientos con la Policía. Lo curioso es que por entonces cumplía arresto domiciliario, concedido después de haber pasado más de tres años en prisión preventiva sin llegar a juicio.

La sucesión de expedientes desembocó en octubre de 2017 en una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Lomas de Zamora, que unificó distintas causas por robos agravados con armas de fuego y fijó una pena de diez años y cuatro meses de prisión.

El 25 de junio de 2025 sumó una condena más: recibió un año y seis meses de prisión por cuatro robos de vehículos cometidos entre octubre de 2023 y junio de 2024, cuando ya estaba en libertad.

Uno de esos hechos ocurrió en una estación de servicio de la localidad de Sarandí, donde dos hombres sustrajeron una Renault Duster mediante un dispositivo electrónico que habría permitido abrirla sin utilizar la llave original.

Patricia Nine y el terror de los secuestros

En 2004, los secuestros extorsivos mantenían en vilo a la Argentina. Solo ese año se registraron 376 casos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, según estadísticas del Ministerio Público Fiscal. Uno de los más conmocionantes fue el de Patricia Nine, hija de un empresario de Moreno.

El 28 de septiembre, cuando llevaba a sus hijas y sobrinos al colegio, fue interceptada por delincuentes armados. Permaneció 25 días cautiva, encadenada a una pared, mientras sus captores exigían un rescate de hasta un millón y medio de dólares.

El desenlace llegó el 23 de octubre, cuando la Policía irrumpió en una casa de Merlo. Un sargento protegió a Nine durante un intenso tiroteo en el que murieron dos secuestradores. La mujer recuperó la libertad sin que se pagara el rescate.

El secuestro de Nine se produjo en un contexto de enorme preocupación social por la inseguridad, todavía marcado por el asesinato de Axel Blumberg, ocurrido en marzo de ese mismo año. Aquel crimen había provocado movilizaciones multitudinarias y colocado los secuestros extorsivos en el centro del debate público. La liberación de Nine, después de más de tres semanas de cautiverio, tuvo una repercusión nacional y se convirtió en uno de los operativos policiales más recordados de aquella época.