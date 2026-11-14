Ser madre también implica aprender a sobrevivir

Quién es la mujer que habla y actúa en Putamadre? ¿Quién se cree que es, la Putamadre, capaz de gritar a los cuatro vientos que es tan puta como madre?

Soy Caro Fernández y utilizo rótulos más amables, conformes a lo socialmente establecido, para definir un recorte: Soy periodista, escritora, autora de mi novela homónima de autoficción editada por Sudestada, soy actriz porque mi hijo hoy me cumple el sueño (antes pedí bolo cual limosna y mastiqué la frustración día y noche hasta que me resigné cuando la escritura y el periodismo me abrazaron fuerte). Pero sobre todas las cosas soy Madre. Me identifico radicalmente con la maternidad.

Santiago y Sofía son mi mejor plan.

Ahora.

¿Preso? ¿Un hijo preso es el mejor plan?

Mi hijo es el mejor plan.

Aun cuando siento que el mundo se derrumba sobre mí, espero la muerte aferrada a mi título enclenque, desprolijo y apedreado de Mamá, mirando a mi hijo con la admiración que se les rinde a los sobrevivientes de un sistema más fallido que mi propia maternidad.

Putamadre es esto y mucho más. Es un manifiesto, dicen por ahí, a la maternidad descarriada. Un desafío sistemático a la moralidad. Un Acá estamos las madres y los hijos a los que la cosa no nos salió como soñamos y sin embargo, vamos hacia vaya a saber qué orilla.

Putamadre es una obra de teatro que dialoga con lo audiovisual, que va y viene de la ficción a lo documental, que borra cualquier posibilidad de descripción en una palabra. Lo que se puede definir en una palabra me aburre, me desinfla, me desmotiva. Abrir una maternidad reprochable y amorosa es un riesgo que el arte sublima. La ternura en medio de un thriller familiar en el que se llevan a mi hijo en un patrullero, esposado, es una provocación al intento de devastación.

Así comienza Putamadre, con la muerte de aquella mamá que fui hasta el 5 de agosto de 2021. Con la muerte de ese hijo que fue hasta ese mismo día.

Los dispositivos escénicos diseñados por Julia Freid y realizados en el taller de Unidad 48 de José León Suarez hacen de la sala un universo tan bello como perturbador. Felicitas Kamien me dirige con tanto talento que frente a ella me transformo en un cuerpo disponible y dócil.

Hay algo en el arco de la dramaturgia de Putamadre, que transforma mi propia vida en eso que sucede en el escenario y la magia hace que mi hijo, privado hace cinco años de su libertad, esté ahí, conmigo, actuando, dando testimonio y enamorando a los espectadores y a mí por supuesto. Tere Donato me acompañó en el proceso de escritura, en la realización de este plano que luego construimos con Felicitas y un equipo maravilloso.

Los días de rodaje en el penal fueron intensos, enloquecedores, repletos del resabio de un vínculo tóxico con un hijo que ahora es un hombre. Liderado por Gonzalo Zapico y con el apoyo incondicional como coach actoral de Lola Berthet, las imágenes realizadas son dignas de un documental y de una ficción. Claudio Plano es mi socio productor en este viaje. Él fue el impulsor de pasar al cuerpo lo escrito en papel.

El desafío de traer a este lado del mundo a una persona privada de su libertad fue mi condición. Y lo logré. Cuando el deseo tiene una pulsión vital, se siente, se transmite, se contagia y se concreta.

Todos los viernes en Dumont 4040, Julieta Harca me viste de la Putamadre y salgo a un ritual tan crudo como reconfortante. Irónico, divertido, doloroso. Cada puñal es una alarma que atraviesa cada butaca. Es verdad, no todas las madres ni todos los padres visitan a sus hijos detrás de una reja. Pero puedo asegurarles que Putamadre es ese deseo desesperado de sobrevivir.

*Autora de Putamadre