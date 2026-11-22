Decenas de miles de personas marcharon por toda Francia ayer en el sexto fin de semana consecutivo de protestas para exigir mejores servicios públicos, expresar su indignación por el aumento del costo de vida y contra la desigualdad.

El movimiento de protesta, desencadenado a mediados de septiembre por estudiantes de secundaria que reclamaban mejores condiciones en la educación, alimentó una campaña nacional contra el aumento de los precios, la insuficiencia de los servicios públicos y la brutalidad policial, que se extendió por varios países de Europa, aun cuando en Francia ha ido disminuyendo la participación.

En todo el país, los organizadores registraron 150.000 manifestantes, frente a los 200.000 de la semana pasada y los 800.000 del 17 de octubre, la primera gran marcha.

El Ministerio del Interior afirmó que las cifras habían “disminuido significativamente” y contabilizó 82.500 personas, frente a las 106.000 del sábado anterior.

Miles de personas se congregaron en la Plaza de la República, en el centro de París, en un ambiente festivo, con músicos tocando, puestos de comida, disfraces y pancartas, antes de iniciar la marcha.

Activistas de sindicatos y de partidos de izquierda se mezclaron con miembros de organizaciones estudiantiles y del movimiento de los Chalecos Amarillos, que celebró su aniversario ocho años después de haber sacudido al gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Un grupo instaló falsas lápidas que proclamaban la muerte de los servicios públicos franceses, incluida la seguridad social y la educación.

“En muchos países, los jóvenes están pasando por lo mismo, es decir, la precariedad. Tienes que elegir entre tener un techo, recibir atención médica y poder comer”, declaró Manon Moret, secretaria general del sindicato estudiantil Unef.

El viernes, multitudes se manifestaron en varios países de Europa para expresar su rabia por cuestiones que van desde el elevado costo de la vida hasta el gasto militar y la crisis climática, aumentando la presión sobre los dirigentes políticos a los que acusan de ignorar las preocupaciones de los jóvenes. “Quiero vivir, no sobrevivir”, se leía en una de las pancartas en París.