El mar Báltico se ha convertido en otro blanco de la guerra híbrida que Rusia libra contra Europa por su apoyo a Ucrania. Se trata de acciones por debajo del umbral del conflicto armado, difíciles de atribuir y diseñadas para generar desgaste, incertidumbre y costos defensivos sin provocar una respuesta militar directa.

En ese escenario, Finlandia informó que ayer a la mañana sus Fuerzas de Defensa detectaron un ataque con drones contra un buque de carga ruso en el este del Báltico. La embacación navegaba en una zona donde Occidente vigila de cerca a la llamada “flota fantasma” rusa, la red de buques opacos con la que Moscú elude las sanciones a sus exportaciones de petróleo. El golfo de Finlandia es un paso marítimo clave hacia San Petersburgo.

Desde las explosiones en los gasoductos Nord Stream, en 2022, se han repetido los daños a cables submarinos de telecomunicaciones y de energía de la región. Según los organismos especializados, entre finales de 2023 y enero de 2025 se registraron al menos 12 rupturas o fallos.

Las autoridades europeas sospechan que varios fueron deliberados y los vinculan con buques de la “flota fantasma” rusa. Esas embarcaciones suelen navegar con banderas de conveniencia, ocultar a sus verdaderos propietarios y desactivar sus sistemas de identificación automática (AIS).

Para Europa, el desafío es doble: proteger infraestructuras que son en su mayoría de propiedad privada y responder a agresiones que, por su ambigüedad, rara vez permiten señalar a un responsable con certeza.

La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN reforzó el flanco oriental de la Alianza, que intensificó la vigilancia con operaciones como Baltic Sentry.

El Reino Unido y Noruega, por su parte, acordaron en diciembre de 2025 crear una flota conjunta de 13 buques para proteger la infraestructura submarina crítica contra sabotajes de la flota rusa.