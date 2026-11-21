Donald Trump defendió ayer su “trascendental” reunión con Xi Jinping y Vladimir Putin, luego de regresar de la cumbre y en medio de las críticas que recibió de la oposición demócrata. Sostuvo que sus “relaciones fantásticas” con los gobernantes de China y Rusia ayudan a mantener seguro a Estados Unidos.

Trump defendió, en particular, sus vínculos con Putin, después de que lo llamara “amigo” cuando se encontraron en Shenzhen. E insistió en que el jefe del Kremlin quiere terminar la invasión rusa de Ucrania.

“Tuvimos uno de los encuentros internacionales más trascendentales en muchos años”, dijo el presidente a los periodistas. Agregó que hubo “gran química” entre los líderes de las principales potencias nucleares del mundo. “Tengo relaciones fantásticas con Putin. Es algo muy bueno. Tengo relaciones fantásticas con el presidente Xi. Es algo bueno, y nuestro país está seguro gracias a eso”, dijo Trump. Sin embargo, afirmó que no está seguro de que la desnuclearización, uno de los principales temas en la cumbre en China, “pueda lograrse algún día”.

“Vergüenza”. La apuesta de Trump por alardear sobre los logros de la cumbre llega en respuesta a los medios estadounidenses y los opositores demócratas que dijeron que este encuentro solo sirvió al mandatario para fotografiarse con los líderes ruso y chino.

Llegó a Asia en busca de una victoria después de la derrota en las elecciones de mitad de mandato a comienzos de mes, con la guerra de Irán prolongándose y la amenaza de investigaciones de la próxima mayoría demócrata del Congreso.

Pero la reunión Trump-Xi-Putin produjo pocos resultados concreto, a excepción de una breve “declaración hacia la paz”, en la que no se mencionó ni Ucrania ni Irán. “Trump es una vergüenza en el escenario mundial”, dijo en X la representante demócrata Katherine Clark. “Nada sobre acabar su guerra con Irán. Nada para ayudar a Ucrania. Nada sobre seguridad frente a la IA. En cambio, solo se obsesiona con dictadores”.

El presidente estadounidense aseguró que en una reunión bilateral con Putin, el líder ruso “claramente expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos”, pese al incremento de la ofensiva militar.