Turistas francesas: dos expolicías van a juicio oral

Una investigación por el supuesto robo de elementos de una casa terminó con el hallazgo de un revólver que llevó a un hombre a quedar involucrado en uno de los casos más resonantes de Salta y del país. Quince años después, dos de los policías que participaron de aquel procedimiento deberán responder ante la Justicia por la sospecha de haber incorporado una prueba falsa.

Se trata de Walter Omar Mamaní y Juan de Dios Solano, exintegrantes de la Brigada de Investigaciones 1, cuya causa fue elevada a juicio por presuntas falsedades en documentos públicos, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

El episodio ocurrió el 4 de agosto de 2011, pocos días después del hallazgo de los cuerpos de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la Quebrada de San Lorenzo.

Aquel día, los policías allanaron la vivienda de Raúl Alfredo Sarmiento en busca de objetos presuntamente robados. No encontraron lo que buscaban, pero dejaron asentado el descubrimiento de un revólver calibre 22 enterrado en el jardín, junto con cinco vainas servidas y dos cartuchos intactos.

Sarmiento negó que el arma fuera suya y aseguró haber visto cómo un efectivo cavaba un pozo junto a una higuera mientras otro colocaba allí el revólver envuelto en un trapo.

Los testigos aportaron otro detalle llamativo: ni el arma ni la tela presentaban rastros de tierra, pese a que supuestamente habían permanecido enterrados.

La sospecha se profundizó cuando un comisario advirtió que dos proyectiles vinculados al revólver habían aparecido en un sector de la quebrada previamente revisado con detectores de metales.

Además, una pericia balística descartó correspondencia entre el arma secuestrada y el proyectil extraído del cuerpo de una de las víctimas.

Sin embargo, el revólver fue incorporado a la investigación del doble femicidio y Sarmiento terminó sometido a proceso.

La Fiscalía acusa a Mamaní de haber impulsado el allanamiento y firmado dos documentos con información presuntamente falsa. A Solano le atribuye haber supervisado el procedimiento y validado el acta.

La elevación a juicio, conocida este viernes, no modifica por sí misma las conclusiones sobre los asesinatos de las turistas francesas. El nuevo proceso buscará establecer si hubo una maniobra policial para fabricar una prueba e involucrar injustamente a otra persona.