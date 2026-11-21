No recuerdo bien qué pasaba en julio de 2025, salvo que hacía frío y que en las tres pantallas que tengo en casa (una tele de tubo de 14″, una más moderna y la del celular, que siempre está llena de grasa) se reproducían las transmisiones del Falkor 24/7. A 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, un grupo de biólogos argentinos exploraba las profundidades del mar a bordo de un buque oceanográfico norteamericano, mientras cada vez más personas los mirábamos en vivo o los dejábamos de fondo para dormir. Envuelto en una manta amarilla que sobró de algún rodaje de años anteriores, sentía, sin exagerar (o exagerando, porque es todo lo que sé hacer), que lo único que quedaba de algo que me cuesta nombrar estaba del otro lado de esas pantallas.

Mi amiga Tati (o mi socia, según quién pregunte) me mandaba edits de peces, corales y anémonas sincronizados con temas de Chappell Roan, quizá porque, como le escuché decir alguna vez, algo hay que hacer mientras esperamos a que llegue la muerte. Supongo que muchos sentían algo parecido, porque una vez fuimos más de 90.000 conectados en simultáneo.

No tardé en pensar (o en darme cuenta) que las imágenes, los personajes (o personas: sinceramente, ya me cuesta distinguir) y la historia eran cine: un cine que extraño, que no sé dónde existe ni si alguna vez existió. «Seguro lo van a utilizar políticamente. Van a achatar esta historia inmensa para hablar de la grieta y del gobierno de nadies que otros nadies quieren deponer. Y acá está pasando algo mucho más grande que ese negocio. Alta paja». Me tomé una sublingual y me fui a dormir con la voz de Nadia como arrullo. Algo de eso se coló en mis sueños, o quizá fue al revés.

Me levanté. Era sábado por la mañana y, por primera vez en mucho tiempo, tuve el impulso de hacer algo que, sin exagerar (porque jamás exagero), nos cambió la vida para siempre. Los científicos estaban en su segunda semana de expedición y yo sabía (o suponía: también me cuesta distinguir) que Netflix, Disney, HBO y todos esos monstruos de los que sé poco y nada ya tenían asegurados los derechos del documental. Así y todo, caché el teléfono y le dije a Tati, en un audio de WhatsApp larguísimo, que iba a dedicar el finde entero a armar una propuesta que los yankees dueños del barco no pudieran rechazar.

El audio devino en una conversación (larguísima) sobre el país, el cine, la inexistencia de la línea entre realidad y ficción y otros temas que aparecen frecuentemente en las conversaciones de quienes no tenemos problemas reales. Sabía que era imposible, pero vivimos en Argentina y acá, para bien o para mal, lo imposible sucede con frecuencia. No hay spoiler en decir lo que pasó: el Schmidt Ocean Institute nos dio todo el material de la expedición (245 horas de footage submarino en dos cámaras y 20 horas de filmaciones adentro del buque, filmadas por un ecuatoriano con un nombre ruso, que filma precioso). Le propuse a Pablito, el músico con el que trabajé en mis mejores proyectos y a quien considero el mejor compositor de música para películas del país, que hiciera la banda sonora; y a la siempre brillante Tati, mi joven promesa favorita, que se embarcara conmigo como codirectora. Con el culo de la estrella de nuestro lado, nada podía malir sal.

Desde aquel agosto pasaron tantas cosas que podríamos hacer un documental del documental y otro de ese otro, como un fractal.

Alcanzaría para hacernos felices que la vean en cines los científicos de GEMPA, pero no somos ningunos mediocres y esto no se trata solo de nuestra felicidad. El 26 de noviembre se estrena Bichos del mar en tantos cines como podamos conseguir, y vamos a intentar conseguirlos todos. Iremos hasta donde nos lleve el viento, que ojalá sople fuerte. Lo que pase a partir de ahora, por supuesto, es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.

*Codirector de Bichos de mar.