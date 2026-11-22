La camioneta estaba envuelta en llamas cuando comenzó a descubrirse una historia que iba mucho más allá de un vehículo incendiado a la vera de una ruta cordobesa. No se trataba de un accidente ni de una posible maniobra de fraude a una compañía de seguros. En su interior había un cadáver y, detrás de aquella escena, una trama de relaciones deterioradas, una denuncia por abuso sexual y un conflicto económico que ahora aparecen bajo la lupa de la Justicia. Las llamas habían destruido buena parte del vehículo, pero no consiguieron ocultar lo fundamental: al hombre lo habían matado antes de prenderlo fuego.

La víctima era Claudio Alberto Garavaglia. Tenía 65 años y se dedicaba a la lectura del tarot. Su cuerpo fue encontrado el miércoles 18 de noviembre dentro de una Toyota SW4 incendiada sobre la ruta nacional 38, en el tramo comprendido entre las localidades de La Cumbre y Los Cocos, en el valle de Punilla.

De acuerdo con las fuentes, los resultados de la operación de autopsia modificaron por completo el rumbo de la investigación. Los médicos forenses establecieron que Garavaglia había recibido múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el tórax. Cuando comenzó el fuego, ya estaba muerto.

Ese dato abrió un interrogante decisivo: quién había querido matar al tarotista y por qué había intentado destruir su cuerpo y la camioneta.

Las primeras respuestas no aparecieron entre desconocidos, sino en el entorno de la propia víctima. En menos de 48 horas, la investigación encabezada por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, avanzó sobre dos hombres de 44 y 48 años que mantenían vínculos personales con Garavaglia. Ambos fueron detenidos e imputados como presuntos coautores del homicidio.

Pero la historia que comenzó a reconstruirse alrededor de ellos resultó tan compleja como el propio asesinato.

Leía el futuro. Garavaglia había vivido durante un tiempo en España y luego se había establecido en Córdoba capital. Allí desarrollaba actividades vinculadas con el tarot y las prácticas esotéricas. Quienes lo conocían lo describieron como una persona que establecía relaciones de cercanía con determinadas familias, hasta ocupar en algunos casos un lugar afectivo importante.

Uno de esos vínculos sería fundamental para comprender el caso. Según la información que trascendió de la investigación, uno de los detenidos era considerado una suerte de hijo del corazón del tarotista.

La relación, sin embargo, se había deteriorado. En los últimos tiempos existía un conflicto vinculado con una vivienda cuya restitución Garavaglia habría reclamado.

Esa disputa patrimonial se convirtió en una de las principales líneas de investigación. Los pesquisas buscan establecer si el enfrentamiento por el inmueble fue lo suficientemente grave como para desencadenar el homicidio y si el otro sospechoso participó de un eventual plan para asesinarlo.

La hipótesis económica cobró fuerza después de las detenciones, aunque todavía no existe una conclusión judicial definitiva sobre el móvil.

Y hay otro capítulo de la historia que conduce hacia una explicación diferente.

La grave acusación. Antes de aparecer asesinado, Garavaglia había sido denunciado por abuso sexual contra un menor que había estado bajo su cuidado y que lo consideraba su abuelo, aunque no existía entre ambos un vínculo biológico.

La acusación abrió una fractura en las relaciones personales que el tarotista había construido. Uno de los dos hombres detenidos por el asesinato es, precisamente, el padre del joven que lo había denunciado.

Esa coincidencia convirtió la posibilidad de una represalia o venganza en una de las primeras hipótesis que surgieron alrededor del crimen.

Los investigadores comenzaron a examinar si existía alguna conexión entre aquella denuncia y la muerte violenta de Garavaglia. La sospecha no implica, sin embargo, que la acusación de abuso haya sido probada ni que el homicidio haya constituido una venganza.

La investigación por el presunto abuso y la causa por el asesinato son expedientes diferentes. Lo que la Justicia debe determinar ahora es si existe algún nexo entre ambos hechos.

El vínculo entre la víctima y el entorno del denunciante resulta especialmente relevante porque permite entender por qué los investigadores no limitaron la búsqueda de sospechosos a un eventual robo o ataque cometido por desconocidos.

La pesquisa se concentró en personas que conocían al tarotista, sus movimientos y sus relaciones personales.

Los sospechosos. Los hombres arrestados, de 44 y 48 años, quedaron alojados en el establecimiento penitenciario de Cruz del Eje. Ambos están señalados como presuntos coautores del homicidio, aunque sus responsabilidades concretas deberán establecerse durante la investigación.

Hasta ahora, la información difundida públicamente no permite determinar qué intervención habría tenido cada uno en el ataque, quién utilizó el arma blanca ni quién incendió la camioneta.

Tampoco está esclarecido si Garavaglia fue asesinado en el mismo lugar donde apareció el vehículo o si su cuerpo fue trasladado después del ataque. Una pista que cobró fuerza en las últimas horas indica que podría haber sido atacado en su casa de la calle Faustino Allende, y luego el cuerpo trasladado e incinerado en la ruta.

La brutalidad del ataque constituye otro de los aspectos que deberán evaluar los investigadores. Las múltiples puñaladas en zonas vitales y el posterior incendio del vehículo muestran una secuencia de extrema violencia, pero por sí solos no permiten determinar el móvil.

Por el momento, la causa mantiene abiertas dos líneas relevantes: el conflicto económico por una propiedad y la posible relación del asesinato con la denuncia de abuso sexual. Ambas conducen hacia personas que habían formado parte del entorno cercano de Garavaglia.

Una camioneta, una moto y rastros biológicos

Una Chevrolet Meriva, una motocicleta y rastros biológicos encontrados en una vivienda de Córdoba capital se convirtieron en piezas clave de la investigación por el asesinato de Claudio Garavaglia. Los investigadores sospechan que el tarotista habría sido atacado a puñaladas en su casa de la calle Faustino Allende 286, en barrio Cofico, y que luego trasladaron su cuerpo hasta las sierras cordobesas.

La Meriva secuestrada podría haber sido utilizada para transportar a la víctima hasta el lugar donde apareció su Toyota SW4 incendiada, sobre la ruta 38, entre La Cumbre y Los Cocos. La función que habría cumplido la motocicleta todavía no fue esclarecida.

Los peritos levantaron rastros biológicos en el domicilio del tarotista para determinar si allí ocurrió el homicidio. Las muestras serán sometidas a estudios de laboratorio y cotejos genéticos. Otro de los puntos bajo análisis es el recorrido que realizaron los vehículos antes y después del crimen. Los investigadores intentan reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer si existió una planificación previa para trasladar el cadáver e incendiar la camioneta.