Dos sistemas de tormentas severas azotaron Estados Unidos durante el feriado del Día de Acción de Gracias, dejando miles de usuarios sin electricidad, cientos de vuelos cancelados o demorados y una postergación histórica en la ciudad de Nueva York del tradicional Desfile de Macy’s,

El sistema principal avanzó sobre el Medio Oeste y la costa este con lluvias torrenciales, vientos de hasta 112 km por hora y nevadas intensas en el centro del país, mientras que otro frente generó alertas por inundaciones y mareas altas en el oeste.

Los cortes de energía alcanzaron un pico de casi un millón de clientes en la noche del jueves. Ayer comenzaron a recuperar el servicio, aunque aún quedaban numerosos usuarios sin electricidad. Las ráfagas de viento derribaron árboles y tendidos eléctricos en los estados del noreste, la costa Este y el centro del país.

Missouri enfrentó condiciones invernales extremas con nevadas de hasta 30 centímetros en distintos sectores y rutas cubiertas de nieve que complicaron la circulación, según informó el departamento de transporte estatal.

Mientras tanto, en la costa oeste, estados como California, Oregón y Washington permanecieron bajo alertas por inundaciones y mareas altas desde el sur californiano y San Diego hasta San Francisco y el noroeste del Pacífico.

Caos aéreo. El temporal golpeó el tráfico aéreo en el momento de mayor exigencia operativa del año, cuando millones de personas se desplazaban para reunirse con sus familias durante el feriado del Día de Acción de Gracias.

El temporal se produjo con un sistema aeronáutico al límite, ya que tenía programado 52.000 vuelos en un solo día, la cifra más alta registrada en los últimos 16 años. Al llegar las tormentas con esa red trabajando a su máxima capacidad, cualquier interrupción por viento, baja visibilidad o tormentas eléctricas provocó demoras en cadena en todo el país. De acuerdo con FlightAware y la Administración Federal de Aviación (FAA), el jueves hubo 460 vuelos cancelados y más de 2.500 demoras.

El temporal también afectó la circulación vehicular ya que las autoridades emitieron declaraciones de alerta e instaron a limitar los desplazamientos terrestres ante los vientos cruzados, las anegaciones y la acumulación de nieve en rutas y autopistas.