Un trabajo defectuoso y un sistema obsoleto causaron el colapso aéreo

Una falla generalizada en las telecomunicaciones de los centros de control aéreo fue lo que llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a cerrar el espacio aéreo en Estados Unidos durante más de cuatro horas este viernes, una medida que provocó un caos en las aerolíneas comerciales.

El desperfecto no ocurrió en las torres de control individuales de cada aeropuerto, sino en los 22 Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta (ARTCC), las instalaciones encargadas de gestionar y coordinar las comunicaciones de voz y datos de los aviones que vuelan a gran altitud entre distintas regiones del país.

Según testimonios de controladores aéreos citados por medios estadounidenses, la caída fue abrupta: se perdieron simultáneamente las frecuencias de radio y los sistemas automatizados utilizados para realizar los traspasos de aeronaves entre sectores y el seguimiento de las fichas de vuelo. Ante la imposibilidad de garantizar comunicaciones fluidas y seguras, la FAA dispuso el freno preventivo total de las salidas.

Las autoridades estadounidenses precisaron que la falla se produjo durante un trabajo de rutina para actualizar una antigua línea de comunicaciones de cobre a fibra óptica en una instalación “remota” de la FAA. Esas tareas provocaron el mal funcionamiento de un enrutador que sobrecargó partes del sistema que permiten la comunicación de datos con los aviones. “Este tipo de labores se han llevado a cabo en EE.UU. durante décadas. Por lo tanto, estamos tratando de determinar si hubo incompetencia. Es decir, ¿se trató de un error humano?”, se preguntó el secretario de Transporte, Sean Duffy. Y agregó que un contratista podría haber instalado “un enrutador defectuoso” o, sencillamente, “no haber realizado un buen trabajo”.

Teorías de hackeo y desmentida oficial. La magnitud de la medida adoptada por la FAA alimentó rápidamente versiones en redes y círculos políticos sobre un posible ciberataque extranjero, un acto de terrorismo o una falla vinculada a la integración de nuevas herramientas de inteligencia artificial en la gestión del tráfico aéreo.

Frente a la escalada de rumores, la Casa Blanca y las agencias de seguridad salieron al cruce para desmentirlas rotundamente. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó tajantemente cualquier acción maliciosa. “No hubo ningún ciberataque. El público nunca estuvo en peligro durante este proceso; ningún vuelo estuvo en riesgo”, afirmó el funcionario.

Fuentes del FBI confirmaron que las investigaciones preliminares descartan un hecho criminal o una intrusión informática, y apuestan a que fue una falla en los enrutadores de red o una actualización de software lo que desencadenó la sobrecarga del sistema.

Luego, tanto el presidente Donald Trump como la empresa ASI, desarrolladora del sistema predictivo SMART basado en inteligencia artificial, negaron que algoritmos de IA hubieran tenido incidencia en el incidente.