Todo lo que hacemos desde la Fundación Banco Provincia parte de una misma lógica: estar cerca, acompañar. Y eso lo hacemos junto a municipios, instituciones y también tendiendo una mano directa a las personas en cada rincón de la Provincia, porque nuestro objetivo es aportar al esfuerzo de los demás y darles un impulso real para que los sueños se conviertan en realidad. AURA es eso.

Nació en un contexto donde prima lo individual y donde la cultura, como tantos otros espacios, atraviesa un momento de abandono y desfinanciamiento. Frente a ese escenario elegimos no mirar para otro lado. Al contrario. Decidimos mirar de frente a esos artistas emergentes que tienen ganas y talento, pero a quienes les faltaba acompañamiento. Para eso llamamos a los que saben y construimos juntos un espacio con herramientas concretas. Porque sabemos que las redes humanas, esas que se tejen de manera real, son las que sostienen cualquier proyecto.

Por AURA pasaron jóvenes de todo el país a través de una propuesta pensada para que nadie se quede afuera por distancias o tiempos: cuatro cursos gratuitos, virtuales y asincrónicos dictados por reconocidos referentes de la industria, como mánagers, sonidistas, creadores audiovisuales, cantantes y músicos. Pero más allá de los cursos y de lo lindo del recorrido, lo que pasó ahí me dejó pensando en algo mucho más profundo, que hoy atraviesa a toda la Argentina.

Una cosa es tener una gran voz, ser un buen músico o componer canciones; otra muy distinta, y bastante más difícil, es transformar esa vocación en un trabajo y en un proyecto de vida. Quienes eligen el camino artístico saben bien lo solitario que puede volverse. Remar solos, llenos de preguntas sobre cómo sostenerse, con miedo a equivocarse y sin saber adónde recurrir. Hasta las figuras más grandes del mundo, como vimos en el caso de Taylor Swift peleando por los derechos de su propia obra, sufrieron estafas por no contar a tiempo con las herramientas o el respaldo necesario. Y si eso le pasa a una estrella global, imaginate lo cuesta arriba que se vuelve para alguien que recién empieza sin una red que lo respalde.

Por eso, lo más valioso que nos devolvieron quienes pasaron por AURA fue decirnos que se sintieron un poquito menos solos. Esa sensación dice mucho de la época que atravesamos. Hay un abandono deliberado de lo público, un desfinanciamiento que golpea a la cultura, a la educación, al trabajo, y un discurso permanente que intenta convencernos de que el futuro depende exclusivamente del mérito aislado, propio, individual. Un yoísmo que rompe la comunidad y nos quiere hacer creer que pedir una mano es debilidad. Yo estoy convencida de exactamente lo contrario: nadie se realiza en soledad. En un momento donde la vida se hace tan cuesta arriba, sobre todo para los más jóvenes, elegir validar una vocación y tender puentes marca una diferencia enorme. Y ahí elige estar parada la Fundación.

Con esa convicción decidimos dar un paso más, salir de la pantalla y encontrarnos cara a cara. El jueves 3 de diciembre llega AURA en Vivo a la Casa de la Provincia: una jornada gratuita junto a referentes como José Palazzo, Pluzito, Talascka y San Spiga, con charlas, espacios de intercambio y asesoramiento práctico para que cada artista pueda fortalecer su proyecto y armar su propio equipo.

Apostar a lo colectivo cambia las reglas del juego. Lo vimos con AURA, lo vimos cuando impulsamos Becas Tangueras para abrirle puertas a quienes sueñan con bailar profesionalmente dándoles la oportunidad de formarse y salir a escena junto a Mora Godoy, y lo vemos cada vez que fortalecemos un club de barrio, equipamos una plaza, un centro cultural, un hospital o un jardín. En cada rincón de nuestra Provincia sobra talento y empuje; lo que hace falta es decisión para acompañar y armar equipos.

Desde la Fundación del Banco elegimos estar ahí, poniendo el hombro al propósito de cada uno. Porque los sueños no deberían ser una carrera de obstáculos en solitario, sino el punto de partida para construir futuro entre todos.

* Presidenta de la Fundación Banco Provincia.